ໂຄສົກທຳນຽວຂາວ ທ່ານນາງເຈນ ຊາກິ (Jen Psaki) ກ່າວໃນວັນອັງຄານ ວານນີ້່ຕໍ່
ວີໂອເອ ຢູ່ເທິງເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງ Air Force One ວ່າ “ສະ ຫະລັດໝັ້ນໝາຍທີ່
ຈະເຮັດວຽກກັບປະເທດສະມາຊິກຕ່າງໆເພື່ອເອົາບາດກ້າວ ໄປໜ້າກ່ຽວກັບຄຳແນະນຳ
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ຂອງກຸ່ມເຮັດວຽກ ໃນການຕຽມພ້ອມ ແລະການຮັບມື ໃນນັ້ນແມ່ນຮວມ
ທັງ ພັດທະນາຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ຂອງອົງການອະ ນາໄມໂລກ (WHO) ຫຼືເຄື່ອງມືອື່ນໆຂອງ
ສາກົນ ແລະເຮັດໃຫ້ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງປັບປຸງປະສິດທິຜົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະຄວາມວ່ອງໄວ
ຂອງລະບຽບການດ້ານອະນາ ໄມສາກົນ.”
ສະຫະລັດໃນຂັ້ນຕົ້ນໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການຮວມເອົາພາສາ ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ
ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບໂຣກລະບາດ ທີ່ນຳສະເໜີ ໂດຍຜູ້ນຳຂອງໂລກປະ ມານຊາວກວ່າ
ປະເທດ ໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ມີຜົນບັງຄັບທາງດ້ານກົດໝາຍ. ແຕ່ວ່າໃນວັນອາ
ທິດທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຮ່າງຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ ((https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA2/SSA2
_CONF1-en.pdf)) ທີ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາກັນທາງອອນລາຍນ໌ ເປັນເວລາສາມວັນຢູ່
ທີ່ກອງປະຊຸມພິເສດ ຂອງຄະນະບໍລິຫານ ສະພາອານາໄມໂລກ ທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນຈັນ.
ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບໂຣກລະບາດ ຄາດວ່າຈະເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນເດືອນພຶດສະພາ
ປີ 2024. ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານສາທາລະນະສຸກຈຳນວນນຶ່ງມີຄວາມ ເຫັນໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ
ກ່ຽວກັບຜົນທີ່ຈະອອກມາ.
ທ່ານນາງຄຣິສນາ ອູດາຢາກູມາຣ (Krishna Udayakumar) ຫົວໜ້າຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Duke
Global Health Innovation Center ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Duke ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ
“ການຄາດຫວັງຢັງອ່ອນແອຢູ່ ທີ່ພວກເຮົາຈະໄປສູ່ສົນທິ ສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ສະຫະລັດ
ແລະປະເທດອື່ນໆທຸກໆປະເທດກ່ຽວກັບເນື້ອໄນຂອງເລື້ອງນີ້ຢູ່ໃນໂລກ ທີ່ຈະຮັບເອົາໃນ
ສອງ ຫຼືແມ່ນແຕ່ສາມປີ ທີ່ຈະມາເຖິງ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ອອກມາຈາກການດຳເນີນດັ່ງກ່າວ
ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ແລະການຮັບມື
ກັບໂຣກລະ ບາດໃນປັດຈຸບັນ.”
ຂໍ້ຕົກລົງຈະກວມເອົາບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະການປະກອບ ທາງພັນ
ທຸກຳຂອງເຊື້ອໄວຣັສທີ່ພົບໃໝ່ ແລະໂອກາດ ໃນການຜະລິດວັກຊີນໃດໆ ແລະຢາທີ່ີມາ
ຈາກການຄົ້ນຄວ້າ. ((https://www.who.int/news/item/30-03-2021-global-
leaders-unite-in-urgent-call-for-international-pandemic-treaty )) ເປົ້າໝາຍ
ກໍຄືການເຮັດໃຫ້ການປະສານງານດີຂຶ້ນ ແລະຢູ່ຮ່ວມກັນໃນການຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດ
ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ສ້າງແຜນຜັງອະນາໄມໂລກທີ່ເຂັ້ມແຂງ ທີ່ຈະປ້ອງກັນຜູ້ຄົນໃນລຸ້ນຕໍ່ໆ
ໄປໃນອະນາຄົດ.
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