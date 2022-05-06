ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ໃນ ສະຫະລັດ ຄາດວ່າ ພັກຣີພັບບລີກັນ ຈະໄດ້ຊະນະ ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ

ດ້ວຍອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງຂຶ້ນ, ໂຣກລະບາດທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່, ສົງຄາມຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ແລະ ຕອນນີ້ແມ່ນການຕັດສິນ ຂອງສານສູງສຸດ ກ່ຽວກັບ ການແທ້ງລູກໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນນັ້ນ, ເດີມພັນແມ່ນສູງຫຼາຍ ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນອາເມ ຣິກັນ ກະກຽມທີ່ຈະໄປສະຖານທີ່ປ່ອນບັດໃນເດືອນພະຈິກນີ້ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ.
ທ່ານ ແບຣນດອນ ເລກນຽນ (Brandon Legnion), ພະຍາບານໃນນະຄອນ ນິວ ອໍລີນສ໌, ລັດຫຼຸຍຊຽນນາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີໝູ່ຫຼາຍຄົນ ຜູ້ທີ່ກຳລັງດີ້ນຮົນຢູ່ດຽວນີ້. ໝູ່ຜູ້ທີ່ເກືອບວ່າ ຈະບໍ່ສາມາດຊື້ນໍ້າມັນໃສ່ລົດເພື່ອເດີນທາງໄປສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າຫຼາຍຄົນແມ່ນຈະມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ໃນວິທີທີ່ປະເທດນີ້ຖືກຄວບຄຸມ.”
ກາານເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຂີດໝາຍເຄິ່ງທາງ ລະຫວ່າງ ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020 ແລະ 2024 ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຈະກຳນົດທິດທາງດ້ານການເມືອງສຳລັບສະຫະລັດ, ດ້ວຍການພິຈາລະນາວ່າພັກເດໂມແຄຣັດ ຫຼື ຣີພັບບລີກັນ ຈະເປັນຜູ້ຄວບຄຸມສະພາຂອງລັດຕ່າງໆ, ພ້ອມກັບວ່າປະທານາທິ ບໍດີ ໄບເດັນ ຈະໄດ້ຮັບລັດຖະສະພາ ທີ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ເພື່ອຊ່ວຍປະຕິ ບັດວາລະແຜນການ ຂອງທ່ານຫຼືບໍ່.
ຕາມປະຫວັດສາດ, ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ປາກົດອອກມາດີສຳ ລັບພັກການເມືອງຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ກຳລັງດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່, ໂດຍສະເພາະຄືພັກເດໂມແຄຣັດຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ, ທີ່ປະທານາທິບໍດີແມ່ນດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝທຳອິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ນັກລັດຖະສາດການເມືອງ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລັດຈໍເຈຍ ທ່ານ ຊາລສ໌ ບຸລລັອກ (Charles Bullock) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ຄຳຖາມບໍ່ແມ່ນວ່າພັກເດໂມແຄຣັດຈະສູນເສຍບ່ອນນັ່ງໃນລະຫວ່າງກາງສະໄໝຫຼືບໍ່. ຄຳຖາມກໍແມ່ນວ່າເຂົາ ເຈົ້າຈະສູນເສຍບ່ອນນັ່ງ ຫຼາຍປານໃດ.”
ແນວໂນ້ມຂອງການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພັກຂອງປະ ທານາທິບໍດີທີ່ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນອາເມຣິກາ ເຊິ່ງຜູ້ລົງຄະ ແນນສຽງພັກເດໂມແຄຣັດບາງຄົນເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກສິ່ງທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນວົງຈອນການເລືອກຕັ້ງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.
ນາງຈູລີ ເບຍເຊັງ (Julie Beerschenk), ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງພັກເດໂມແຄຣັດໃນນະຄອນຊິຄາໂກ, ລັດອີລີນອຍ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າໂຊກບໍ່ດີປະເທດຂອງເຮົາຈະອຽງໄປຫາທາງຂວາ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຫຼາຍຢ່າງແມ່ນຮູ້ສຶກວ່າຈະບໍ່ ໝັ້ນຄົງຫຼາຍດ້ວຍໂຣກລະບາດ, ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ ທຸກສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເທົ່າທຽມດ້ານເຊື້ອຊາດຜິວພັນ, ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພັກຣີພັບບລີກັນຄົງຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ. ມັນເປັນວົງຈອນທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດທີ່ສາມາດທຳນາຍໄດ້, ຄືລູກຕຸ້ມທີ່ແກວ່ງໄປມາ ລະຫວ່າງຊ້າຍຈັດ ແລະປານກາງ, ຫາຂວາຈັດ.”
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