ທ້າມກາງຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບການເພີ້ມຂຶ້ນແບບຜິດປົກກະຕິຂອງທະຫານຣັດເຊຍຢູ່ເຂດໃກ້ກັບຊາຍແດນ ລະຫວ່າງຣັດເຊຍກັບຢູເຄຣນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຢູເຄຣນໄດ້ມາເຖິງວໍຊິງຕັນເພື່ອສົນທະນາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາປ້ອງກັນຊາດ ແລະເລື້ອງຍຸດທະສາດອື່ນໆ. Ostap Yarysh ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນ
ດັບຕໍ່ໄປ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງຕິດຕາມເບິ່ງການເສີມກຳລັງຂອງທະຫານຣັດເຊຍ ຢູ່ເຂດໃກ້ຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບຢູເຄຣນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຢູເຄຣນທີ່ມານະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ ການມີໜ້າທາງທະຫານຂອງຣັດເຊຍຢູ່ຕະຫລອດມາ ບໍ່ເປັນເລື້ອງໃໝ່ແຕ່ຢ່າງໃດ.
ທ່ານໂອເລັກຊີ ເຣສນີກັອຟ (Oleksiy Reznikov), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຢູເຄຣນກ່າວວ່າ:
"ສາຍສືບລັບຂອງພວກເຮົາ, ໜ່ວຍສືບລັບຂອງອາເມຣິກັນ, ສືບລັບຂອງສະຫະ ລາຊະອານາຈັກອັງກິດ, ເຂົາເຈົ້າພາກັນເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາປຽບ ທຽບການຄົ້ນຫາ ແລະພວກເຮົາເຫັນຮູບພາບແບບດຽວກັນ. ++ ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດຢູ່ກັບສະພາບເຄິ່ງສົງຄາມກັບຣັດເຊຍ ... ມາໄດ້ແປດປີແລ້ວ. ດັ່ງນັ້ນ, ສໍາລັບພວກເຮົາແລ້ວ, ມັນບໍ່ເປັນເລື້ອງແປກໃຈແຕ່ຢ່າງໃດ."
ໃນທາງຕອບກັບນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ຢືນ ຢັນຈະໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນຂອງຕົນແກ່ຢູເຄຣນ."
ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ (Lloyd Austin), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດກ່າວວ່າ:
"ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະຮັບປະກັນກັບທ່ານ, ດັ່ງທີ່ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນໄດ້ກ່າວຕໍ່ປະທານາທິບໍດີໂວໂລໂດເມຍ ເຊເລນສກີ (Volodymyr Zelenskiy) ວ່າ ການສະຫນັບສະຫນູນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ການປົກປ້ອງຕົນເອງ, ປົກປ້ອງອະທິປະໄຕ ແລະເອກະລາດຂອງຢູເຄຣນ ແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ແນ່ວແນ່."
ສະຖາບັນສຶກສາກ່ຽວກັບສົງຄາມ ກໍໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງທະ ຫານຣັດເຊຍຢູ່ໃກ້ກັບຢູເຄຣນຄືກັນ. ນັກວິເຄາະທີ່ນຳໜ້າກ່ຽວກັບເລື້ອງຣັດເຊຍ, ທ່ານເມສັນ ຄລາກ (Mason Clark) ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານຢູ່ຫັ້ນ. ທ່ານຍັງກ່າວອີກວ່າ ການບຸກລຸກຢູເຄຣນ ອາດຈະເປັນການພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ເປັນເລື້ອງທີ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນເລີຍສຳລັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ.
ທ່ານເມສັນ ຄລາກ (Mason Clark), ຈາກສະຖາບັນການສຶກສາກ່ຽວກັບ ສົງ ຄາມກ່າວຜ່ານທາງ Skype ວ່າ:
"ການປະຕິບັດການບຸກໂຈມຕີຄັ້ງໃຫຍ່ ອາດຈະຕ້ອງມີການໃຊ້ຈ່າຍ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຢັ້ງຢືນໂຄງການນອດສທຣີມ (Nord Stream) ຊັກຊ້າໄປ, ຊຶ່ງຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການເພີ່ມການສົ່ງທະຫານໄປປະຕິບັດງານຢູ່ທີ່ນັ້ນໂດຍກຸ່ມເນໂຕ້ (NATO) ຫຼືບໍ່ ກໍອາດຈະມີກອງກໍາລັງທະຫານອື່ນຂອງປະເທດຢູໂຣບເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຢູເຄຣນ. ແລະມັນຂ້ອນຂ້າງວ່າ ຈະເປັນການປະຕິບັດງານທາງທະຫານທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ທະຫານຢູເຄຣນໃນປີ 2021 ບໍ່ຄືກັນກັບ ທະ ຫານຢູເຄຣນໃນປີ 2014.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອະດີດຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການເນໂຕ້ (NATO) ທ່ານອາເລັກແຊນເດີ ເວີສໂບວ (Alexander Vershbow) ກ່າວວ່າ ມັນອາດຈະຄຸ້ມຄ່າຕໍ່ການສ່ຽງໄພສຳລັບທ່ານປູຕິນ.
ທ່ານອາເລັກແຊນເດີ ເວີສໂບວ (Alexander Vershbow) ກ່າວດັ່ງນີ້:
"ທ່ານປູຕິນອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າຕົນຕ້ອງໄດ້ຍອມຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຢູເຄຣນປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະເທດນັ້ນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກປະເທດຕາເວັນຕົກໃຫ້ໄດ້. ແລະດັ່ງນັ້ນ, ຍ້ອນວ່າເລື້ອງນີ້ ມັນກ່ຽວພັນກັບທ່ານປູຕິນ, ມູນເຊື້ອຂອງທ່ານ, ແລະພາບພົດຂອງ ທ່ານເອງໃນນາມທີ່ເປັນຜູ້ລວບລວມເອົາແຜ່ນດິນຣັດເຊຍເຂົ້າກັນ ທ່ານອາດຈະ ດໍາເນີນການທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີເຫດຜົນຫຍັງຫມົດໃນມຸມມອງຂອງພວກເຮົາ."
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ຄຳສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກຝ່າຍຕາເວັນຕົກແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍທີ່ສຸດ.
ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້: “ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວ. ທະຫານຂອງພວກເຮົາແມ່ນກຽມພ້ອມແລ້ວ, ແຕ່ພວກ ເຮົາຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອທີ່ເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວກັນ ຈາກໂລກທີ່ມີຄວາມ ສີວິໄລທັງຫມົດ. ພວກເຮົາບໍ່ມີເວລາທີ່ຈະດຳລົງຊີວິດຢູ່ກັບຄວາມຢ້ານກົວອີກຕໍ່ໄປ. ພວກເຮົາຕ້ອງການເວລາທີ່ຈະກຽມພ້ອມເພື່ອ ໃຫ້ມີຄວາມແຂງແກ່ນທົນ ທານ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້:
Amid concerns about the unusual buildup of Russian troops near the Russia-Ukraine border, the Ukrainian minister of defense came to Washington to talk about defense and strategic issues. Ostap Yarysh Reports.
U.S officials say they are monitoring a buildup of Russian military forces near the border with Ukraine.
The Ukrainian minister of defense, who is in Washington, says the constant Russian military presence is nothing new.
Oleksiy Reznikov, Ukrainian Minister of Defense:
"Our intelligence, American intelligence, United Kingdom intelligence, they do their job. We compared the search and we see the same picture. ++ We live in this hybrid war with Russia … eight years. So, for us, it’s not a surprise."
In response, the U.S. Secretary of Defense confirmed his support for Ukraine."
Lloyd Austin, US Secretary of Defense:
"I want to reassure you, as President (Joe) Biden said to President (Volodymyr) Zelenskiy: Our support for Ukraine’s self-defense, sovereignty and territorial integrity is unwavering."
The Institute for the Study of War is also monitoring the movement of Russian troops near Ukraine. Lead Russia analyst Mason Clark says they are seeing military movement. He also says an invasion of Ukraine could prove counterproductive for Russian President Vladimir Putin.
Mason Clark, Institute for the Study of War, via Skype:
"A major offensive operation would likely impose significant costs, either delaying the certification of Nord Stream, sparking increased deployments by NATO or other European forces into Ukraine. And it likely would be a fairly high-cost operation. The Ukrainian military of 2021 is not the Ukrainian military of 2014.
However, former Deputy Secretary-General of NATO Alexander Vershbow says it may be worth the risk for Putin.
Alexander Vershbow, Former NATO Deputy Secretary-General, Skype:
“Putin may feel that he has to take greater risks to prevent Ukraine from succeeding in its efforts to join the West. And so, because this is about Mr. Putin, his legacy, and his self-image as the gatherer of Russian lands, he may take action that doesn't seem entirely logical from our point of view.”
The Ukrainian defense minister says the promise of support of the West is of crucial importance.
Oleksiy Reznikov, Ukrainian Minister of Defense:
“We’re ready. Our military is ready, but we need united help from all civilized world.
We have no time to be in fear. We need time to be prepared for resilience.”
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