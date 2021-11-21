ໃນລາຍການຊຸມຊົນຊາວລາວ ໃນທະວີບອາເມຣິກາ ສຳລັບແລງມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຟັງເລື້ອງລາວການເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງທ່ານວຽງຄອນ ພົມມະສິດ ຢູ່ໃນເມືອງ ຈອນສ໌ຕັນ, ລັດໂຣດ ໄອແລນ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານວຽງຄອນ ພົມມະສິດ ເປັນຄົນລາວອົບພະຍົບຜູ້ນຶ່ງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດສູງ ໃນການສ້າງຖະນະຄອບຄົວ ແລະເປັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ມີຊື່ສຽງໃນສັງຄົມລາວ ພາຍຫລັງ ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເມືອງຈອນສ໌ຕັນ, ລັດໂຣດໄອແລນແຕ່ປີ 1984. ແຕ່ວ່າກ່ອນຈະມາເຖິງຈຸດນີ້ໄດ້ ທ່ານເລົ່າເຖິງປະຫວັດຄວາມເປັນມານັບແຕ່ອອກຈາກບ້ານເກີດຂອງທ່ານມາສູ່ຟັງວ່າ:
ເມື່ອມາເຖິງສະຫະລັດແລ້ວ ທ່ານວຽງຄອນກໍໄດ້ສູ້ຊົນ ລ້ຽງຄອບຄົວຂອງທ່ານທີ່ມີ 4 ຄົນ ຢູ່ເມືອງບອສຕັນ, ລັດແມສຊາຈູແຊັສ ກ່ອນຈະຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ໃນລັດໂຣດ ໄອແລນຊຶ່ງເປັນລັດຢູ່ໃກ້ຄຽງກັນນັ້ນ ຊຶ່ງທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ທ່ານເລົ່າກ່ຽວກັບການສູ້ຊົນຫາລ້ຽງຄອບຄົວ ໄປພ້ອມໆກັບ ສະແຫວງຫາການສຶກສາຮ່ຳຮຽນພາສາອັງກິດໄປພ້ອມໆກັນຢູ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວສູ່ຟັງອີກວ່າ:
ທ່ານວຽງຄອນເລົ່າເຖິງຊີວິດຂອງທ່ານ ຫລັງຈາກໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ລັດໂຣດໄອ ແລນ ແລະປະຊາຄົມລາວໃນລັດນ້ອຍໆດັ່ງກ່າວໃນຊຸມປີທ້າຍໆຂອງ 1980 ນັ້ນສູ່ຟັງວ່າ:
ທ່ານເລົ່າເຖິງອາຊີບວຽກງານຂອງຄອບຄົວທ່ານຫລັງຈາກໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ໃນລັດນ້ອຍໆແຫ່ງນັ້ນສູ່ຟັງວ່າ:
ລັດໂຣດໄອແລນເປັນລັດນ້ອຍທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດ ແລະມີພົນລະເມືອງປະມານ 1 ລ້ານກວ່າຄົນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວ່າກໍມີຄົນລາວອາໄສຢູ່ປະມານ 4 ພັນກວ່າຄົນ ຊຶ່ງເປັນຈຳນວນຫລາຍ ທຽບເທົ່າກັນກັບປະຊາຄົມລາວ ໃນລັດອື່ນໆທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຢູ່ໃນຂົງເຂດອື່ນຂອງປະເທດ ເຊັ່ນລັດເວີເນຍ, ເພັນຊີລເວເນຍ ແລະ ແມຣີແລນເປັນຕົ້ນ ຊຶ່ງທ່ານໃຫ້ລາຍລະອຽດວ່າ:
ລັດນ້ອຍໆແຫ່ງນັ້ນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດແມ່ນມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ຄົນລາວສາມາດຫາໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງນັ້ນແມ່ນມີຫລາຍສົມຄວນ ດັ່ງທີ່ທ່ານວຽງຄອນເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ລັດໂຣດໄອແລນ ຍັງມີລັກສະນະພິເສດອັນນຶ່ງອີກ ກໍຄືຄົນລາວໄປມາຫາສູ່ກັນຫຼາຍກັບ ພວກທີ່ຢູ່ໃນລັດໃກ້ຄຽງກັນເຊັ່ນລັດຄອນເນັກຕິກັດແລະແມັສຊາຈູແຊັສ ນັ້ນ. ເມື່ອຖາມເຖິງເລື້ອງນີ້ທ່ານວຽງຄອນໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ:
ພ້ອມກັນນັ້ນລັດນີ້ຍັງມີຊື່ສຽງດ້ານອາຫານທະເລ ແລະມີຄຸ້ມບ້ານຂອງຄົນເສດຖີໃນສະໄໝກ່ອນຢູ່ອີກ ຊຶ່ງທ່ານວຽງຄອນເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ເມື່ອເວົ້າເຖິງການນັບຖືສາດສະໜານັ້ນ ຊາວລາວໃນລັດດັ່ງກ່າວແມ່ນນັບຖືສາສະໜາພຸດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ແບ່ງແຍກກັນຢ່າງຂາດຂັ້ນລະ ຫວ່າງການຖືສາສະໜາພຸດກັບຄຣິສຕຽນ ດັ່ງທີ່ທ່ານວຽງຄອນໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ:
ຄ້າຍໆກັບຄົນລາວໃນລັດອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກມີຄົນນັບຖືສາດສະໜາພຸດຫລາຍ, ຢູ່ໂຣດໄອແລນເຖິງວ່າຈະເປັນລັດນ້ອຍໆ ກໍຕາມ ແຕ່ກໍມີວັດລາວຢູ່ສອງແຫ່ງ, ອີງຕາມທ່ານວຽງຄອນ.
ທ່ານວຽງຄອນເອງກໍແມ່ນເປັນຄົນລາວຜູ້ນຶ່ງທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການສ້າງຖານະຄອບຄົວ, ລ້ຽງດູລູກເຕົ້າໃຫ້ມີການສຶກສາສູງ ແລະວຽກງານທີ່ດີ ດັ່ງທີ່ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ພ້ອມກັນນັ້ນ ບັນດາລູກໆຂອງທ່ານກໍໄດ້ທຳໜ້າທີ່ຂອງລູກທີ່ກະຕັນຍູຕໍ່ພໍ່ແມ່ໂດຍໄດ້ລ້ຽງດູພໍ່ແມ່ຄືນ ຕອນທີ່ທ່ານອາຍຸບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນເທື່ອ ຊຶ່ງທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງດ້ວຍຄວາມພູມໃຈວ່າ:
ນອກນັ້ນທ່ານວຽງຄອນ ຍັງໄດ້ມີບົດບາດນຳພາປະຊາຄົມລາວອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ ເປັນປະທານສະມາຄົມຄົນລາວແຫ່ງລັດໂຣດໄອແລນ ທີ່ມີຄົນລາວອາໄສຢູ່ປະມານ 4 ພັນຄົນ ນັ້ນມາໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ.
ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ຄືເລື້ອງລາວຊີວິດຂອງທ່ານວຽງຄອນ ພົມມະສິດ ທີ່ໄດ້ພາຄອບຄົວ ອົບພະຍົບມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ແລະສ້າງຊີວິດໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງສູງ. ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານພົບກັບ ລາຍການຊຸມຊົນລາວ ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ອີກໃນວັນອາທິດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້.
ເຊີນຊົມວີດິໂອກການເຄືອນໄຫວຂອງຊາວລາໃນໂຣດໄອແລນ, ນໍາພາໂດຍທ່ານວຽງຄອນ
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