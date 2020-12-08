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ອຸດສາຫະກຳ ເທັກໂນໂລຈີ ສະຫະລັດ ຕັ້ງຄວາມຫວັງ ໃຫ້ແກ່ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່

YE US BIDEN TECH -- USAGM
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YE US BIDEN TECH -- USAGM

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ລິງໂດຍກົງ

ດ້ວຍຜູ້ທີ່ຄາດວ່າຈະຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ມີກຳນົດທີ່ຈະເຂົ້າດຳລົງຕຳ ແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ, ພາກພື້ນ ຊີລີຄອນ ວາເລ (Silicon Valley) ທີ່ມີຊື່ສຽງດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ແມ່ນກຳລັງກະກຽມຕົນເອງສຳລັບລັດຖະບານຊຸດໃໝ໋, ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນກັບການກົດດັນຕໍ່ຫຼາຍບັນຫາລວມມີ ການຕໍ່ຕ້ານການຜູກຂາດ, ການໃຊ້ຄຳເວົ້າໃນສະຖານທີ່ອອນໄລນ໌, ແລະ ບັນຫາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທາງດິຈິຕອລ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມິແຊລ ຄວິນ (Michelle Quinn) ມີລາຍງານ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງລາຍງານ ອຸດສາຫະກຳ ເທັກໂນໂລຈີ ສະຫະລັດ ຕັ້ງຄວາມຫວັງ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ໃນເວລາທີ່ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນປີ 2009, ສາຍພົວພັນທີ່ໃກ້ ຊິດລະຫວ່າງ ວໍຊິງຕັນ ກັບພາກພື້ນ ຊິລິຄອນ ວາເລ ໄດ້ຈະເລີນເຕີບໂຕ.

ມ້ວນໄປໜ້າ 12 ປີ. ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນນີ້,​ ຮອງປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ ໂອບາມາ ຄືທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ, ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະເປັນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ຄົນຕໍ່ໄປ. ແນວໃດກໍຕາມ, ເທື່ອນີ້,​ ສາຍພົວພັນແມ່ນຈະແຕກຕ່າງ.

ທ່ານນາງ ຈີຈີ ຊອນ, ຈາກສະຖາບັນກົດໝາຍເພື່ອເທັກໂນໂລຈີ, ພະແນກກົດໝາຍແລະນະໂຍ ບາຍທີ່ ຈອຣຈ໌ທາວນ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຖິງວ່າຈະເປັນສະມາຊິກຂອງລັດຖະບານທ່ານ ໂອບາມາ, ຂ້າ ພະເຈົ້າວ່າ ມັນມີຈຸດອ່ອນສຳລັບ ຊີລີຄອນ ວາເລ ທີ່ບາງເທື່ອຈະເປັນຈຸດທີ່ຖືກມອງຂ້າມຫຼາຍກວ່າ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າເຈົ້າຈະເຫັນມັນຢູ່ທີ່ນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າສາຍຕາຂອງປະຊາຊົນແມ່ນເປີດກວ້າງໃນລັດຖະບານຊຸດນີ້.”

ມັນມີຫຍັງທີ່ໄດ້ປ່ຽນໄປ? ມີການເຕີບໂຕດ້ານເທັກໂນໂລຈີ. ມັນໄດ້ກາຍເປັນສູນກາງຂອງເສດຖະ ກິດໂລກ, ການປັບປ່ຽນດ້ານການຄ້າ, ການໃຊ້ຄຳເວົ້າໃນສະຖານທີ່ອອນໄລນ໌ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ.

ໃນບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມາ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໆຖືກເລືອກ ແລະ ນັກເຄື່ອນໄຫວທັງຫຼາຍໄດ້ຕິຕຽນ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ “ເທັກໂນໂລຈີໃຫຍ່ ຫຼື Big Tech) ກ່ຽວກັບບັນຫາເຊັ່ນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທາງດິຈິຕອລ.

ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງປະທານາທິບໍດີ, ທີມຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ຕຳໜິວິຈານ ເຟສບຸກ ສຳລັບການໃຫ້ຂໍ້ມູນຜິດຢູ່ເວັບໄຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນ ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຜົນຢ່າງເປັນທຳຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ສຳລັບປະຊາຊົນຫຼາຍຂຶ້ນ…

ເຊິ່ງເປັນສັນຍານທີ່ບາງຄົນເວົ້າວ່າ ຜູ້ທີ່ຄາດວ່າຈະຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ຈະມີຄວາມສົນໃຈໃນການເບິ່ງຫາອຳນາດຂອງເທັກໂນໂລຈີ.

ທ່ານ ໄບເດັນ ອາດສືບຕໍ່ກວດສອບບັນດາບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີ, ຄືທີ່ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ, ລັດຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ ແລະ ບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະສະພາໄດ້ເຮັດ, ກ່ຽວກັບ ການກ່າວຫາໃນດ້ານການປະພຶດທີ່ຕໍ່ຕ້ານການແຂ່ງຂັນ.

ທ່ານ ຊາລັອດ ສລາຍແມນ ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານນະໂຍບາຍການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຄວາມຮູ້ສາທາ ລະນະ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງພິເສດ ກ່ຽວກັບ ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ອຳນາດຂອງລະ ບົບ ການປະຕິບັດງານ ທາງເທັກໂນໂລຈີທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະມີການໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຢ່າງໃກ້ຊິດຕໍ່ບັນຫາທີ່ວ່ານັ້ນ ໃນລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ.

ສຳລັບໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອຸດສາຫະກຳເທັກໂນໂລຈີແມ່ນພ້ອມສຳລັບການກວດສອບທີ່ເຂົາ ເຈົ້າ ອາດໄດ້ຮັບ.

ທ່ານນາງ ລິນດາ ມໍຣ໌, ປະທານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ TechNet ກ່າວວ່າ “ບັນດາບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີພວກນີ້ ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຍ້ອນເຂົາເຈົ້າໃຫ້ສິ່ງທີ່ພວກລູກຄ້າຕ້ອງການ.”

ທ່ານນາງ ລິນດາ ມໍຣ໌ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຫັນຄຸນຄ່າໃນເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ແລະ ປະຊາຊົນໃນ ອາເມຣິກາຫຼາຍໆຄົນກໍເຊັ່ນກັນ…..”

ທ່ານນາງ ລິນດາ ມໍຣ໌ ກ່າວອີກວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ບໍລິສັດພວກນີ້ໄດ້ມີຄວາມພ້ອມ ສຳລັບການກວດສອບແບບນັ້ນ, ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະມີຄວາມພ້ອມຫຼາຍທີ່ຈະໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ຈະອະທິບາຍການປະຕິບັດທາງທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າທັງໝົດ.”

ດ້ວຍລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ, ພາກພື້ນຊີລິຄອນ ວາເລ ມີຫລາຍຢ່າງທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີທີ່ເຂົາເຈົ້າຢາກໄດ້ພຽງສອງຢ່າງກໍຄື ກົດໝາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແຫ່ງຊາດ ແລະການປ່ຽນແປງໃນກົດລະ ບຽບຄົນເຂົ້າ ເມືອງຕ່າງໆ.

ບັນດານັກວິຈານດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ເທັກໂນໂລຈີເອງ ແມ່ນຢາກໃຫ້ຄົນຫັນໄປໃຊ້ທາງອອນໄລນ໌ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ອາເມຣິກາ. ຜູ້ທີ່ຄາດວ່າຈະຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຄົນໃໝ່ມີລາຍງານວ່າ ກຳລັງເຮັດວຽກກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອກະກຽມຂະ ຫຍາຍການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານຄື້ນສັນຍານຄວາມຖີ່ຂອງລັດຖະບານກາງຂະໜາດໃຫຍ່.

ທ່ານນາງ ຈີຈີ ຊອນ, ກ່າວວ່າ “ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ອາເມຣິກາ, ມັນບໍ່ມີຮອດຄື້ນອິນເຕີແນັດ ໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ ແມ່ນບໍ່? ມັນຮອດບໍ່ມີເຄືອຂ່າຍຄື້ນສັນຍານ ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າມີເງິນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ມັນ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບມືກັບບັນຫາເຊັ່ນວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຫຼາຍ ຖ້າປະຊາຊົນບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າຄື້ນສັນຍານ ກໍຍ້ອນມັນແພງໂພດ.”

ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານໃໝ່ຈະເຂົ້າມາ, ທຸກສາຍຕາແມ່ນຈະແນມໃສ່ວ່າ ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຊີລີຄອນ ວາເລ ກັບ ວໍຊິງຕັນ ນັ້ນມັນຈະຖືກແກ້ໄຂແນວໃດ.

With President-elect Joe Biden set to take office on January 20, Silicon Valley is preparing itself for a new administration while it faces pressure on several fronts, including antitrust, online speech and digital privacy issues. Michelle Quinn reports.

When President Barack Obama took office in 2009, a close relationship bloomed between Washington and Silicon Valley.

Flash-forward 12 years. On January 20, Obama’s vice president, Joe Biden, is set to become the next U.S. president. This time, however, the relationship will be different.

“Even as a member of the Obama administration, I will say there was a soft spot for Silicon Valley that perhaps was more of a blind spot. I don’t think you are going to see that here. I think people’s eyes are wide open in this administration.”

What’s changed? Tech grew. It became the center of the global economy, shaping commerce, online speech, workplaces.

In recent years, elected officials and activists have complained about so-called “Big Tech” over issues such as competition and digital privacy.

During the presidential campaign, Biden’s team criticized Facebook for misinformation on the site...

...and candidate Biden talked about creating an economy that worked more fairly for more people...

...a sign some say the president-elect will be interested in looking at Tech’s power.

Biden might continue to scrutinize tech firms, as the Trump administration, U.S. states and congressional leaders have done, over allegations of anti-competitive behavior.

“We are particularly concerned about competition and the power of the largest tech platforms, and I am looking forward to more attention on those issues in the Biden administration.”

For its part, the tech industry is prepared for any scrutiny it may receive.

“These tech companies have gotten so big because they give customers what they want....

“....so I'm very much mindful and appreciative of the fact and a lot of people in America are, too…. “

“....I think that these companies are prepared for that kind of scrutiny, and I'm sure that they will be very forthcoming and going over all their business practices.”

With a Biden administration, Silicon Valley has some things on its wish list -- a national privacy law and changes in immigration rules, to name just two.

Tech critics and tech itself want to get more people online, particularly in rural America. The president-elect is reportedly working with Democratic lawmakers to prepare a massive increase in federal broadband spending.

“In rural America, there is not even a network to connect to, right? There's not even a broadband network if you had the money to connect to, but also deal with the problem, which is frankly much bigger, if people can't afford broadband because it's too expensive.”

As the new administration comes in, all eyes will be on how the relationship between Silicon Valley and Washington unfolds.

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ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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