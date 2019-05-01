ການສູ້ຢັນກັນເພື່ອຊີງອຳນາດຄວບຄຸມເວເນຊູເອລາ ຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ
ທີ່ເປັນທາງການຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊີງຕັນອີກດ້ວຍ. ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ Mykhailo Komadovsky ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດບ່ອນທີ່ພວກສະໜັບ
ສະໜຸນ ທ່ານ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ພາກັນຍຶດຄອງຕຶກດັ່ງກ່າວໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນຕົກຢູ່ໃນ
ກຳມືຂອງພວກຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ຊຶ່ງວັນນະສອນມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ
ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ບັນດານັກການທູດເວເນຊູເອລາ ຈາກຝ່າຍລັດຖະບານ ທ່ານນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ໄດ້ຖອນ
ຕົວອອກຈາກສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫຼາຍເດືອນກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ. ແຕ່ວ່າ ກໍຍັງບໍ່
ທັນເປົ່າແປນເທື່ອ.
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ຫົວດື້ ແລະພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານມາດູໂຣ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຊາວອາເມຣິກັນພາກັນຍຶດຄອງຕຶກດັ່ງກ່າວໄວໍ່ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ
ແລະຝ່ານຄ້ານເວເນຊູເອລາເຂົ້າຍຶດເອົາ.
ນາງ Margaret Flowers ນັກເຄື່ອນໄຫວ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນພວກທີ່ລະເມີດ
ກົດໝາຍ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເຕັມສ່ວນທັງໝົດ ຈົນຮອດປະທານາທິບໍດີ
ມາດູໂຣ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຢ່າງເຕັມປ່ຽມເພື່ອໃຫ້ຢູ່ທີ່ນີ້…ສະນັ້ນ ຖ້າຫາກ
ວ່າກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາກົດໝາຍເຂົ້າມາຍັງອາຄານ
ດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວ ແລະພວກເຮົາກໍມີປ້າຍຕິດໄວ້ຫັ້ນແລ້ວ, ພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນລະ
ແມ່ນເປັນພວກທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ.”
ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານກວາຍອີໂດ ພາກັນໂຮມຊຸມນຸມຢູ່ຂ້າງນອກ ຖືກຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້
ເຂົ້າໄປໃນອາຄານດັ່ງກ່າວ.
ຊາຍຜູ້ນີ້ ຜູ້ຊຶ່ງປະສົງບໍ່ອອກຊື່ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວແມ່ນຊາວເອເນຊູເອລາແລະ ໃຊ້ເວລາ
ໂອ້ລົມກັບຊາວອາເມຣິກັນທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ມາດູໂຣ ກ່ຽວກັບວ່າ ແມ່ນຫຍັງເກີດ
ຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດຂອງລາວ.
ຊາຍທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານກວາຍອີໂດກ່າວວ່າ “ຄວາມເປັນຈິງທີ່ຂ້ອຍກຳກັບ
ແມ່ນແຕກຕ່າງຫຼາຍໄປຈາກຄວາມເປັນຈິງທີ່ພວກເຂົາກຳກັບ. ພວກເຂົາສອນຂ້ອຍ
ກ່ຽວກັບສະຫະລັດອາເມຣິກາ. ຂ້ອຍແມ່ນພະຍາຍາມທີ່ຈະສອນຄວາມເປັນຈິງທີ່
ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດຂ້ອຍ.”
ເວລາແມ່ນມີໜ້ອຍຫຼາຍ ສຳລັບພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້
ລັດຖະບານຂອງທ່ານມາດູໂຣ, ແຕ່ວ່າ ພວກປະທ້ວງກໍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າພ້ອມແລ້ວ
ຖ້າຫາກວ່າຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກທີ່ນັ້ນ.
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກວ່າຕຳຫຼວດເຂົ້າມາຈັບພວກເຮົາໄປ, ເອົາພວກ
ເຮົາໄປ. ພວກເຮົາບໍ່ມີອຳນາດທີ່ຈະຂັດຂືນໃດໆ ແລະພວກເຮົາບໍ່ຢາກທຳການຂັດຂືນ
ໃດໆແບບຮຸນແຮງ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາ ກໍຈະຍອມຮັບຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານັ້ນ.”
ນັກຂ່າວຂ່າວວີໂອເອ Mykhailo Komadovskyi ກ່າວວ່າ ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະ
ທູດເວນີຊູເອລາ ປັດຈຸບັນນີ້ເປັນຕົວແທນຂອງວິກິດການໃນປະເທດ. ມີປະທານາທິບໍດີ
2 ທ່ານ. ມີສອງອຸດົມການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ປະຊາຊົນທັງສອງຝ່າຍແມ່ນຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນ
ຈຸດຢືນຂອງໃຜລາວ ແຕ່ວ່າ ແມ່ນໃຜລະທີ່ຈະເປັນຜູ້ຊະນະ ໃນບັ້ນສຸດທ້າຍ?
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
The power struggle for control of Venezuela is also playing out at
the country's official mission in Washington, DC. VOA's Mykhailo Komadovsky visited the embassy where supporters of Nicolas Maduro are occupying the building, keeping it out of the hands of opposition leaders.
Venezuelan diplomats from Nicolas Maduro's government withdrew from the embassy months ago. But it's not yet empty.
Defiant activists and Maduro supporters, most of whom are American, are occupying the building to keep it from U.S. officials and the Venezuelan opposition.
Margaret Flowers / Activist: "We're the ones that are not breaking the law. We have the full permission all the way up to President Maduro. The full support to be here.... So if the State Department and law enforcement enter this building and we have a sign up to that effect, they are the ones breaking thelaw."
Guaido supporters gather outside, barred from entering.
This man, who declined to provide his name, said he is Venezuelan, and spends time talking with American Maduro supporters about what's happening in his country.
Guaido Supporter: "TherealityImanage is verydifferent than therealitytheymanage. Theyteachme aboutthe UnitedStates. I am trying to teach about my reality of my country."
Time is running out for the activists. U.S. officials do not recognize the Maduro government, but protesters say they are ready if they are forced to leave.
"Ifthepolicecometakeusaway,theytakeusaway. We accept that we don't have the power to resist and wedon'twanttoresistviolently inanycase. Soweacceptthoserisks."
Mykhailo Komadovskyi, VOA News:
The Venezuelan embassy now embodies the country's crisis. Two presidents. Two different ideologies. Two sides of the population standing their ground. But who will win in the end?
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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