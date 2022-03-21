ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະປະກາດວ່າ ການປາບປາມຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາ ເປັນເວລາຫລາຍປີຂອງມຽນມາ ແມ່ນເປັນ "ການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ", ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ມີແຜນທີ່ຈະທຳການກຳນົດສະຖານະພາບ ດັ່ງກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ພິພິທະພັນລະນຶກເຖິງຄວາມຫາຍຍະນະຈາກການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຊາວຢິວ ຫລື Holocaust ຂອງສະຫະລັດ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ກ່າວໂດຍບໍ່ປະສົງອອກນາມ ເພາະວ່າການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະກາດຢ່າງເປີດເຜີຍເທື່ອ.
ການກຳນົດນີ້ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຕົວຂອງມັນເອງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງມາດຕະການໃໝ່ທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ລັດຖະບານທີ່ນຳພາ ໂດຍທະຫານຂອງມຽນມາ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກລົງໂທດ ໃນຫລາຍລະດັບຢູ່ແລ້ວຈາກສະຫະລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການປຸກລະດົມ ຕ້ານພວກຊົນເຜົ່າໂຣຮິງຢາ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌ ທາງຕາເວັນຕົກ ຂອງ ປະເທດໃນປີ 2017.
ແຕ່ວ່າມັນສາມາດນຳໄປສູ່ການກົດດັນຈາກສາກົນຕື່ມອີກຕໍ່ລັດຖະບານທີ່ວ່ານັ້ນ ເຊິ່ງກຳລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຢູ່ສານຍຸຕິທຳສາກົນທີ່ນະຄອນ ເຮກ (Hague). ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ກົດດັນທັງລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານໄບເດັນໃຫ້ທຳການກຳນົດດັ່ງກ່າວ.
ຢ່າງໜ້ອຍສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດຄົນນຶ່ງ, ທ່ານແຈັຟຟຣີ ເມີຄລີ (Jeff Merkley) ຈາກລັດໂອເຣກອນ (Oregon) ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ບາດກ້າວທີ່ຄາດໄວ້ນີ້, ອົງການອົບພະຍົບສາກົນກໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳເຊັ່ນກັນ.
"ຂ້າພະເຈົ້າສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັ່ນທີ່ວ່າໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມໂຫດຮ້າຍທີ່ກະທໍາຕໍ່ຊາວໂຣຮິງຢາວ່າ ເປັນການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານກ່າວ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນທັນທີຫຼັງຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດປະກາດວ່າ ທ່ານບລິງເຄັນຈະກ່າວຄຳປາໄສກ່ຽວກັບມຽນມາທີ່ຫໍພິພິທະພັນໂຮໂລຄອສທ໌ (Holocaust) ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ແລະໄປທ່ຽວຊົມງານວາງສະແດງທີ່ມີຊື່ວ່າ "ເສັ້ນ ທາງໄປສູ່ການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຂອງມຽນມາ.” ມຽນມາຍັງເອີ້ນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າພະມາ.
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