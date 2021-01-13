ສະຫະລັດ ຈະອະນຸຍາດ ໃຫ້ນຳໃຊ້ ຢາວັກຊີນ ກັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍລ້ານໂດສ ສຳລັບພວກທີ່ມີອາຍຸ 65 ປີຂຶ້ນໄປ

ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ຕົນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຫຼາຍລ້ານໂດສ ທີ່ຕົນໄດ້ເກັບມ້ຽນໄວ້ເພື່ອໃຊ້ສໍາລັບເຂັມທີສອງໃນການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ແກ່ພວກຊາວອາເມຣິກັນທີ່ມີອາຍຸແກ່ກວ່າ 65 ປີຂຶ້ນໄປ ພ້ອມດ້ວຍຊາວອາເມຣິກັນ ຜູ້ທີ່ມີໂຣກປະຈຳຕົວຕ່າງໆນັ້ນ.
“ຢາວັກຊີນທຸກໆໂດສທີ່ເກັບສະສົມໄວ້ຢູ່ໃນສາງ ແທນທີ່ວ່າຈະສັກໃສ່ແຂນຄົນ ອາດໝາຍເຖິງຊີວິດຂອງອີກຄົນນຶ່ງຈະສູນເສຍໄປ ຫຼືວ່າ ອີກຕຽງນອນນຶ່ງຂອງໂຮງໝໍຈະມີຄົນປ່ວຍນອນຢູ່” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານອາແລັກສ໌ ເອຊາຣ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະບໍລິການມະນຸດຂອງສະຫະລັດ ຫຼື HHS ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຂອງປະຕິບັດການສາຍຟ້າແລບ ຫຼື Operation Warp Speed ຊຶ່ງເປັນໂຄງການຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ.
ການນຳເອົາຢາວັກຊີນອອກມາໃຊ້ ໄດ້ຖືກຕ້ອງຕິຢ່າງແຜ່ຫຼາຍວ່າ ຊັກຊ້າໂພດ. ໂດຍທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 25 ລ້ານໂດສທີ່ໄດ້ແຈກຢາຍອອກໄປແລ້ວນັ້ນ ຊາວອາເມຣິກັນຕ່ຳກວ່າ 9 ລ້ານຄົນໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນເຂັມທຳອິດມາເຖິງວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານີ້ ອີງຕາມສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດ.
ລິ້ງຂອງຂໍ້ມູນການຕິດຕາມການສັກຢາວັກຊີນ:
[[https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations ]]
ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ຈະປົດປ່ອຍຢາວັກຊີນໝົດທຸກໂດສ ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງ ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນນີ້.
ທ່ານເອຊາຣ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງໃນດ້ານຍຸດທະສາດ ໄດ້ຖືກວາງແຜນໄວ້ແລ້ວ ໃນການຮັບມືເພື່ອປັບປຸງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງຕ່ອງໂສ້ໃນການສະໜອງ ຢາວັກຊີນໄດ້ຖືກນຳອອກມາໃຊ້ ເມື່ອເຂົ້າຮອດສີ່ອາທິດ.
ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ “ເພາະວ່າ ພວກເຮົາບັດນີ້ ມີການຜະລິດໃນຈັງຫວະທີ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ບັດນີ້ພວກເຮົາສາມານຳສົ່ງໝົດທຸກໂດສທີ່ເກັບສະສົມໄວ້ຕົວຈິງ ໂດຍທີ່ໂດສທີສອງຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ພາຍໃນທີ່ຢາວັກຊີນອອກມາຈາກຂັ້ນຕອນໃນການຜະລິດນັ້ນ.”
ການສະໜອງຢາວັກຊີນທີ່ມີຂີດຈຳກັດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ວ່າ ການປົດປ່ອຍຢາວັກຊີນສຳຮອງ ອາດໝາຍຄວາມວ່າ ໂດສທີສອງຈະຊັກຊ້າອອກໄປ ຫຼືບໍ່ກໍຈະຖືກປະຕິເສດ ຊຶ່ງທ່ານເອຊາຣ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້.