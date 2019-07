ສະຫະລັດ ສືບຕໍ່ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ຮ່ວມມືກັບບັນດານັກວິທະຍາສາດໄວ ໜຸ່ມ ກ່ຽວກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສຸຂະພາບທີ່ສໍາຄັນ. ໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2019 ຜ່ານ​ມານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກສະຖານທູດສະຫະລັດ ກະຊວງສາທາ​ລະ​ນະ

ສຸກ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະນັກວິທະຍາສາດ 33 ທ່ານ ຈາກປະເທດລາວ ກໍາປູເຈຍ ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຮ່ວມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງເປີດໂຄງການນັກວິທະຍາສາດໄວໜຸ່ມ​ຂອງຂໍ້​ລິ​ເລີ່​ມ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ​ຕອນ​ລຸ່ມກັບສະຫະລັດ ຫຼື Lower Mekong Initiative Young Scientists Program.

ການຈັດງານຄັ້ງນີ້ເປັນເຈົ້າພາບໂດຍ ຄະນະວິສະວະກໍາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ (NUOL) ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ ພາລະກິດພາກສະໜາມ ປະຈໍາປີ ຂອງໂຄງການນັກວິທະຍາສາມາດໄວໜຸ່ມ ​ຂອງຂໍ້​ລິ​ເລີ່​ມ​ ແມ່​ນ້ຳຂອງ​ຕອນ​ລຸ່ມ ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈັດຂື້ນເປັນປີທີ 2 ເຊິ່ງແມ່ນໂຄງການລິເລີ່ມການພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຈີ ວິສະວະກໍາ ແລະຄະນິດສາດ (STEM) ລະດັບ ພາກພື້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຈາກສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລລັດອາຣິໂຊນາ. ໂຄງການນີ້ ແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນແລະສົ່ງ ເສີມການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະສົ່ງເສີມການ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດດ້ານວິທະຍາສາດແລະເຕັກ ໂນໂລຈີ ແລະ ແນວຄວາມຄິດດ້ານການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ.

ຕະຫຼອດເດືອນກໍລະກົດ, ຄະນະນັກວິທະຍາສາດລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ຈະເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທົ່ວປະເທດລາວ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາບັນດາວິທີການແກ້ໄຂ ທີ່ມີ ລັກສະນະນະວັດຕະກໍາ ຕໍ່ກັບພະຍາດທີ່ເກີດຈາກແມງໄມ້ເປັນພາຫະນໍາເຊື້ອ ເຊັ່ນ ໄຂ້ມາເລເຣຍ ແລະ ໄຂ້ເລືອດອອກ ທີ່ຍຸງເປັນພາຫະນໍາເຊື້ອ. ຄະນະ ນັກວິທະຍາສາດດັ່ງກ່າວມີຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນດ້ານຕ່າງໆນັບຕັ້ງແຕ່ດ້ານ ລະບາດວິທະຍາ ຈົນໄປເຖິງເຄມີວິເຄາະ ແລະວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ. ໃນ ບັນດານັກວິທະຍາສາດ 36 ທ່ານ, 9 ທ່ານ ມາຈາກປະເທດລາວ.

ໃນການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນຕໍ່​ພວກນັກວິທະຍາສາດ​ນັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄະນະຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດທ່ານ​ນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ ໄດ້ເນັ້ນຍໍ້າເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການຮ່ວມມືຫຼາຍປະ ເທດໃນການແກ້ໄຂບາງບັນຫາ ທີ່ພາກພື້ນກໍາລັງປະເຊີນ ດັ່ງນີ້ “ການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ ພະຍາດຕິດຕໍ່ ແລະໄພພິບັດທໍາມະຊາດບໍ່ໄດ້ຈໍາແນກເຂດແດນ ລະຫວ່າງປະເທດ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ຖ້າພວກເຮົາຈະສາມາດ​ຮັບ​ມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ມີລັກສະນະຮ່ວມກັນເຫຼົ່າ ນີ້”.

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ເລີ່ມໃຫ້ທຶນໂຄງການຂໍ້​ລິ​ເລີ່​ມ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ​ຕອນ​ລຸ່ມ (LMI) ໃນປີ 2009 ໂດຍມີເປົ້າໝາຍ ເສີມຂະຫຍາຍທັກສະ, ສ້າງ ສາຍພົວພັນ ແລະການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ຄື ປະ ເທດກໍາປູເຈຍ ມຽນມາ ລາວ ໄທແລະຫວຽດນາມ. ໂຄງການນັກວິທະຍາສາດ ໄວໜຸ່ມ ແມ່ນຂໍ້ລິເລີ່ມໜຶ່ງຂອງ LMI ທີ່ສະໜັບສະໜູນບັນດານັກວິຊາການໄວ ໜຸ່ມ ໂດຍການສ້າງໂອກາດການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ດ້ານວິທະຍາສາດ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະສົ່ງເສີມການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຈີ ແລະ ແນວຄວາມຄິດດ້ານການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ.

VIENTIANE, LAO PDR — The United States continues to share knowledge and collaborate with young Lao scientists on important health challenges. On July 1, 2019, officials from the U.S. Embassy, Lao Ministry of Health, and the National University of Laos welcomed a group of 33 scientists from Laos, Cambodia, Myanmar, Thailand, and Vietnam to celebrate the launch of the Lower Mekong Initiative Young Scientists Program.

Hosted by the National University of Laos’ (NUOL) Faculty of Engineering, the event commemorated the second-annual field mission of the Lower Mekong Initiative Young Scientists program, a regional STEM development initiative funded by the United States and implemented by Arizona State University. The program aims to foster and promote scientific collaboration within the Lower Mekong Delta region, and to promote knowledge sharing on science and technology best practices and research ideas.

Throughout July, the Masters- and PhD-level science practitioners will work in Vientiane and sites around Laos to research and develop innovative solutions to vector-borne diseases like mosquito-transmitted malaria and dengue. The group of scientists have expertise in fields ranging from epidemiology to analytical chemistry and computer engineering. Of the 36 scientific experts, nine are from Laos.

In her remarks to the scientists, Lao PDR officials, and NUOL faculty, U.S. Ambassador Rena Bitter stressed the importance of multinational cooperation to tackle some of the issues facing the region. “Climate change, infectious diseases and natural disasters do not recognize international borders. If we are to be able to respond to these shared challenges—which are not only regional, but also global—it is crucial for us all to work together,” said Ambassador Bitter.

The U.S. Department of State began funding the Lower Mekong Initiative (LMI) program in 2009 with the goal of strengthening the skills, relationships, and cooperation between the Lower Mekong countries—Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand and Vietnam. The Young Scientists program is one LMI initiative that supports young professionals by creating opportunities for collaboration, fostering scientific collaboration within the Lower Mekong Delta region, and promoting knowledge sharing on science and technology best practices and research ideas.