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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຮ້ານ ວອ​ລ​ມາ​ຣ​ຕ໌ ​ເຊົາ​ຂາຍ​ລູກ​ປືນ ສຳ​ລັບ​ປືນ​ສັ້ນ

ປະ​ຊາ​ຊົນຍ່າງ​ຢູ່​ບ່ອນ​ຈອດ​ລົດ​ທີ່ ຮ້ານ​ຊັບພະ​ສິນ​ຄ້າ ວອ​ລມ​າ​ຣ​ຕ໌ (Walmart) ທີ່​ເມືອງ ແຟ​ແຟັກ​ສ໌, ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ.

ຮ້ານ​ຊັບ​ພະ​ສິນ​ຄ້າ ວອ​ລ​ມາ​ຣ​ຕ໌ (Walmart) ໄດ້ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ
ຈະ​ບໍ່​ສືບ​ຕໍ່​ຂາຍ​ປືນ​ສັ້ນ ແລະ ລູ​ກ​ປືນ​ຂອງ​ປືນຍາວ​ເລົາ​ສັ້ນ ແລະ ຍັງ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຢ່າງ
​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້ພວກ​ລູ​ກ​ຄ້າ ຢ່າ​ນຳ​ເອົາ​ອາ​ວຸດ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ຮ້ານຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີຍ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ
​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດ​ຈະອະ​ນຸ​ຍາດກໍ​ຕາມ.

ການ​ປະ​ກາດ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ພຽງ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ມື້​ ຫຼັງ​ຈາກ​ການຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່ທີ່​ໄດ້​ເອົາ​ຊີ​ວິດ
ຂອງ​ເຈັດ​ຄົນ ຢູ່ໃນ​ເມືອ​ງ ໂອ​ເດັ​ສ​ຊາ ລັດ​ ເທັກ​ຊັ​ສ ແລະ ​ລຸນຫຼັງກ​ານ​ຍິງ​ກັນ​ສອ​ງ​ຄັ້​ງ​ລຽນ
​ຕິດໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້ ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ນັ້ນ​ຢູ່ຮ້ານ ວອ​ລ​ມາ​ຣ​ຕ໌ ໃນ​ເມືອງ​ແອ​ລ​ປາ​ໂຊ ລັດ
​ເທັກ​ຊັ​ສ.

​ບໍ​ລິ​ສັດ ເບັນ​ຕັນ​ວິ​ລ (The Bentonville) ທີ່ເປັນບໍ​ລິ​ສັດ​ຂາຍ​ຫ​ຍ່ອຍ​ລຸດ​ລາ​ຄາ ມີ​ຫ້ອງ​
ການ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ລັດ ອາ​ແຄັນ​ຊໍ ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ຈະ​ຢຸດ​ເຊົາ​ຂາຍລູກ​ປືນ​ສັ້ນ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ລູກ​ປືນ​ສຳ
​ລັບປືນ​ເລົາ​ສັ້ນ.

ຮ້ານ ວອ​ລ​ມາ​ຣ​ຕ໌ (Walmart) ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າຈະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້ ພວກ
​ລູ​ກ​ຄ້າຢ່າ​ນຳ​ເອົາ​ອາ​ວຸດເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ຮ້ານ​ຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີຍ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດ​ອະ
​ນຸ​ຍາດຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ກໍ​ຕາມ ແລະ ​ຈະເຊົ​າຂາຍ​ປືນ​ສັ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ອາ​ລັ​ສ​ກາ.

ຮ້ານ ວອ​ລ​ມາ​ຣ​ຕ໌ (Walmart) ໄດ້ເຊົາ​ຂາຍ​ປືນ​ສັ້ນ​ໃນ​ກາງ​ຊຸມ​ປີ 1990 ຍົກ​ເວັ້ນ​ຢູ່ໃນ
ລັດ​ອາ​ລັ​ສ​ກາ.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເທື່ອ​ຫລ້າ​ສຸດ ​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ການ​ອອກ​ຈາກ​ທຸ​ລະ​ກິດຂາຍ​ປືນ​ນັ້ນ ແລະ
​ ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ການ​ຂາຍປືນ​ຍາວ​ເພື່ອ​ລ່າ​ສັດ ແລະ​ ລູກ​ປືນ​ທີ່​ກ່ຽວ
ຂ້ອງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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