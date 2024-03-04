ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສຳລັບ “ການຢຸດຍິງທັນທີ” ໃນເຂດກາຊາ, ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນການຂໍຮ້ອງທີ່ແຮງທີ່ສຸດອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເພື່ອຢຸດສົງຄາມນັ້ນ ຈາກລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ.
ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງສຽງຕົບມືດັງກ້ອງ ຢູ່ການເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນຄົນຮອບສິດທິພົນລະເຮືອນທີ່ສຳຄັນໃນເມືອງ ແຊລມາ, ລັດອາລາບາມາ ວ່າ “ຍ້ອນຂອບເຂດຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ກວ້າງຂວາງໃນເຂດກາຊານັ້ນ, ມັນຕ້ອງມີການຢຸດຍິງຢູ່ທີ່ນັ້ນໃນທັນທີ.”
ລັດຖະບານແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກກັບ ອີຈິບ ແລະ ກາຕ້າ ເພື່ອໄກ່ເກ່ຍການຢຸດຕໍ່ສູ້ ໄລຍະ 6 ອາທິດ ເພື່ອນຳເອົາຕົວປະກັນທີ່ຖືກຈັບໄປໂດຍກຸ່ມຮາມາສທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ນັ້ນ ອອກມາ ແລະ ເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຂົ້າໄປໃນກາຊາ, ບ່ອນທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເຕືອນວ່າ ໄພອຶດຫິວແມ່ນໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ຂົວ ເອັດມັນ ເພັດທັສ໌, ບ່ອນທີ່ຕຳຫຼວດຂີ່ມ້າໄດ້ຕີຜູ້ເດີນຂະບວນສິດທິພົນລະເຮືອນ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດັ່ງກັບວັນອາທິດນອງເລືອດເມື່ອ 59 ປີທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນໃນເຂດກາຊາ ແມ່ນກຳລັງອຶດຫິວ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະຖານະການແມ່ນໂຫດຮ້າຍ, ແລະ ຄວາມເປັນມະນຸດຊາດທົ່ວໄປຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ພວກເຮົາດຳເນີນການ. ລັດຖະບານ ອິສຣາແອລ ຕ້ອງເຮັດຫຼາຍກວ່ານີ້ເພື່ອຂະຫຍາຍການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ມີຄຳແກ້ຕົວເລີຍ.”
ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ການປະຕິບັດການຮ່ວມກັນໂດຍ ສະຫະລັດ ແລະ ກອງທັບອາກາດ ຈໍແດັນ ໄດ້ຖິ້ມອາຫານທາງອາກາດ 38,000 ມັດ ລົງໃສ່ຕາມເຂດຊາຍຝັ່ງຂອງເຂດກາຊາ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ສະຫະລັດ ຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າການຖິ້ມອາຫານທາງອາກາດຈະເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງ “ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ” ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມສາກົນ ເພື່ອຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳເຂົ້າໄປໃນ ກາຊາ.
ບັນດາຜູ້ມີມະນຸດສະທຳຈະໃຊ້ການຖິ້ມການຊ່ວຍເຫຼືອທາງອາກາດດັ່ງກັບວິທີການສຸດທ້າຍ, ເພາະວ່າມັນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ, ເປັນການປະຕິບັດການທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະ ບໍ່ສາມາດນຳສົ່ງຂະໜາດການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຫຼາຍ ເທົ່າກັບລົດບັນທຸກ.
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