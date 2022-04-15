ຫົວໜ້າໜ່ວຍສືບລັບ ສະຫະລັດ ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານອາວຸດນິວເຄລຍ ຂອງ ຣັດເຊຍ

ໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານລະເບີດນິວເຄລຍຂອງຣັດເຊຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບສະຫະລັດ, ເຊິ່ງບາງຄົົນໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເຕັມໃຈຂອງວັງເຄຣັມລິນ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ລະເບີດນິວເຄລຍຂອງເຂົາເຈົ້າຈຳນວນນຶ່ງ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາປະເຊີນກັບ “ຄວາມໝົດຫວັງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້” ໃນຢູເຄຣນ.
ຜູ້ອຳນວຍການອົງການການສືບລັບ CIA ທ່ານ ວິລລຽມ ເບີນສ໌ ໄດ້ເຕືອນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ໂລກບໍ່ຄວນປະມາດປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ, ຜູ້ຊຶ່ງຫິວໂຫຍສຳລັບຄວາມສ່ຽງແມ່ນມີແຕ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ “ໃນຂະນະທີ່ການຄວບຄຸມຣັດເຊຍຂອງທ່ານແມ່ນເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.”
ທ່ານເບີນສ໌ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ຄຳປາໄສຕໍ່ນັກສຶກສາຢູ່ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຈີລັດຈໍເຈຍ ໃນນະຄອນແອັດແລນຕ້າ, ເຊິ່ງຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນ ໃນຊື່ ຈໍເຈຍ ເທັກ (Georgia Tech) ວ່າ “ກ່ຽວກັບຄວາມໝົດຫວັງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນ ແລະ ການນຳພາຂອງຣັດເຊຍ ຍ້ອນຄວາມລົ້ມແຫຼວທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນໃນທາງທະຫານໃນປັດຈຸບັນນີ້, ບໍ່ມີພວກເຮົາຄົນໃດທີ່ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ໃນການພະຍາຍາມທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອໃຊ້ ອາ ວຸດນິວເຄລຍສະໜາມ ຫຼື ອາວຸດນິວເຄລຍຂະໜາດນ້ອຍ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ຊັດວ່າເປັນຫ່ວງຫຼາຍ,” ໂດຍກ່າວຢໍ້າວ່າທ່ານປູຕິນມີຄວາມເຊື່ອທີ່ “ເກືອບລຶກລັບວ່າ ໂຊກຊະຕາຂອງທ່ານແມ່ນເພື່ອນຳເອົາຂອບເຂດອິດພົນຂອງຣັດເຊຍກັບຄືນມາ,” ເຊິ່ງລວມມີການນຳເອົາຢູເຄຣນມາຢູ່ພາຍໃຕ້ທິດທາງຂອງວັງເຄຣັມລິນ.
ຣັດເຊຍ ທຳອິດໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກອງກຳລັງຍັບຢັ້ງອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ກຽມພ້ອມລະດັບສູງໃນວັນທີ 27 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ, ພຽງສາມວັນຫຼັງຈາກໄດ້ສົ່ງກອງທະຫານເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ, ໂດຍອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າທີ່ດຸຮ້າຍໂດຍອົງການ NATO ແລະມາດຕະການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກປະເທດຕາເວັນ ຕົກ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ນຶ່ງໃນພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງທ່ານປູຕິນໄດ້ເຕືອນຕື່ມອີກວ່າ ຣັດເຊຍຈະຕິດຕັ້ງຫົວອາວຸດນິວເຄລຍ ໃສ່ໃນເຂດທະເລບາລຕິກ ຖ້າສວີເດັນ ແລະ ຟິນແລນຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມພັນທະມິດມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ.
ທ່ານດິມິທຣີ ເມັດເວເດັຟ, ຮອງປະທານສະພາຄວາມປອດໄພຂອງຣັດເຊຍໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນຈະບໍ່ມີການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະພາບປອດອາວຸດນິວເຄລຍໃດໆເພີ່ມເຕີມສຳລັບເຂດທະເລ ບາລຕິກ, ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຕ້ອງຖືກນຳກັບຄືນມາ.”
ທ່ານເມັດເວເດັຟ ໄດ້ກ່າວວ່າຣັດເຊຍຈະຕິດຕັ້ງຫົວລະເບີດໃນເມືອງ ຄາລີນິນກຣາດ, ເຊິ່ງແມ່ນດິນແດນຂອງຣັດເຊຍໃນທະເລບາລຕິກ, ທີ່ມີໄລຍະ 500 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງເບີລິນ ປະເທດເຢຍຣະມັນ ແລະ ໜ້ອຍກວ່າ 1,400 ກິໂລແມັດຈາກນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ ຂອງອັງກິດ ແລະ ປາຣີຂອງຝຣັ່ງ.
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