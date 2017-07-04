ເຮືອພິຄາດສະຫະລັດ ແລ່ນເຂົ້າໄປໃກ້ ກັບ ໝູ່ເກາະ ທີ່ມີການຜິດຖຽງກັນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ເຮືອພິຄາດຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ໄດ້ລ່ອງລອຍຢູ່ພາຍໃນ 22 ກິໂລແມັດ ຫລື
12 ໄມລ ຈາກເກາະນ້ອຍໆທີ່ມີການຜິດຖຽງກັນຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນລົບ USS Stethem ໄດ້ລ່ອງຜ່ານເກາະ
Triton ທີ່ໄດ້ອ້າງເອົາໂດຍຈີນ ໃຕ້ຫວັນ ແລະຫວຽດນາມ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ.
ການເຝິກຊ້ອມດັ່ງກ່າວເປັນຂີດໝາຍຂອງການປະຕິບັດງານເທື່ອທີສອງຂອງກອງທັບ
ເຮືອສະຫະລັດ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງເສລີພາບໃນການເດີນເຮືອຢູ່ໃນນ່ານນໍ້າທີ່ໂຕ້
ແຍ້ງກັນ ນັບແຕ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ຂຶ້ນກຳຕຳແໜ່ງໃນເດືອນມັງກອນເປັນ
ຕົ້ນມາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງຂອງກອງທັບ ສຫຣ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ກຳປັ່ນລົບສອງລຳ ແລະເຮືອ
ກວດລະເບີດລຳນຶ່ງ ຂອງຈີນ ໄດ້ຕິດຕາມເຮືອພິຄາດສະຫະລັດລຳດັ່ງກ່າວໄປ.
ຈີນໄດ້ກ່າວຫາກອງທັບເຮືອສະຫະລັດວ່າ ລ່ວງລໍ້າເຂດນໍ້າ ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະ
ຫະລັດ ກ່າວວ່າ ເຮືອພິຄາດລຳດັ່ງກ່າວ ປະຕິບັດການເຝິກຊ້ອມແບບເປັນປະຈຳຢູ່
ນ່ານນໍ້າສາກົນ.
ທ່ານ Lu Kang ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດຈີນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການຄັ້ງນຶ່ງວ່າ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະລັດຄັ້ງນີ້ “ເປັນການກໍ່ກວນທາງການເມືອງຮ້າຍແຮງ ແລະການເກາະຜິດທາງທະຫານ” ແລະການກະທຳດັ່ງກ່າວ ຝ່າຝືນ ‘ອະທິປະໄຕຂອງ
ຈີນ ແລະຂົ່ມຂູ່ສະຖຽນລະພາບຂອງຈີນ.”
ຊາວສອງກິໂລແມັດ ເປັນໄລຍະທາງທີ່ສາກົນຮັບຮູ້ ຍື່ນກາຍອອກໄປຈາກຝັ່ງທະເລ
ຂອງປະເທດທັງໝົດ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ການຫລ່ອງລອຍຂອງກຳປັ່ນ Stethem
ພາຍໃນ 22 ກິໂລແມັດຂາກເກາະ Triton ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນຂອງໝູ່ເກາະ Paracel
ໝາຍເຖິງການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະຫະລັດບໍ່ຮັບຮູ້ການອ້າງເອົາກຳມະສິດເຂດນໍ້າ
ແດນດິນຂອງລັດຖບານໃດໃນແຫ່ງດັ່ງກ່າວ.
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