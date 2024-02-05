ກອງທັບ ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີ “ປ້ອງກັນຕົນເອງ” ເມື່ອແລງວັນອາທິດວານນີ້ ຕໍ່ລູກສອນນຳວິຖີໃນບໍລິເວນທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ຮູຕີ ໃນປະເທດ ເຢເມນ.
ກອງບັນຊາການສູງກາງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີໄດ້ຖືກລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນ 4 ລູກ ທີ່ພ້ອມຈະຍິງໃສ່ກຳປັ່ນຕ່າງໆໃນທະເລແດງ.
ຖະແຫຼງການຂອງກອງບັນຊາການ CENTCOM ໄດ້ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟຕ່າງໆ “ແມ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ກຳປັ່ນກອງທັບ ສະຫະລັດ ແລະ ກຳປັ່ນການຄ້າຢູ່ໃນພາກພື້ນ.”
ການໂຈມຕີນັ້ນ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ໂດຍກອງທັບ ສະຫະລັດ ຕໍ່ພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ອີຣ່ານ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງຂອງກຸ່ມ ຮູຕີ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ກຳປັ່ນຕ່າງໆໃນເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງທະເລແດງ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ເຈກ ຊຸລລີວານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ State of the Union ຂອງໂທລະພາບ CNN ວ່າປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ “ຈະເຮັດສິ່ງທີ່ທ່ານຄິດວ່າຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແລ້ວ” ຖ້າມັນມີການໂຈມຕີຕື່ມອີກຕໍ່ກອງກຳລັງສະຫະລັດ ທີ່ປະຈຳການໃນຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອ ອາເມຣິກາ ແລະ ກຳປັ່ນການຄ້າຕ່າງໆໃນທະເລດຳ.
ເຖິງແມ່ນແນວນັ້ນກໍຕາມ, ທ່ານ ຊຸລລີວານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຈະ “ພະຍາຍາມບໍ່ໃຫ້ສົງຄາມໃນຕາເວັນອອກກາງຂະຫຍາຍອອກໄປ” ເຖິງແມ່ນວ່າກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັນເພື່ອໂຈມຕີພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ອີຣ່ານ ອີກຄັ້ງນຶ່ງກໍຕາມ.
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ສະຫະລັດ ໄດ້ໂຈມຕີຫຼາຍກວ່າ 85 ເປົ້າໝາຍທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບກອງທັບພິທັກປະຕິວັດອິສລາມຂອງ ອີຣ່ານ ແລະ ກຸ່ມຕົວແທນຂອງພວກເຂົາໃນ ອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການສັງຫານທະຫານ ສະຫະລັດ ສາມຄົນຢູ່ຄ້າຍທະຫານໃນປະເທດ ຈໍແດັນ ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າປະຈຳການ.
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