ຫວຽດນາມ ມີທ່າທາງວ່າ ຈະປະນີປະນອມກັບສະຫະລັດ ເພື່ອວ່າຕົນຈະສາມາດຫລົບ
ຫລີກ ບັນຊີລາຍຊື່ການຕິດຕາມສິ້ງຊອມຂອງສະຫະລັດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບຜູ້ບົງ
ການເລື້ອງເງິນຕາ ແລະຫລີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດທີ່ພວມເຕີບໂຕຢ່າງ
ວ່ອງໄວຂອງຕົນ ຍ້ອນອັດຕາການແລກປ່ຽນ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສົ່ງອອກ ອີງຕາມ
ຄຳເວົ້າຂອງບັນດານັກວິເຄາະຜູ້ຕິດຕາມເສດຖະກິດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ຫວຽດນາມ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍອາຄະເນ ເຂົາເຈົ້າທຳນາຍວ່າ ອາດຈະເຈລະຈາກັບ
ສະຫະລັດ ໃນໄລຍະຫົກເດືອນຕໍ່ໜ້າ ທີ່ພິຈາລະນາວ່າຈະອະນຸມັດຕໍ່ການປ່ຽນແປງຈຳ
ນວນນຶ່ງ ກ່ຽວກັບອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແລະຮັບເອົາການນຳເຂົ້າສິນ
ຄ້າລາຄາແພງຂອງສະຫະລັດຕື່ມ.
ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫວຽດນາມ ຫລຸດພົ້ນຈາກບັນຊີລາຍຊື່ກະຊວງການ
ເງິນສະຫະລັດ ທີ່ມີເກົ້າປະເທດ ທີ່ວໍຊິງຕັນຈະພິຈາລະນາຕໍ່ໄປວ່າ ບັນດາປະເທດ
ເຫຼົ່ານັ້ນເປັນ “ຜູ້ບົງການ” ເງິນຕາຫຼືບໍ່. ການບົງການສໍ່ໃຫ້ເຫັນປະເທດທີ່ມີເຈດຕະນາ
ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງອັດຕາເງິນທີ່ເຫັນແກ່ປະເທດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງບັນດາຜູ້
ອອກສົ່ງສິນຄ້າ ແລະເຮັດໃຫ້ການຄ້າມີລາຄາແພງຂຶ້ນສຳລັບບັນດາຜູ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ.
ລາຍຊື່ຂອງສະຫະລັດທີ່ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ ໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ ໄດ້ຕື່ມຊື່ ຫວຽດ
ນາມ ມາເລເຊຍ ແລະສິງກະໂປ ເຂົ້າໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວ.
ການປັບປ່ຽນນະໂຍບາຍ ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາໃນການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະ
ກິດ ທີ່ໄດ້ເຕີບໂຕປະມານ 6 ເປີເຊັນ ໃນແຕ່ລະປີ ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່
ການລະບຸຊື່ເປັນ “ຜູ້ບົງການ” ເງິນຕາ ອາດພາໃຫ້ມີການເກັບພາສີຕໍ່ສິນຄ້າຫວຽດ
ນາມ ທີ່ສົ່ງມາຍັງສະຫະລັດ ແລະເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຢຸດຊະງັກລົງ.
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