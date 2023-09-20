ການກ່າວຫາແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໂດຍນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ນຳພາແບບປະຊາທິປະໄຕທີ່ກ່າວຫາອີກປະເທດນຶ່ງວ່າ ເປັນການລອບສັງຫານທາງການ ເມືອງຢູ່ດິນແດນຂອງຕົນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງບັນດາພັນທະມິດຫຼັກຂອງທັງສອງປະເທດ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນແລະລອນດອນ ກຳລັງຊັ່ງຊາສິ່ງຈະຕິດຕາມມາ ຫລັງຈາກການາດາ ໄດ້ນຳເອົາລັດຖະບານອິນເດຍໄປພົວພັນຢ່າງເປີດເຜີຍ ໃສ່ການສັງຫານຜູ້ນຳຊິກຄົນນຶຶ່ງ ເມື່ອສາມເດືອນກ່ອນ. ການນາດາໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ປະກາດທີ່ເປັນການຕອບໂຕ້ ໂດຍໄດ້ຂັບໄລ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບສູງສຸດຂອງອິນເດຍໃນການາດາ. ອິນເດຍໃນວັນອັງຄານວານນີ້ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນ ໂດຍສັ່ງໃຫ້ນັກການທູດອະວຸໂສການາດາ ອອກຈາກປະເທດ.
“ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການກ່າວຫາ ທີ່ອ້າງອີງໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີທຣູໂດ” ທີີ່ທ່ານນາງເອດຣຽນ ວັດສັນ ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວ. “ພວກເຮົາຍັງຮັກສາການຕິດຕໍ່ເປັນປະຈໍາກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍການາດາ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ການາດາດຳເນີນການສືບ ສວນ ແລະນຳເອົາບັນດາຜູ້ກະທໍາຜິດ ມາສູ່ຍຸຕິທຳ.”
ສະຫະລັດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອິນເດຍໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບການາດາໃນການສືບສວນ ອິງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຄົນນຶ່ງຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດ.
ລັດຖະບານອິນເດຍກ່າວວ່າ ການກ່າວຫາໃດໆກ່ຽວກັບການພົວພັນໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນການາດາເປັນເລື້ອງ “ໄຮ້ສາລະ ແລະບໍ່ມີຈຸດປະສົງ.”
“ລັດຖະບານຂອງອິນເດຍ ຕ້ອງການຖືເອົາເລື້ອງນີ້ ດ້ວຍຄວາມເຄັ່ງຂືມທີ່ສຸດ. ພວກເຮົາເຮັດດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເພີ້ມການທ້າທາຍ” ທີ່ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີຈັສຕິນ ທຣູໂດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນ