ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ຕອບໂຕ້ ດ້ວຍການຖິ້ມລະເບີດຫຼາຍສິບລູກ ໃສ່ເປົ້າໝາຍຂອງພວກຮູຕີ ໃນເຢເມນ

ສະຫະລັດ, ອັງກິດ ແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດອີກຈຳນວນນຶ່ງ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງພວກກະບົດຮູຕີຫຼາຍສິບຄັ້ງໃສ່ການຂົນສົ່ງສາກົນຢູ່ໃນທະເລແດງ ແລະບໍລິເວນອ່າວ ເອເດັນ (Aden) ດ້ວຍການໂຈມຕີທາງອາກາດຮຸນແຮງຫຼາຍຄັ້ງ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມອາດສາມາດຂອງກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ.
ສູນບັນຊາການຂອງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຖືກ 60 ເປົ້າໝາຍຫຼາຍກວ່າ ຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ 16 ແຫ່ງ ຂອງເຢເມນທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພວກກະບົດຮູຕີ, ລວມທັງສູນບັນຊາການ ແລະສູນຄວບຄຸມ, ຄັງແສງ, ລະບົບຍິງລູກສອນໄຟ ພ້ອມດ້ວຍສະຖານທີ່ ຜະ ລິດອາວຸດ.
"ພວກເຮົາໂຈມຕີພວກເຂົາຢ່າງໜັກ, ແລະກໍດີຫຼາຍ," ອີງຕາມການກ່າວ ຕໍ່ VOA ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ ເພື່ອອະທິບາຍກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງການປະຕິບັດງານ, ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ຍັງແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ບ່ອນຕັ້ງເຣດາຂອງພວກກະບົດຮູຕີ ແລະລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຍິງຕອບໂຕ້ຄືນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ອອສເຕຣເລຍ, ການາດາ, ເນເທີແລນ ແລະບາຫ໌ເຣນ, ເຊິ່ງໄດ້ປະຕິບັດການໂຈມຕີຈາກເຮືອບິນລົບ, ກຳປັ່ນລົບ ແລະເຮືອດຳນ້ຳ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ, ສະເພາະສະຫະລັດເອງ ໄດ້ຖິ້ມລະເບີດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຢໍາຫຼາຍກວ່າ 100 ລູກ ໃສ່ຖານຕິດຕັ້ງຂອງພວກກະບົດຮູຕີ, ພ້ອມດ້ວຍການຍິງລູກສອນໄຟໂຈມຕີພາກພື້ນດິນ ໂທມາຮັອກ (Tomahawk) ໃສ່ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງກ່າວອີກວ່າ ເປົ້າໝາຍທັງສອງທີ່ຖືກເລືອກນັ້ນ ເນື່ອງຈາກເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການຂົນສົ່ງ ແລະບໍ່ມີພົນລະເຮືອນ ກ້າເດີນທາງໄປມາໄດ້ຢູ່ບໍລິເວນດັ່ງ ກ່າວ.
ໃນຖະແຫຼງການຂອງຕອນແລງວັນພະຫັດຈາກທໍານຽບຂາວ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຮ້ອງການໂຈມຕີດັ່ງນີ້ກ່າວວ່າ ເປັນ "ການຕອບໂຕ້ໂດຍກົງ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງພວກກະບົດຮູຕີ" ໃສ່ການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ, ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວນີ້ ລຸນຫຼັງພວກກະບົດຮູຕີ ບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມ ທາງດ້ານການທູດ.
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