ສານສູງສຸດ ສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ໄດ້ຕັດສິນຄັດຄ້ານການພະຍາຍາມໂດຍບັນດາສະມາຊິກສະພາພັກຣີພັບບລີກັນຈາກລັດ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ທີ່ຈະຂະຫຍາຍອຳນາດຂອງນັກການເມືອງລະດັບລັດ ກ່ຽວກັບ ການເລືອກຕັ້ງລັດຖະບານກາງດ້ວຍການຈຳກັດຄວາມສາມາດຂອງສານປະຈຳລັດ ເພື່ອທົບທວນການກະທຳຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຕັດສິນດ້ວຍຄວາມໝາຍທີ່ສຳຄັນສຳລັບຂະບວນການປະຊາທິປະໄຕ ອາເມຣິກາ.
ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ສະໜບັສະໜູນການຕັດສິນເມື່ອປີ 2022 ໂດຍສານສູງສຸດລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ພິພາສາໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບເອົາທິດສະດີກົດໝາຍທີ່ຄັ້ງນຶ່ງບໍ່ສຳຄັນທີ່ເອີ້ນວ່າຄຳສອນ “ກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດລັດເອກະລາດ” ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍພວກຫົວອະນຸລັກນິຍົມທີ່ຈະປົດທຸກໆບົດບາດຂອງສານລັດ ແລະ ລັດຖະທຳມະນູນລັດໃນການອອກກົດລະບຽບການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ລັດຖະສະພາ.
ທິດສະດີກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ອີງສ່ວນນຶ່ງໃສ່ຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ສະຫະລັດ ທີ່ວ່າ “ເວລາ, ສະຖານທີ່ ແລະ ລັກສະນະ” ຂອງການເລືອກຕັ້ງລັດຖະບານກາງ “ຄວນຖືກກຳນົດໃນແຕ່ລະລັດດ້ວຍກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດຂອງມັນ.”
ຄຳວ່າ Gerrymandering ແມ່ນການປະຕິບັດທີ່ປະກອບມີການກຳນົດເຂດການເລືອກຕັ້ງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຈຳນວນນຶ່ງ ແລະ ຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງຄົນອື່ນ. ໃນກໍລະນີນີ້, ພວກນັກກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການກຳນົດເຂດການເລືອກຕັ້ງດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ອຳນາດການລົງຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນປະຊາທິປະໄຕ.