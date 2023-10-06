ສະຫະລັດ ເຕືອນຈີນ ວ່າຄວາມເສຍຫາຍຂອງການປິດລ້ອມໄຕ້ຫວັນ ຈະ 'ສູງຫຼາຍ'

ສະຫະລັດ ກຳລັງມີຄວາມສົງໄສຕໍ່ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຈີນທີ່ຈະເປີດການປິດລ້ອມໄຕ້ຫວັນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງທຸກຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງປັກກິ່ງທີ່ຈະຍຶດເອົາເກາະດັ່ງກ່າວ.
ກອງທັບຈີນ ໄດ້ທຳການຊ້ອມລົບຫຼາຍຄັ້ງ, ຫຼ້າສຸດໃນເດືອນເມສາຜ່ານມານີ້, ເຊິ່ງສື່ມວນຊົນຂອງທາງການໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຈຳ ລອງການປິດລ້ອມທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້. ແຕ່ເຈົ້າໜ້າລະດັບສູງທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມໃດໆກໍຕາມຂອງຈີນ ໃນການດຳເນີນການປິດລ້ອມ, ໃນຕົວຈິງນັ້ນ, ອາດຈະສົ່ງຜົນຕອບກັບທີ່ຮ້າຍແຮງ.
"ຄວາມເສຍຫາຍສໍາລັບປັກກິ່ງເບິ່ງສູງຫຼາຍ ແລະຄວາມສ່ຽງເບິ່ງຄືວ່າສູງຫຼາຍ," ທ່ານອີລາຍ ແຣັດເນີ (Ely Ratner), ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຝ່າຍຄວາມໝັ້ນຄົງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ກ່າວຕໍ່ຜູ້ຟັງໃນວໍຊິງຕັນ.
"ຈະມີຫຍັງເກີດຂື້ນໃນນາທີທີ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ ເລີ່ມປິດລ້ອມໄຕ້ ຫວັນ? ເສດຖະກິດໂລກຊຸດໂຕລົງ,” ທ່ານກ່າວ. "ຈະບໍ່ມີໃຜໜີພົ້ນ ຈາກຄວາມ ເຈັບປວດທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ ສປ ຈີນ ສ້າງໄວ້ໃນໂລກ."
ທ່ານແຣັດເນີ ກ່າວວ່າ ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຮຸນແຮງຈາກການປິດລ້ອມ ຍັງອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນ ຮ່ວມກັນຊ່ວຍໄທເປ ແລະຕໍ່ຕ້ານປັກກິ່ງ.