ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ວິທີ ທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ພັນທະມິດດ້ານການເມືອງຂອງທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະກຳນົດນັກລົງຄະແນນສຽງປອມໃນເຂດຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານໄດ້ຜ່າຍແພ້ໃຫ້ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ ຢູ່ໃນອຳນາດ ແລະ ປ່ຽນແປງຄະແນນສຽງທັງໝົດ ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ມັນບໍ່ມີຫຼັກຖານ ກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງນັບຄະແນນສຽງກໍ່ຕາມ.
ທ່ານ ຣັສຕີ ບາວເວີສ໌ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ, ປະທານຂອງສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນໃນລັດອາຣີໂຊນາ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຄະນະກຳມະການສະພາທີ່ກຳລັງສືບສວນສອບສວນການກໍ່ຈະລາຈົນຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ ປີກາຍນີ້ວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂໍຮ້ອງທ່ານ ໃນການໂທລະສັບສອງຄັ້ງ ເພື່ອຕ່າວປີ້ນໄຊຊະນະຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ໃນລັດທາງພາກຕາເວັນຕົກດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະເຮັດ.
ທ່ານ ບາວເວີສ໌ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ ແຕ່ໄດ້ບອກທ່ານໃນລະຫວ່າງການລົມໂທລະສັບວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເຮັດສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍສຳລັບທ່ານ” ດ້ວຍການກຳນົດຜູ້ລົງຄະແນນສຽງສຳລັບທ່ານ ເວລາທີ່ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະໃນລັດດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄະແນນ.
ທ່ານ ບາວເວີສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ທຣຳ, ອະດີດເຈົ້າຄອງນະຄອນ ນິວ ຢອກ ທ່ານ ຣູດີ ຈູລີອານີ, ໄດ້ອ້າງວ່າຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ 20,000 ຄົນໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໃນລັດ ອາຣິໂຊນາ ໃນປີ 2020, ພ້ອມກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 5,000 ຫາ 6,000 ຄົນ. ເວລາທີ່ທ່ານ ບາວເວີສ໌ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຫຼັກຖານນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນການລົມໂທລະສັບຄັ້ງນຶ່ງວ່າ, “ເອົາສິ່ງທີ່ຜູ້ຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວນັ້ນຢາກໄດ້ໃຫ້ລາວ, ທ່ານ ຣູດີ.”
ແຕ່ທ່ານ ບາວເວີສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ຈູລີອານີ ບໍ່ເຄີຍສະເໜີຫຼັກຖານກ່ຽວກັບ ການລົງຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍນັ້ນ, ແຕ່ໃນທີ່ສຸດໄດ້ສະແດງການຮັບຮູ້ຕໍ່ສະມາຊິກສະພາລັດ ອາຣິໂຊນາ ວ່າ, “ພວກເຮົາມີຫຼາຍທິດສະດີ, ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ມີຫຼັກຖານ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ກ່ອນການໃຫ້ການໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ທີ່ອ້າງວ່າທ່ານ ບາວເວີສ໌ ໃນຈຸດນຶ່ງໄດ້ບອກທ່ານວ່າ ລັດ ອາຣິໂຊນາ “ໄດ້ສໍ້ໂກງ” ຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຄືນ. ທ່ານ ບາວເວີສ໌ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າທ່ານບໍ່ເຄີຍໃຫ້ຄຳເຫັນແນວນັ້ນຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ.
ທ່ານ ບາວເວີສ໌ ກ່າວວ່າ, ທ່ານ ໄບເດັນ, ໄດ້ຊະນະໃນລັດດັ່ງກ່າວຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ຄະນະກຳມະການສືບສວນສະພາຕ່ຳ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການໃຫ້ປາກຄຳທີ່ແກ່ຍາວຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ການເລືອກຕັ້ງສອງຄົນຈາກລັດ ຈໍເຈຍ ໃນພາກໃຕ້, ບ່ອນທີ່ທ່ານ ທຣຳ ເປັນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນປະທານາທິບໍດີ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນຄົນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຜ່າຍແພ້ ໃນລັດດັ່ງກ່າວ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1992 ເປັນຕົ້ນມາ.