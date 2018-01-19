ພວກນັກວິເຄາະເຫດການເວົ້າວ່າ ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຢູ່ຫວຽດນາມ ຈະມີ
ຄວາມຍິນດີຕໍ່ແບບແຜນການເຮັດທຸລະກິດ ທີ່ເປັນທໍາກວ່າ ແລະມີຄວາມແນ່ນອນ
ກວ່າ ເພາະລັດ ຖະບານໄດ້ດໍາເນີນການກວດລ້າງພວກຫົວໜ້າບໍລິສັດຕ່າງໆຢູ່ໃນ
ປະເທດທີ່ມີຄວາມຜິດຖານສໍ້ລາດບັງຫລວງ.
ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດບາງບໍລິສັດ ອາດຈະໄດ້ທົບທວນເບິ່ງບັນຊີຂອງຕົນເອງ ເພື່ອຮັບ
ປະກັນວ່າມີການເຮັດບັນຊີຢ່າງຂາວສະອາດ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາໄອຍະການສອບສວນພວກຫົວໜ້າບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດຫວຽດນາມ ທີ່ສົງໄສວ່າ ໃຫ້ສິນບົນນັ້ນ. ບັນດານັກເສດຖະສາດພາກັນຄາດໄວ້ວ່າ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ຈະຍ້ອງການທັບມ້າງດັ່ງກ່າວວ່າ ມັນເປັນບາດກ້າວ ທີ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມເປັນທໍາໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແລະການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ດີຂຶ້ນຂອງບໍລິສັດທີ່ເປັນພາຄີທາງການຄ້າ ແລະການລົງທຶນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ທ່ານ ຊອງ ເຊັງ ວູນ (Song Seng Wun), ນັກເສດຖະສາດ ຢູ່ຫົວໜ່ວຍທະນາຄານ ເອກະຊົນ CIMB ທີ່ສິງກະໂປກ່າວວ່າ "ການກວດລ້າງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຄິດວ່າ ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ ປາກົດວ່າ ໄດ້ຮັບຄວາມຊົມຊອບຫລາຍ". "ຢ່າງໜ້ອຍກໍມີຄວາມພະຍາຍາມປາກົດໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີການກວດລ້າງເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ແລະກໍມີຄວາມໂປ່ງໃສຂຶ້ນ ໃນວິທີການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍເປັນວິທີການນຶ່ງເພື່ອຮັບປະກັນພື້ນຖານທີ່ແໜ້ນໜາກວ່າ."
ຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງພວກນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ໃນການສ້າງໂຮງງານ ທີ່ມັກຫວຽດນາມຢູ່ແລ້ວ ຍ້ອນວ່າມັນມີລາຄາທີ່ດິນ ແລະຄ່າແຮງງານຕໍ່ານັ້ນ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງປະເທດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແຫ່ງນີ້
ພຸ່ງໂຕສູງຂຶ້ນ.
ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ມີຍອດຜະລິດຮວມພາຍ
ໃນຫລື GDP 202 ຕື້ໂດລານັ້ນເພີ້ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍຄາດວ່າ ເສດ
ຖະກິດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ຈະຂະຫຍາຍຕົວ 6.5 ເປີເຊັນໃນປີນີ້.
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