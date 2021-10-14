ສະຫະລັດ ຈັດກອງປະຊຸມ ລະດັບໂລກ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານ ການໂຈມຕີຮຽກຄ່າໄຖ່ ຂອງໂປແກຣມແຣນຊຳແວຣ

ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມນາໆຊາດໄລຍະສອງວັນ ໂດຍເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການໂຈມຕີຮຽກຄ່າໄຖ່ ຕໍ່ຄອມພິວເຕີ ໃນການດຳເນີນງານຂອງທຸລະກິດທັງຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ໂຮງຮຽນ ແລະສະຖານບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທັງຫຼາຍເສຍຫາຍ ທີ່ກະປະມານໄດ້ ໃນມູນຄ່າ 74 ຕື້ໂດລາ ເມື່ອປີກາຍນີ້.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກຳລັງປະຊຸມກັນຜ່ານທາງ ຊູມ (Zoom) ໂດຍມີຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຂອງພວກເຂົາຈາກຢ່າງໜ້ອຍ 30 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອປຶກສາຫາລືວິທີທາງຕໍ່ຕ້ານການໂຈມຕີແບບລັບຕ່າງໆນາໆ. ຣັດເຊຍ ເປັນແຫລ່ງເລີ້ມຕົ້ນສຳລັບການໂຈມຕີຫຼາຍໆຄັ້ງ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນບັນຊີຂອງການເຊື້ອເຊີນມາເຂົ້າຮ່ວມ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງວໍຊິງຕັນ ແລະມົສກູ ກຳລັງພົວພັນກັນໂດຍກົງກ່ຽວກັບການໂຈມຕີທີ່ອອກມາຈາກຣັດເຊຍນັ້ນ.
ໃນປີນີ້ ກໍໄດ້ເຫັນການລະບາດຂອງການໂຈມຕີເພື່ອຮຽກຄ່າໄຖ່ຫຼາຍຄັ້ງ ຊຶ່ງພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນຫຼືແຮັກເກີ ຈາກດິນແດນທີ່ຫ່າງໄກ ສາມາດເຂົ້າໄປລັອກຄອມພິວຕ່າງໆຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈ່າຍເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອທີ່ຈະປົດລັອກໃຫ້ດຳເນີນງານໄດ້ຄືນຄືເກົ່າ.
ການຈ່າຍເງິນໃຫ້ຂະບວນການຮຽກຄ່າໄຖ່ ແມ່ນສູງເຖິງ 400 ລ້ານໂດລາ ໃນທົ່ວໂລກ ເມື່ອປີ 2020 ອີງຕາມການກ່າວຂອງສະຫະລັດ ແລະວ່າ ຈຳນວນທັງໝົດແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 81 ຕື້ໂດລາ ໃນໄຕມາດທີ່ນຶ່ງຂອງປີ 2021.
ທຸລະກິດສອງແຫ່ງຂອງສະຫະລັດ ຄື ບໍລິສັດໂຄໂລນີໂອ ໄພ້ລາຍ (Colonial Pipeline Company) ທີ່ນຳສົ່ງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໄປຍັງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ແລະບໍລິສັດ JBS ທີ່ເປັນຜູ້ຜະລິດຊີ້ນງົວຂອງໂລກ ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍໃນການໂຈມຕີດ້ວຍໂປແກຣມແຣນຊຳແວຣ ໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ.
ບໍລິສັດໂຄໂລນີໂອ ໄດ້ຈ່າຍເງິນ 4 ລ້ານ 4 ແສນໂດລາ ແກ່ການຮຽກຄ່າໄຖ່ ເຖິງແມ່ນວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດ ສາມາດຕິດຕາມນຳເອົາເງິນຄ່າຈ່າຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກັບຄືນມາໄດ້ແບບລັບໆ 2 ລ້ານ 3 ແສນໂດລາກໍຕາມ. ສ່ວນບໍລິສັດ JBS ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຈ່າຍເງິນຮຽກຄ່າໄຖ່ 11 ລ້ານໂດລາ.
ບໍລິສັດອື່ນໆຂອງສະຫະລັດ ກໍຍັງຖືກໂຈມຕີຢູ່ ລວມທັງ ບໍລິສັດດ້ານການເງິນ CAN ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ, ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີ Applus ຊຶ່ງສະໜອງເຄື່ອງກວດສອບໃຫ້ແກ່ສະຖານີກວດກາລົດຍົນຂອງລັດ, ບໍລິສັດ ExaGrid ຊຶ່ງເປັນຜູ້ສະໜອງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນສຳຮອງ ທີ່ໄດ້ຊ່ອຍບັນດາທຸລະກິດ ນຳເອົາຂໍ້ມູນກັບຄືນມາ ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍແຣນຊຳແວຣ ແລະລະບົບຄອມພິວເຕີຂອງໂຮງຮຽນໃນເມືອງບັບຟາໂລ ຂອງລັດນິວຢອກ.
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