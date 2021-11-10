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​ການ​ເຕີບ​ໂຕທາງ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ນະຄອນ ວຽງ​ຈັນ​ໃນ​ປີນີ້ ຈະ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ຄາດ​ໝາຍ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງ​ ໂຄວິດ-19

ພາບ​​ຂອງໃຈ​ກາງ​ເມືອງ​ໃນນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ​ເມື່ອ​ຖ່າຍ​ຈາກ​ກາງ​ເວ​ຫາ​ລົງ​ມາ

ອັດຕາ​ການ​ເຕີບ​ໂຕທາງ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ​ໃນ​ປີ 2021 ຈະ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ຄາດ​ໝາຍ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໄວ​ຣັ​ສໂຄວິດ-19 ແລະການຂາດດຸນການຄ້າ ຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ. ຊົງລິດ​ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ເລື້ອງນີ້​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ນະ​ຄອ​ນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ, ເຈົ້າຄອງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງຈັນຖະ​ແຫຼ​ງຍອມຮັບວ່າ ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງເສດຖະກິດ​ຂອງ​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ​ໃນ​ປີ 2021 ຈະ​ບໍ່​ດ​ປັນ​ໄປຕາມ​ຄາດໝາຍທີ່​ວາງ​ໄວ້ ໂດຍ​ມີສາເຫດສຳ​ຄັນມາຈາກການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ທີ່​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງຕໍ່​ພາກ​ທຸລະ​ກິດການ​ຄ້າ ແລະການລົງທຶນ ແລະພາກບໍລິການໃນທົ່ວເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກບັນ​ດາຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ1,541 ລາຍທີ່ແຈ້ງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ມີລາຍຮັບຈາກ​ການ​ດຳ​ເນີນທຸລະກິດເລີຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ. ໃນ​ນີ້​ກໍ​ມີ​ເຖິງ 245 ລາຍ ​ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຖິງຂັ້ນ​ທີ່​ຈະຕ້ອງຢຸດເຊົາກິດ​ຈະ​ການ ອັນ​ຖືເປັນ​ປັດ​ໄຈ​ສຳຄັນ​ທີ່​ເຮັດໃຫ້​ຕ້ອງ​ຫຼຸດ​ຄາດໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງເສດຖະກິດ​ຈາກ 7 ເປີ​ເຊັນ ຫາ 8 ເປີ​ເຊັນ ລົງ​ມາເປັນ 5.3 ເປີ​ເຊັນ ໃນຕະຫຼອດ​ປີ 2021 ນີ້ ດັ່ງ​ທີ່ທ່ານອາດ​ສະ​ພັງ​ທອງ​ໃຫ້​ການຢືນຢັນວ່າ:
“ອົງການ​ປົກຄອງ​ນະຄອນ​ວຽງ​ຈັນ ​ກໍໄດ້ອອກພົບປະກັບພາກຂະ​ແໜງທຸລະກິດໃນຂະ​ແໜງຕົ້ນຕໍ 150 ກວ່າຫົວໜ່ວຍ ເຊິ່ງຜົນສຶກສາຈາກຜົນກະທົບສົມທຽບກັບແຜນການປີແລ້ວ ຈາກຜົນການສຳຫຼວດ ເຫັນວ່າ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂະ​ຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນປີ 2021, ເຮັດ​ໃຫ້ ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈະຂະຫຍາຍຕົວຢູ່​ໃນລ​ະ​ດັບ 5.3 ເປີ​ເຊັນ.”

ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍັງເປັນເຂດທີ່ມີການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດຫລາຍທີ່ສຸດໃນລາວ ຂຶ່ງມີສາເຫດມາຈາກການນໍາເຂົ້າລົດຍົນ ແລະ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟເປັນຫລັກ ໂດຍຄາດໝາຍວ່າ ນະຄອນວຽງຈັນ ຈະຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ 335 ລ້ານໂດລາໃນຕະຫຼອດປີ 2021 ເພາະະວ່າໃນ​ໄລ​ຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກໍ່ປະເຊີນກັບບັນຫາ ຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດແລ້ວໃນມູນຄ່າ 167.16 ລ້ານໂດລາ.

​ການ​ກວດ​ຫາ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ-19 ໃນ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ສາ​ກົນວັດ​ໄຕຂອງ​ນະ​ຄອ​ນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ
​ການ​ກວດ​ຫາ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ-19 ໃນ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ສາ​ກົນວັດ​ໄຕຂອງ​ນະ​ຄອ​ນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ

ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍການເຕີບໂຕ ທາງເສດຖະກິດໄວ້ທີ່ລະດັບ 7 ເປີເຊັນ-8 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ໃນ​ຊ່ວງປີ 2021-2025. ຫາກແຕ່ ໂດຍມີການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ທີ່ສົມທົບດ້ວຍການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດຈຶ່ງເປັນ​ການຍາກທີ່ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ຈຶ່ງໄດ້​ມີ​ການ​ປັບ​ຫລຸດ​ເປົ້າ​ໝາຍການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ທາງເສດຖະກິດຂອງນະຄອນວຽງຈັນມາ​ແລ້ວ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ກໍ​ຄື 6.5 ເປີເຊັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານພູໂຂງ ບັນນາວົງ, ຮອງເຈົ້າຄອງເຂດນະຄອນວຽງຈັນໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ 2021 ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນີ້ ຈະມີຄວາມສາມາດເຕີບໂຕ ເປັນຄາດໝາຍສູ້ຊົນຢູ່ໃນລະດັບ 6.5 ເປີເຊັນ ເພາະວ່າ ອີງໃສ່ເລື້ອງທ່າແຮງຕ່າງໆໃນແຜນ 5 ປີ ເຮົາໄດ້ຄາດວ່າ ປະມານ 7 ຫາ 8 ເປີເຊັນໂດຍສະເລ່ຍ ແຕ່ວ່າເລີ້ມປີທຳອິດຂອງແຜນ 5 ປີນີ້ ເຮົາບໍ່ສາມາດຈະໄດ້ໃນລະດັບນັ້ນ ມັນຈະໄດ້ໃນລະດັບແຕ່ 6.5 ເປີເຊັນ ເພາະວ່າປີ 2020 ນີ້ເຮົາບັນລຸໄດ້ 6.4 ເປີເຊັນ ຄາດວ່າປີ 2021 ນີ້ເຮົາຈະບືນໃສ່ປະມານ 6.5 ເປີເຊັນ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້.”

ໂດຍໃນປີ 2020 ທາງການລາວ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງນະຄອນວຽງຈັນ ໄວ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 9.5 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2019 ຊຶ່ງຖ້າຫາກວ່າ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນເຂດນະຄອນວຽງຈັນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 6,120 ໂດລາຕໍ່ຄົນໃນປີ 2020 ແຕ່ວ່າເມື່ອເສດຖະກິດຂະຫຍາຍໂຕ 6.4 ເປີເຊັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນນະຄອນວຽງຈັນ ມີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍພຽງ 6,064 ຕໍ່ຄົນໃນປີ 2020. ສ່ວນໃນປີ 2019 ເສດຖະກິດຂອງນະຄອນວຽງຈັນ ຂະຫຍາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນ 9.58 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2018 ໂດຍຜະລິດຕະພັນລວມ (GDP) ມີມູນຄ່າເກີນກວ່າ 48,895 ຕື້ກີບ ແລະ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 56,039 ຕື້​ກີບ​ໃນ​ປີ 2021.

ທັງນີ້ ການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງປິດດ່ານຊາຍແດນທົ່ວປະເທດ ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ 2020 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່​ທຸ​ລະ​ກິດ​ການ​ຄ້າ-ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ໂດຍ​ສະ​ເພາ​ະ​ແມ່ນນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສູງ​ສຸດ​ໃນ​ລາວນັ້ນ ຍ່ອມ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ທີ່​ສຸດ​ ຊຶ່ງຈາກການສຳຫຼວດພົບວ່າ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນພາກບໍລິການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ-19 ເກີນກວ່າ 80 ເປີເຊັນ, ພາກອຸດສາຫະກຳ ແລະກະສິກຳໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເກີນກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ແລະ 26 ເປີເຊັນຂອງ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລ​ະກິດທັງ​ໝົດຕາມລຳດັບ.

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