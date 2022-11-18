ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສ ເດີນທາງໄປເຖິງປະເທດໄທໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດພູມີພາກແລະການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປາບປາມຂອງພວກທະຫານທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ໃນປະເທດມຽນມາ.
ທ່ານນາງແຮຣິສ ຈະກ່າວຄຳປາໄສທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກ ຫຼື APEC ຊຶ່ງເປັນການເຕົ້າໂຮມກັນຂອງ 21 ປະເທດສະມາຊິກ ທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຮວມໂຕກັນຫຼາຍຂຶ້ນທາງດ້ານເສດຖະກິດສ້າງຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ.
ກ່ອນອອກເດີນທາງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງຂອງລັດຖະບາເນ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ ສະຫະລັດຄາດຫວັງວ່າການເຈລະຈາຫາລືຈະພາໃຫ້ມີການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນຂໍ້ລິເລີ້ມໃໝ່. “ພວກເຮົາຍັງຄາດວ່າ ຈະມີການຫາລືກັນກ່ຽວກັບສະຖານະການໃນປະເທດພະມ້າຕະຫຼອດທັງຂົງເຂດອື່ນໆແລະການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆໃນໂລກ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຊຶ່ງເອີ້ນຊື່ມຽນມາຕາມຊື່ເກົ່າທີ່ຮ້ອງກັນ.
ເຈົ້າໜ້າທ່ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງແຮຣິສຈະປຶກສາຫາລືເລື້ອງມຽນມາກັບພວກຜູ້ນຳຂອງໄທພ້ອມກັນກັບປະເທດຟີລິບປິນ ບ່ອນທີ່ທ່ານນາງຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມໃນໄລຍະສອງສາມມື້ຂ້າງໜ້ານີ້. “ທັງປະເທດໄທແລະຟີລິບປິນຕ່າງກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຈາກການປາບປາມໂດຍອຳນາດການປົກຄອງມຽນມາ” ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງລັດຖະບານກ່າວ.
ພວກທະຫານເຮັດລັດຖະປະຫານຢູ່ມຽນມາ ໃນປີ 2021 ໂດຍທຳການໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານ ທີ່ຖືກເລືອກແບບປະຊາທິປະໄຕ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການຈັບອາວຸດລຸກຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ມຽນມາບໍ່ໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຫຼືອາຊຽນ. ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ເຕືອນມຽນມາ ໃຫ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ເປັນຮູບປະທຳກ່ຽວກັບແຜນການສັນຕິພາບ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍສ່ຽງຕໍ່ການທີ່ຈະຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມໃນຂະນະທີ່ຄວາມວຸ້ນວາຍທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະການເມືອງໃນປະເທດດັ່ງກ່າວພວມເພີ້ມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ລັດຖະບານທະຫານມຽນມາໄດ້ປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມຮັບເອົາຖະແຫຼງການຂອງອາຊຽນ ຊຶ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ ພວກທະຫານໄດ້ຖິ້ມໂທດ ໃນການບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າວ່າເປັນຍ້ອນການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແລະໄດ້ຮັບການຂັດຂວາງຈາກຂະບວນການຕໍ່ຕ້ານປະກອບອາວຸດ.
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