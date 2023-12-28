ສະຫະລັດ 'ຈະບໍ່ຢຸດເຊົາ' ຈົນກວ່າຊາວອາເມຣິກັນ ທີ່ຖືກຂັງຄຸກ ໃນຣັດເຊຍ ເປັນເວລາ 5 ປີ ຈະໄດ້ກັບຄືນບ້ານ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດຈະບໍ່ຢຸດເຊົາຈົນກວ່າ ທ່ານ ພອລ ວີແລນ (Paul Whelan) ຄົນອາເມຣິກັນ ທີ່ຖືກຂັງຄຸກຢູ່ໃນຣັດເຊຍ ຈະກັບຄືນບ້ານຢ່າງປອດໄພ.
ຄຳໝັ້ນສັນຍາຫຼ້າສຸດຂອງລັດຖະບານ ມີຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຊິ່ງເປັນວັນຄົບ ຮອບ 5 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ຈັບ ທ່ານວີແລນ.
ອະດີດທະຫານມາຣີນສະຫະລັດທ່ານນີ້ ພວມຮັບໃຊ້ໂທດເປັນເວລາ 16 ປີ ໃນຂໍ້ຫາສອດແນມ ທີ່ທ່ານ ແລະສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຂາດພື້ນຖານ ທາງດ້ານກົດໝາຍ.
ທ່ານ ບລິງເກັນ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ "ເປັນເວລາດົນເກີນໄປແລ້ວ ທີ່ ທ່ານພອລ ແລະຄອບຄົວຂອງລາວ ຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານກັບຜົນສະທ້ອນຈາກການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານຣັດເຊຍ ທີ່ຈະກັກຂັງພົນລະເມືອງສະຫະລັດ ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ,"
ທ່ານກ່າວວ່າ “ການນຳໃຊ້ຄົນເປັນເຄື່ອງມືທາງການເມືອງແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້,"
ໃນການໃຫ້ສໍາພາດທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍ BBC ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ວີແລນ ກ່າວວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າ "ຖືກປະຖິ້ມ" ໂດຍສະຫະລັດ.