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ເຮືອບິນລົບ ສຫລ ຍັງຄົງ ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ລັດອິສລາມ ຢູ່ ໃນເວລານີ້

ປ້າຍໂຄສະໜາ ຂອງພວກນັກລົບ ລັດອິສລາມ ເຫັນໄດ້ ໃນລະຫວ່າາງ ການສູ້ລົບ ກັບ ກອງກຳລັງເພື່ອຊາທິປະໄຕຂອງຊີເຣຍ ຫຼື Syrian Democratic Forces ຢູ່ໃນເມືອງ ຣັກກາ ຂອງຊີເຣຍ, ວັນທີ 16 ສິງຫາ 2017.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໃນຊີເຣຍ ບໍ່ຄວນຄາດໝາຍວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການບັນ
​ເທົາໃດໆຈາກການໂຈມຕີ ທາງອາກາດຂອງ ສະຫະລັດ ແລະກຸ່ມ​ແນວໂຮມ ໃນເວລານີ້.

ການຄ້ຳປະກັນ ຈາກທຳນຽບຫ້າແຈ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເປັນລາຍລະອຽດນຶ່ງ ທີ່ເປີດ
​ເຜີຍ​ໃຫ້​ຮູ້ ໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່​ກະ​ຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ພຽງນຶ່ງ ວັນຫຼັງຈາກ ປະທາ-
ນາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດໄຊຊະນະ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກຸ່ມ
ກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ຫຼື IS ເຊິ່ງຕົນໄດ້ປະກາດຕົນ​ເອງວ່າ ​ເປັນຄາລີເຟຕ ແລະ
ປະທະນາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຈະ​ຖອນທະຫານສະຫະລັດ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ກັບຄືນ
ປະເທດ.

ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ
ບັນດານັກການທູດ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາສະມາຊິກສະພາຫຼາຍໆທ່ານ ຕື່ນຕົກໃຈ ເຊິ່ງມັນ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດທີ່ຢູ່ໃນ​ຂົງເຂດ ເສຍຂວັນ ແລະມີຄຳຖາມ
ຫຼາຍຢ່າງວ່າ ແມ່ນຫຍັງຈະຕິດຕາມມາ.

ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍ ໃນເວລານີ້ ການໂຈມ​ຕີທາງອາກາດ ຕໍ່ກຸ່ມ IS ຈະຍັງດຳ​ເນີນ ຕໍ່ໄປເຖິງ
ແມ່ນວ່າ ຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງການໂຈມຕີທາງອາ ກາດດັ່ງ​ກ່າວ ຍັງບໍ່
ມີຄວາມຊັດເຈນເທື່ອ.

“ຕາມໃດທີ່ມີທະຫານສະຫະລັດຢູ່ພາກພື້ນດິນ ພວກເຮົາຈະທຳການໂຈມຕີທາງ
ອາກາດ ແລະ ດ້ວຍປືນໃຫຍ່ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນ ກອງກຳລັງຂອງພວກເຮົາ”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວ​ຕໍ່ວີໂອເອ ເຊິ່ງຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ປະຕິ
ເສດ ທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ກ່ຽວກັບວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃດໆທີ່ໄດ້
ປະຕິບັດການໄປນັ້ນ ເປັນການສະໜັບສະໜຸນບັນດາພາຄີ ເຊັ່ນວ່າ ກຳລັງເພື່ອປະຊາ
ທິປະໄຕ ໃນຊີເຣຍ ຫຼື SDF ຫຼືບໍ່.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ໃຫ້​ການຄາດຄະເນ​ ກ່ຽວ​ກັບ
ປະຕິບັດການ ໃນອະນາຄົດ.”

ເມື່ອ​ສອງ​ສາມ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມານີ້ ກຸ່ມ​ແນວ​ໂຮມ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳ​ພາ​ຂອງ​ສະ​ຫະລັດ ໄດ້
​ເພີ້ມ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂຶ້ນ​ເປັນ ເກືອບ​ສາມ​ເທົ່າ ຕໍ່​ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ​ກຸ່ມລັດ​ອິ​ສ​ລາມ
ແລະ​ອ້ອມ​ແອ້ມ​ເມືອງ​ຮາ​ຈິນ ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສລາມ​ເກືອບ 2,000
ຄົນ ໄດ້​ຕ້ານ​ຢັນ​ຢູ່​ທີ່​ໝັ້ນ​ສຳ​ຄັນ​ແຫ່ງ​ສຸດ​ທ້າຍ ຂອງ​ກຸ່ມ​ດັ່ງກ່າວ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ໄດ້​ອຳ​ນວຍ​ໃຫ້​ກຳ​ລັງ​ປ​ະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍຫຼື SDF ຊຶ່ງ​
ເປັນ​ກອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ສົມ​ລະ​ຫວ່າງ​ຊາວ​ເຄີດ ແລະ ​ອາ​ຣັບ ສາ​ມາດ​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປໃນ​ເມືອງ​
ຮາ​ຈິນ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍໆ​ອາ​ທິດ ໃນ​ຂະ​ນະທີ່ ພວກ​ເຈົ້າໜ້າ
​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ແລະ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ SDF ເຕືອນ​ວ່າ ​ອາດ​ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ ຫຼາຍໆ​ເດືອນ​ກ່ອນ​ທີ່​
ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ທັງ​ໝົດ ຈະ​ຖືກ​ປົດ​ປ່ອຍ​ຈາກ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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