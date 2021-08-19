ຊາວອາເມຣິກັນ ຈໍານວນນຶ່ງ ຄອງຄອຍ ໃຫ້ ສຫລ ຍົກເລີກການລົງໂທດດ້ານວີຊາຕໍ່ລາວ ເພື່ອຈະໄດ້ເອົາຄອບຄົວມາ ຫາກັນ

ທ່ານອາດາມ ພອລ ແດໂຣ, ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານຮ້ານອາຫານທີ່ມີຊື່ສຽງແຫ່ງນຶ່ງ ໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ໄດ້ແຕ່ຄອງຄອຍວັນເວລາ ທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຈະຍົກເລີກການລົງໂທດດ້ານວີຊາແກ່ພົນລະເມືອງລາວ ທີ່ໃຊ້ເປັນສິ່ງກົດດັນໃຫ້ລັດຖະບານລາວເຊັນສັນຍາຮັບເອົາພວກຖືກເນລະເທດຈາກສະຫະລັດກັບຄືນປະເທດທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຮອດຂັ້ນທີ 5 ມາໄດ້ເກືອບ 2 ປີແລ້ວນັ້ນ. ເພື່ອຈະພາ ພັນລະຍາແລະລູກສາວຍົກຍ້າຍມາຢູ່ທ້ອນໂຮມກັນກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານຢູ່ໃນ ລັດຈໍເຈຍທ່ານກໍໄດ້ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນທາງດ້ານກົດໝາຍຢ່າງຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ເພື່ອຂໍວີຊາໃຫ້ແກ່ພັນລະຍາເປັນເວລາ 2 ປີແລ້ວແຕ່ບໍ່ສຳເລັດຊຶ່ງທ່ານບອກວ່າ:
“ລາວໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ໂດຍບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີການລົງໂທດດ້ານວີຊາຕໍ່ປະເທດລາວເລກທີ 243/ພາກ D ຂອງມາດຕະການລົງໂທດ ເຖິງແມ່ນວ່າວີຊາຂອງນາງ ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ສາມາດພິມ ແລະ ອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ລາວໄດ້.“
ທ່ານເວົ້າອີກວ່າການລົງໂທດດ້ານວີຊານີ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນແກ່ຫລາຍພັນຄົນລວມທັງທ່ານ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານຢູ່ທາງສະຫະລັດນໍາອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງເຖິງຄວາມອຸກອັ່ງຂອງທ່ານສູ່ວີໂອເອຟັງວ່າ:
“ຄວາມກັງວົນຂອງຂ້ອຍ ແລະຂອງຄອບຄົວຂ້ອຍຢູ່ທາງບ້ານໃນລັດຈໍເຈຍກໍຄືວ່າ ພໍ່ຂ້ອຍອາຍຸ 75 ປີແລ້ວ. ພວກເຮົາຮັກແພງໃກ້ຊິດກັນຫລາຍ. ໂດຍລວມແລ້ວຄອບຄົວຂ້ອຍ, ພວກເຮົາມີຄວາມໃກ້ຊິດກັນຫລາຍ. ສຸຂະພາບຂອງລາວບໍ່ແຂງແຮງ ຊຶ່ງວ່າຈະບໍ່ດີຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍໃນໄວໆນີ້. ສະນັ້ນ ລາວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນໜ້າລູກສາວຂອງພວກເຮົານາງ ອາເມເລຍ (Amelia) ເທື່ອ. ລາວໄດ້ ສອງປີກັບ 8 ເດືອນແລ້ວ. ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂ້ອຍ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນໜ້າລູກສາວຂອງພວກເຮົາເທື່ອ. ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫວ່ງ ກ່ຽວກັບອາຍຸຂອງພໍ່ຂ້ອຍ ແລະສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງລາວ. ບາງທີການລົງໂທດອາດຈະບໍ່ທັນຍົກເລີກທັນໃຫ້ລາວໄດ້ເຫັນໜ້າຫລານສາວ ແລະອາດຈະບໍ່ເຫັນໜ້າຂ້ອຍຊໍ້າ.”
ທ່ານເວົ້າອີກວ່າສໍາລັບໂຕທ່ານເອງ ແລະລູກສາວທີ່ໄດ້ສັນຊາດອາເມຣິກາ ຈະບໍ່ມີບັນຫາໃນການເຂົ້າມາສະຫະລັດ ເພື່ອມາເບິ່ງພໍ່ທີ່ເຈັບປ່ວຍ ແຕ່ທ່ານກໍບໍ່ຢາກປະພັນລະຍາຂອງຕົນໄວ້ທີ່ລາວໃນສະພາບທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໜັກເຊັ່ນນີ້ ເພາະຖ້າກັບມາສະຫະລັດແລ້ວທ່ານແລະລູກອາດຈະ ບໍ່ສາມາດກັບໄປລາວໄດ້ອີກຍ້ອນມາດຕະການປິດປະເທດເພື່ອສະກັດກັ້ນແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ.
ໃນປີ 2018 ພ້ອມໆກັນກັບມຽນມາລັດຖະບານຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ເອົາລາວ ເຂົ້າໄປໃນລາຍຊື່ປະເທດທີ່ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຢ່າງວ່ອງໄວພຽງ ພໍ ໃນການອອກເອກະສານເດີນທາງ ໃຫ້ແກ່ພວກທີ່ເປັນສັນຊາດຂອງປະເທດ ເຫລົ່ານັ້ນເພື່ອໃຫ້ຫ້ອງການຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະພາສີຂອງສະຫະລັດຫລື ICE ສາມາດດໍາເນີນການເນລະເທດຄົນທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີໄດ້. ອີງຕາມໂຄສົກຂອງ ICE ມາຮອດເດືອນມີນາປີ 2020 ຜ່ານມາ ມີຄົນສັນຊາດລາວ ທັງໝົດ 4,716 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບ ຄໍາສັ່ງສຸດທ້າຍ ໃຫ້ເນລະເທດທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ 4,086 ແມ່ນໄດ້ ຮັບການຕັດສິນວ່າ ກະທໍາຜິດທາງອາຍາ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອັນບີຊີ (NBC) ໃນວັນທີ 3, 2020.
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