ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ລາຍງານຂ່າວຂອງໜັງສືພິມວອລສຕິດ ເຈີໂນລ (Wall Street Journal) ທີ່ກ່າວວ່າ ລັດຖະມົນຕີ ສຕີເວັນ
ມນຸກຈີນ ພວມຈະຍົກເລີກພາສີເປັນບາງສ່ວນ ຫຼືວ່າທັງໝົດ ຕໍ່ສິນຄ້າຂາເຂົ້າຂອງຈີນ.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງການເງິນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ທັງລັດຖະມົນຕີມນຸກຈີນ ຫຼືເອກອັກຄະລັດຖະທູດໄລໄທເຊີ (ຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລັດ) ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະເໜີແນະຕໍ່ບຸກຄົນໃດ ກ່ຽວກັບເລື້ອງການເກັບພາສີ ຫຼືພາກສ່ວນໃດໆ ໃນການເຈລະຈາກັບຈີນ. ນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນ ທີ່ພວມດຳເນີນກັນຢູ່ ກັບຈີນ ຊຶ່ງເບິ່ງຊົງວ່າ ຈະບໍ່ແລ້ວງ່າຍໆ ໃນໄວໆນີ້.”
ຮຸ້ນສະຫະລັດໄດ້ຖີບໂຕສູງຂຶ້ນໃນຕອນອັດຕະຫຼາດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນປະຕິກິລິຍາ ຕໍ່ລາຍງານຂ່າວຂອງ ໜັງສືພິມວອລສຕິດ ເຈີໂນລ ທັງໆທີ່ກະຊວງການເງິນໄດ້ປະຕິເສດ.
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານຫລິວ ເຫ ຈະເດີນທາງມາວໍຊິງຕັນໃນທ້າຍອາທິດນີ້ ເພື່ອທຳການເຈລະຈາກັນຕື່ມ.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ປະກາດຢຸດຍິງໃນສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງກັນ ເປັນເວລາ 90 ມື້ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ແຕ່ນອກຈາກວ່າໄດ້ມີການບັນລຸການຕົກລົງກັນ ສະຫະລັດຈະຂຶ້ນພາສີຕື່ມອີກ 10 ເປີເຊັນ ຕໍ່ສິນຄ້າຈີນໃນມູນຄ່າ 200 ຕື້ໂດລາ ແລະຂຶ້ນເປັນ 25 ເປີເຊັນໃນເດືອນມີນາ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ບໍ່ມີການສົງໄສເລີຍວ່າ ຈະພາໃຫ້ຈີນທຳການຕອບໂຕ້ຄືນ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ຕໍ່ວ່າມາດົນນານແລ້ວ ກ່ຽວກັບການເຮັດການຄ້າທີ່ບໍ່ເປັນທຳຂອງຈີນ ຮວມທັງການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບການລັກຂະໂມຍຊັບສິນທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ ແລະກົດດັນໃຫ້ບໍລິສັດສະຫະລັດ ເປີດເຜີຍເທັກໂລໂລຈີຂອງຕົນ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຢາກເຮັດທຸລະກິດຢູ່ຈີນ.
ຈີນເອີ້ນການກ່າວຫາເຫຼົ່ານັ້ນວ່າ ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ແລະກ່າວວ່າ ແມ່ນການຈຳກັດຮັດແຄບຂອງສະຫະລັດເອງ ທີ່ລະເບີດກົດລະບຽບການຄ້າ.
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