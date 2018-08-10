ສຫລ ຍິນດີ ກັບການຕັດສິນໃຈ ຂອງ ທ່ານກາບີລາ ທີ່ຈະ ບໍ່ລົງສະໝັກອີກ

ສະຫະລັດໄດ້ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ການຕັດສິນໃຈ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈເຊັຟ ກາບີລາ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ ຫລື DRC ທີ່ຈະບໍ່ລົງສະໝັກເລືອກ
ຕັ້ງໃໝ່ ໂດຍກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພັກລັດຖະບານທີ່ຈະແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ສະໝັກຄົນ
ໃໝ່ ນອກເໜືອໄປຈາກທ່ານກາບີລານັ້ນ “ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕ ຂອງຄອງໂກ.”
“ພວກເຮົາໄດ້ຮັບກຳລັງຈາກຮ່ອງຮອຍນີ້ ທີ່ວ່າ ທ່ານກາລີບີ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຍຶດ
ໝັ້ນໃນຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງທ່ານຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນຄອງໂກ ແລະເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້
ຕົກລົງ ເຊນ ຊິລແວສເຕີ ເມື່ອເດືອນທັນວາ 2016 ທີ່ຈະບໍ່ສະແຫວງ ຫາສະໄໝທີ
ສາມ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານນາງເຮເຕີ
ນາວເອີດທ໌ ທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ.
ທ່ານນາງນາວເອິດທ໌ ກ່າວເພີ້ມວ່າ “ປະຊາຊົນຄອງໂກ ຕ້ອງມີເສລີພາບໃນການສະ
ແດງທັດສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າອອກມາ ແລະເລືອກເອົາຈາກບັນດາຜູ້ສະໝັກ ໂດຍປາ
ສະຈາກຄວາມຢ້ານກົວ ໃນການເກີດຄວາມຮຸນແຮງ ຂົ່ມຂູ່ ຫຼືຂູ່ຂວັນໃດໆ. ພວກເຮົາ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງອິດສະຫລະຂອງ DRC ແລະພວກເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ຄອງໂກ ເອົາບາດກ້າວທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະ ກັນການເລືອກຕັ້ງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໃນວັນ
ທີ 23 ເດືອນທັນວາ 2018 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານກາບີລາ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະສະໜັບສະໜູນອະດີດລັດຖະມົນຕີພາຍໃນທ່ານ ເອັມ
ມານູຍແອລ ຣາມາຊານີ ຊາດາຣີ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີທີ່ຈະມີຂຶ້ນ.
ທ່ານກາບີລາຄວນລາອອກ ໃນທ້າຍປີ 2016 ນີ້ເວລາສະໄໝການດຳລົງຕຳແໜ່ງທີ
ສອງ ຂອງທ່ານໝົດລົງ ແຕ່ທ່ານໄດ້ລົບລ້າງຂໍ້ມາດຕາລັດຖະທຳມະນູນແລະກຳລັງ
ອາດຕໍ່ໃນຖານະຜູ້ຮັກສາການ.
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