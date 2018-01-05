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ສະຫະລັດ ໂຈະການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແກ່ປາກິສຖານ

ທະຫານປາກິສຖານ ຍາມຮັກສາການ ຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງ ດາມາໂດລາ ຢູ່ຊາຍແດນອັຟການິສຖານ.

ສະຫະລັດໂຈະການໃຫ້ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແກ່ກອງທັບປາ​ກິ​ສຖານ
ຈົນ​ກວ່າ​ວ່າປະເທດດັ່ງກ່າວ “​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ຢ່າງ​ເດັດຂາດ” ຕໍ່ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຕາ​ລີບາ​ນໃນອັຟການິສຖານ ​ແລະຕາໜ່າງ​ຮັກ​ກາ​ນີ.

​ໂຄສົກ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ນາງ​ແຮ​ເຕີ ນາວ​ເອີ​ດສ໌ ກ່າວ ກ່ຽວກັບ
​ການໂຈະ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຖື​ວ່າ ພວກເຂົາ
ເຈົ້າຢາກເຮັດໃຫ້ຂົງເຂດ ບໍ່ມີສະຖຽນ​ລະ​ພາບ​ ​ແລະ​ຍັງ​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ ໃສ່​ພະນັກງານ​ສະ
ຫະລັດ."

ທ່ານ​ນາງ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະອຽດ​ທີ່ເຈາະຈົງວ່າ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼື​ອຢ່າງ​ໃດຈະ​ໄດ້ຮັບ​ຜົນ​ກະ
ທົບ ​ແລະ​ໃນຈຳນວນຫລາຍເທົ່າ​ໃດ.

ການຄາດຄະເນ​ກ່ຽວ​ກັບວ່າສະຫະລັດຈະດຳເນີນການຫຍັງແດ່ ໄດ້ສ້າງ​ຄວາມບໍ່​ແນ່
ນອນຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ​ແລະ​ຄວາມ​ກັງວົນ​ໃຈ​ໃນ​ປາ​ກິ​ສຖານ ຫລັງ​ຈາກການ ​ຂຽນຂໍ້
ຄວາມ​ລົງ​ໃນ Twitter ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ໃນ​ວັນຂຶ້ນ​ປີ​ໃໝ່.

ທ່ານ​ໄດ້​ຂົ່ມຂູ່​ທີ່​ຈະ​ຕັດການໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອແກ່​ປາ​ກິ​ສຖານໂດຍ​ກ່າວ​ຫາ​ປາ​ກິ​ສຖານ
​ວ່າ ໃຫ້​ບ່ອນ​ຫລົບລີ້​ແກ່​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍແລະ​ຫລອກລໍ້ຕໍ່ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ສະຫະລັດ.

ອິສລາມາ​ບັດ ​ໄດ້​ປະນາມ​ການໃຫ້ຄວາມເຫັນນັ້ນ​ວ່າ “​ເປັນຄວາມ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ທັງ​ໝົດ” ​
ແລະ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ ໃນ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ເພື່ອ​ຕໍ່​ສູ້ກັບ​ການ​ກໍ່​ການ​
ຮ້າຍ ​ແລະ​ເຮັດໃຫ້ອັຟກາ​ນິສຖານມີ​ສະຖຽນລະ​ພາບ. ບັນດາ​ຜູ້ນຳປາ​ກິ​ສຖານ​ກ່າວເນັ້ນ
ວ່າ ສະຫະລັດ ກຳລັງ​ເອົາ​ປະ​ເທດ​ທັງສອງມາເປັນ​ແພະຮັບບາດຕໍ່​ຄວາມ “ລົ້ມ​ແຫລວ”
ໃນ​ອັຟການິສຖານຂອງເຂົາເຈົ້າ.

US Suspends Security Aid to Pakistan
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ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້ຄວາມ​ທາງ Twitter ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ສົງຄາມຄວາມ
​ເວົ້າ ທີ່ພາໃຫ້ມີຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບການແຕກຫັກລົງໃນຄວາມສຳພັນ​ປະຫວັດສາດ
​ທີ່​ບອບ​ບາງ ​ແລະ​ຫວ່າງ​ສະຫະລັດ ​ແລະປາ​ກິ​ສ ຖານ.

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປາກິສຖານ ປະຈຳສະຫະລັດ ທ່ານໄອຊາສ ອາມາດ ໂຈດຣີ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປາກິສຖານ ປະຈຳສະຫະລັດ ທ່ານໄອຊາສ ອາມາດ ໂຈດຣີ.

​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູ​ດປາ​ກິສຖານ​ປະຈຳ​ນະຄອນຫລວງ​ວໍຊິງ​ຕັນ ທ່ານ​ແອ​ຊາສອາມາດ ​ຈາວດຣີ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ຄວນ​ພະຍາຍາມ​ຮັກສາ ຄວາມສຳ​ພັນ​ຊຶ່ງ​ກັນ
​ແລະ​ກັນໄວ້ ​ແລະ​ຫລີກ​ລ່ຽງບາດ​ກ້າວ ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ ​ແລະ​ເຮັດໃຫ້​ຂົງ​ເຂດ​ບໍ່​ມີ​
ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ.

ພວກເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງ ອັຟການິສຖານ ພາກັນເກັບເຄື້ອງທີ່ນໍາໃຊ້ໄໝ່ ໄປຂາຍເພື່ອເອົາເງິນມາຊ່ວຍຄອບຄົວ.
ພວກເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງ ອັຟການິສຖານ ພາກັນເກັບເຄື້ອງທີ່ນໍາໃຊ້ໄໝ່ ໄປຂາຍເພື່ອເອົາເງິນມາຊ່ວຍຄອບຄົວ.

ທ່ານ​ຈາວດຣີ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາບໍ່​ຄວນ​ຢູ່​ທິດ​ທາງ​ປະ​ທະ​ກັນ. ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຈຸດ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງການ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ ​ເພາະວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ໄປ​ສູ່ທິດ
​ທາງ​ດັ່ງກ່າວ ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ​ກໍຈະເຫີນຫ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ກັນ ​ແລະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຄິດ​ວ່າ ​ມັນ​ນອນຢູ່ໃນຜົນປະໂຫຍດຂອງ​ປະ​ເທດ​ໃດນຶ່ງ​ທີ່​ຈະໃຫ້ຄວາມສຳພັນເຫີນ​ຫ່າງ​ອອກ​ໄປ. ຂ້າ
ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ ພວກ​ເຮົາ​ຕ້​ອງຊ​ອກຫາ​ທາງ ສ້າງ​ຊ່ອງ​ທາງ​ຕື່ມ​ຂື້ນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມໄວ້​ເນື້ອ​
ເຊື່ອໃຈ​ຊຶ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ. ນັ້ນ​ແມ່ນ​ທິດ​ທາງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຄິດ ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ຈະ​ໄປ.”

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