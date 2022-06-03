ທູດພິເສດຈາກ ສະຫະລັດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ເລື້ອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານນິວເຄຼຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກສະຫະລັດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ພົບປະກັນຢູ່ທີ່ນະ ຄອນຫຼວງໂຊລ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ເພື່ອເຈລະຈາເລື້ອງເກົາຫຼີເໜືອທ່າມກາງສັນ ຍານທີ່ປະເທດຖືກໂດດດ່ຽວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກຳລັງກຽມພ້ອມທີ່ຈະດຳເນີນການ ທົດລອງນິວເຄຼຍອີກຄັ້ງນຶ່ງນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2017 ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານຊຸງ ກິມ ໄດ້ພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ຈາກເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ຄື ທ່ານກິມ ກັນ ແລະ ທ່ານຟູນາໂກຊິ ທາເກຮີໂຣ ຫຼັງຈາກທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການປະເມີນວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ກະກຽມສະຖານທີ່ທົດລອງ ພັງຢີ-ຣີ (Punggye-ri) ສຳລັບສິ່ງທີ່ຄວນເປັນການທົດລອງນິວເຄຼຍຄັ້ງທີເຈັດຂອງຕົນ.
“ພວກເຮົາພວມກຽມພ້ອມຮັບມືກັບທຸກສະຖານະການສຸກເສີນ ດ້ວຍການປະ ສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາພັນທະມິດ ຊາວຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ROK” ທ່ານກິມ ໄດ້ກ່າວໄປຢູ່ທີ່ການເລີ້ມຕົ້ນຂອງກອງປະຊຸມ ໂດຍກ່າວເຖິງເກົາຫຼີໃຕ້ ໂດຍໃຊ້ໂຕຫຍໍ້ຂອງຊື່ທີ່ເປັນທາງການ ກໍຄື ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ.
ໃນປີນີ້ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທຳການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ ລວມທັງ ຄັ້ງນຶ່ງ ທີ່ຄິດວ່າ ເປັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຕົນ ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດຕໍ່ມາດຕະການລົງໂທດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
ທູດພິເສດສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວ ໂດຍອ້າງເຖິງເກົາຫຼີເໜືອ ວ່າ “ພວກເຮົາຢາກຈະບອກຢ່າງຈະແຈ້ງຕໍ່ ສປປ ເກົາຫຼີ ວ່າ ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ຜິດກົດໝາຍແລະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບຂອງຕົນນັ້ນ ຈະມີຜົນສະທ້ອນຕ່າງໆ ແລະວ່າ ປະຊາຄົມນາໆຊາດ ຈະບໍ່ຍອມຮັບການກະທຳເຫຼົ່ານີ້ວ່າເປັນເລື້ອງທຳມະດາ.”
ທູດພິເສດຮັບຜິດຊອບດ້ານນິວເຄຼຍຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ຫາກໍຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃໝ່ໆ ທ່ານກິມ ກັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການສະແຫວງຫາອາວຸດນິວເຄຼຍຢ່າງບໍ່ລົດລະຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນທີ່ສຸດຈະພຽງແຕ່ເພີ້ມຄວາມແຂງແກ່ນໃນການຂັດຂວາງຂອງພວກເຮົາ.”
ນັກການທູດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ທ່ານນີ້ ເວົ້າວ່າ “ເສັ້ນທາງທີ່ພຽງຢາງ ກຳລັງເດີນໜ້າໄປໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີພຽງຈຸດໝາຍດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຫລີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້ກໍຄື: ຫລຸດຜ່ອນຄວາມປອດໄພໃຫ້ເກົາເໜືອນັ້ນເອງ.”