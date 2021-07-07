ລາວຍັງບໍ່ມີສິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນເລີຍ ໃນເລື້ອງການຄ້າມະນຸດ ຕາມລາຍງານປະຈໍາ ປີ 2021 ຂອງ ສຫລ

ລາຍງານປະຈໍາປີ 2021 ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ລວມມີ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາວ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ລາວຍັງຖືກຈັດເຂົ້າໃນກຸ່ມທີ 2 ຫຼື Tiers 2 ຂອງທັງໝົດ 3 ກຸ່ມ ຢູ່. ພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງລາຍງານນີ້ ເປັນອອກ ເປັນສອງຕອນ. ອັນດັບຕໍ່ໄປ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຕອນທີ 1 ຂອງ ລາຍງານນີ້ຈາກບົວສະຫວັນໄດ້ເລີຍ.
ລາຍງານປະຈຳປີ 2021 ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດທີ່ພິມເຜີຍ ແຜ່ອອກມາ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຍັງສືບຕໍ່ຈັດ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໄວ້ໃນກຸ່ມທີ 2 ຫລື Tiers 2 ຂອງຈໍານວນທັງໝົດ 3 ກຸ່ມ ຄືກັນກັບປີກາຍນີ້. ກຸ່ມທີ 2 ນີ້ ໝາຍເຖິງພວກປະເທດທີ່ຍັງຈະຕ້ອງຖືກຕິດຕາມສິ້ງຊອມເບິ່ງຢູ່. ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າ ສປປ ລາວ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມມາດຕະຖານຕ່ຳສຸດໃນການຄ້າມະນຸດ ແຕ່ວ່າລັດຖະບານລາວໂດຍລວມແລ້ວ ໄດ້ດໍາເນີນຄວາມພະຍາມຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອປັບປຸງໃນຫລາຍດ້ານ.
ການດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມອັນສໍາຄັນເຫລົ່ານັ້ນລວມມີ ການສືບສວນ, ການ ດໍາເນີນຄະດີ ແລະການຕັດສິນລົງໂທດພວກຄ້າມະນຸດ, ຮັບຮອງເອົາລະບຽບຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດ ໃນການໃຫ້ການປົກປ້ອງ ແລະການນໍາສົ່ງຕົວ ພວກໄດ້ຮັບເຄາະ ຮ້າຍ, ການລະບຸຕົວແລະນໍາສົ່ງຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄປຮັບການບໍລິການປົກປ້ອງ. ນອກນັ້ນ ລັດຖະບານຍັງໄດ້ຮັກສາງົບປະມານໃນການຕ້ານການຄ້າມະນຸດໄວ້ ແລະ ເພີ້ມທະວີການຮ່ວມມືກັນກັບອົງການສັງຄົມພົນລະເຮືອນຕ່າງໆ ແລະຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດມາດຕະການປົກປ້ອງສິດທິຂອງແຮງງານເຄື່ອນທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານລາວບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມມາດຕະຖານຕ່ຳສຸດໃນການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ໃນຫລາຍດ້ານ, ອີງຕາມລາຍງານສະບັບນີ້. ພວກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນໃນການລະບຸຕົວ ແລະກວດກາບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະ ຮ້າຍ ແບບບໍ່ເປັນລະບົບດຽວກັນໃນທົ່ວປະເທດ. ສະນັ້ນ ຕໍາຫລວດໄດ້ປັບໃໝ ພວກທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸຕົວວ່າ ເປັນຜູ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ໂດຍກ່າວຫາເຂົາເຈົ້າວ່າໄດ້ ຄ້າປະເວນີ ຊຶ່ງເປັນການເຮັດຜິດກົດໝາຍທີ່ຖືກພວກນໍາເຂົາເຈົ້າໄປຂາຍບັງຄັບ ໃຫ້ເຮັດ.
ລັດຖະບານຍັງພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລະບຸຕົວພວກໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍທີ່ເປັນ ຄົນລາວ ແລະຕ່າງປະເທດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການຮັບຮູ້ ຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານວ່າ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການຄ້າມະນຸດເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ນິຄົມປູກຝັງກະສິກໍາຕ່າງໆ ແລະຢູ່ໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ກໍຕາມ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ທັນມີການບໍລິການ ທີ່ໃຫ້ການປົກປ້ອງແກ່ພວກໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດທີ່ເປັນເພດຊາຍຢ່າງພຽງພໍເທື່ອ.
ກ່ຽວກັບຄຳແນະນຳ ຕໍ່ລັດຖະບານລາວໃນການແກ້ໄຂບັນຫານີ້. ລາຍງານກະ ຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າໃຫ້ສືບຕໍ່ເພີ້ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຜີຍແຜ່, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແລະຝຶກອົບຮົມຕຳຫລວດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຊາຍແດນກ່ຽວກັບຂໍ້ແນະນຳໃນການປົກປ້ອງຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍແລະ ນໍາສົ່ງ ຕົວແຫ່ງຊາດໂດຍເພັ່ງເລັງໃສ່ກຸ່ມທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດໄດ້ງ່າຍ. ໃຫ້ກວດກາເບິ່ງສິ່ງທີ່ສໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເປັນການຄ້າມະນຸດຢູ່ໃນກຸ່ມຄົນທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດໄດ້ງ່າຍ ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ ແຕ່ກໍາມະກອນຕ່າງປະເທດ ແລະກໍາມະກອນລາວທີ່ເຮັດວຽກ ຢູ່ໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະກະສິກໍາຂະໜາດໃຫຍ່, ແລະພວກອອກແຮງງານທີ່ ກັບມາຈາກການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ແລະພວກຜູ້ຍິງທີ່ເປັນຄົນລາວ ແລະຄົນຕ່າງຊາດທີ່ຢູ່ໃນການຄ້າປະເວນີຢູ່ລາວເທົ່ານັ້ນ.
ນອກນັ້ນ ໃຫ້ຝຶກອົບຮົມສະມາຊິກຂອງຄະນະສະເພາະກິດຄວບຄຸມໂຄວິດ-19 ໃນທຸກຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນ ເລື້ອງແຮງງານກັບຄືນບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວິທີການລະບຸຕົວ ແລະຂັ້ນຕອນໃນການກວດກາ ແລະນໍາສົ່ງຕົວ. ໃຫ້ກວດກາຫາ ແລະລະບຸຕົວຜູ້ຮັບເຄາະຮ້າຍໃນກຸ່ມ ແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງທີ່ຖືກພົບເຫັນໃນເວລາມີການບຸກເຂົ້າກວດຄົ້ນໃນສະຖານທີ່ ບັນເທີງຕ່າງໆ.
ໃຫ້ເພີ້ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການປ້ອງກັນ, ເຮັດໃຫ້ການຂ້າມຊາຍແດນ ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການໃຫ້ກາຍເປັນທາງການ ແລະຕິດຕາມເບິ່ງການຂ້າມຊາຍແດນແບບນັ້ນ ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະເຂດພູຜາທີ່ພວກອອກແຮງງານລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດມັກໃຊ້ເພື່ອເດີນທາງກັບບ້ານ, ແລະກວດຫາສິ່ງທີ່ສໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອາດມີຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດຢູ່ໃນຄົນກຸ່ມນີ້.
ໃຫ້ເພີ້ມການຝຶກອົບຮົມແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍໃນທຸກຂັ້ນກ່ຽວກັບກົດລະບຽບການປັບໃໝ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນການສອບສວນ, ດຳເນີນ ແລະຕັດສິນຄະດີຕໍ່ພວກຄ້າມະນຸດຊຶ່ງລວມທັງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຮູ້ເຫັນເປັນໃຈນຳ ແລະນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີເພດສຳພັນກັບເດັກນ້ອຍອີກດ້ວຍ.
ໃຫ້ລັດຖະບານສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນເພື່ອປັບປຸງແລະຍືດໄລຍະແຜນປະຕິບັດງານຂອງຊາດໃຫ້ກາຍປີ 2021 ໄປອີກ ໂດຍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງທ່າອ່ຽງ ແລະການຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດທີ່ກຳລັງປ່ຽນແປງໄປ. ໃຫ້ເພີ້ມຄວາມພະຍາຍາມ ແລະງົບປະມານຂອງລັດຖະບານເຂົ້າໃສ່ໂຄງການບໍລິ ການ ແລະການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ພວກໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ແລະຂະຫຍາຍການບໍລິການເຫລົ່ານີ້ອອກ.
ໃຫ້ຍົກເລີກຂໍ້ກຳນົດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຕ້ອງຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອຂໍການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຈາກພວກທີ່ນຳເຂົາເຈົ້າໄປຂາຍ. ຫລຸດຜ່ອນສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ການຍົກຍ້າຍໄປອອກແຮງງານທີ່ເປັນທາງການ ເພື່ອ ຫລຸດຜ່ອນໂອກາດຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດໄດ້ງ່າຍ ສໍາລັບພວກກໍາ
ມະກອນເຄື່ອນທີ່, ລວມທັງກ້າວໄປລົບລ້າງການຈັດຫາງານທີ່ມີການເກັບຄ່າ ທໍານຽມຈາກລູກຈ້າງອີກດ້ວຍ. ໃຫ້ສືບຕໍ່ເພີ້ມຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກປະຕິ ບັດງານທາງການທູດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃນການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການລະບຸໂຕ ແລະປົກປ້ອງພວກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າປະເວນີແລະອອກແຮງງານແບບຖືກ ບັງຄັບ. ປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະການປະສານງານຂຶ້ນອີກ ໂດຍເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂອງລັດຖະບານ.
ໃນດ້ານການການຟ້ອງຮ້ອງດຳເນີນຄະດີພວກຄ້າມະນຸດນັ້ນ ລາຍງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ຫລຸດຜ່ອນຄວາມພະຍາຍາມໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ. ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 125 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍານັ້ນ ໄດ້ລະບຸວ່າການຄ້າມະນຸດໃນແບບການຄ້າປະເວນີ ແລະບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານແມ່ນຜິດກົດໝາຍອາຍາ ແລະກຳນົດການລົງໂທດນັບແຕ່ຈຳຄຸກ 5 ປີ ຫາ 15 ປີ, ຈ່າຍຄ່າປັບໃໝ ແຕ່ 10 ຫາ 100 ລ້ານກີບ. ຖ້າຫາກ ວ່າ ການກະທໍາຜິດ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ໄດ້ຮັບ ເຄາະຮ້າຍທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍ ຄ່າປັບ ໃໝນັ້ນຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 100 ລ້ານ ຫາ 500 ລ້ານກີບຊຶ່ງການປັບໃໝນີ້ ຖືວ່າ ມີຄວາມເຂັ້ມງວດພຽງພໍ.
ໃນປີ 2020, ກົມຕໍ່ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຫລື ATD ໃນກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ ສະຫງົບລາຍງານວ່າ ໄດ້ສອບສວນ 21 ກໍລະນີ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ໄດ້ສໍາເລັດການ ສອບສວນ ແລະການນໍາສົ່ງຕົວແລ້ວ 10 ກໍລະນີທີ່ມີຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ 20 ຄົນໄປ ຫາໄອຍະການປະຊາຊົນ. ໃນນັ້ນ 7 ກໍລະນີແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຕ່ງງານ ປອມ ຊຶ່ງສໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການເອົາຄົນໄປຂາຍບໍລິການ ທາງເພດ ຫລື ອອກແຮງງານກໍເປັນໄດ້. ແຕ່ວ່າ ລັດຖະບານກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະ ອຽດເພີ້ມເຕີມ ກ່ຽວກັບຄະດີເຫລົ່ານັ້ນ.
ລັດຖະບານໄດ້ຮ່ວມມືກັບຈີນ, ໄທແລະຫວຽດນາມ ໂດຍດໍາເນີນການຕາມຂໍ້ຕົກ ລົງສອງຝ່າຍທີ່ມີຢູ່ໃນເລື້ອງແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ກັນຊາບ, ການສືບສວນ ແລະ ດໍາ ເນີນຄະດີ ແລະການສົ່ງຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍກັບບ້ານ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຕໍາ ຫລວດຈີນໃນການສືບສວນຊາວຈີນທີ່ໄດ້ເອົາຍິງສາວລາວ 2 ຄົນໄປຂາຍ ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານຈີນໃນຄະດີທີ່ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນປີ 2020 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນັກຄ້າມະນຸດຊາວຈີນ 2 ຄົນເອົາຜູ້ເຄາະຮ້າຍຊາວຈີນ 6 ຄົນ ໄປຂາຍເປັນໂສເພນີຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄໍາ. ມີຫລາຍແຂວງ ແລະຫລາຍເມືອງໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫລື MOU ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືກັນເພີ້ມຂຶ້ນ. ບົດລາຍງານນີ້ເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ຮັບ ເອົາຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃນການຄ້າມະນຸດ 57 ຄົນຈາກລັດຖະບານໄທກັບບ້ານ, ໃນນັ້ນມີເດັກນ້ອຍ 17 ຄົນ.
ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ແມ່ນຕອນທີ 1 ຂອງລາຍງານປະຈໍາປີ 2021 ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະ ເທດສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ລວມມີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາວ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ລາວຍັງຖືກຈັດເຂົ້າໃນກຸ່ມທີ 2 ຫຼື Tiers 2 ຂອງທັງໝົດ 3 ກຸ່ມ.
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