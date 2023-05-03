ສະຫະລັດ ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທີ່ຈະເປີດສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ
ໃໝ່ ຢູ່ ທັອງກາ ໃນເດືອນພຶດສະພານີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງນັກການທູດລະດັບສູງຂອງສະຫະລັດ ປະຈໍາຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ກ່າວໃນວັນອັງ ຄານມື້ນີ້, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເປີດປະຈໍາການທາງການທູດຢູ່ໃນພູມິພາກປາຊີຟິກ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານ ຈີນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງ ການຂ່າວ Reuters.
ທ່ານເດນຽລ ໄຄຣເຕິນບຣິງ (Daniel Kritenbrink) ບອກກັບອະນຸກໍາມະການ ຂອງຄະນະກໍາມະການພົວພັນການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງສະພາສູງວ່າ ສະຫະລັດ ຍັງຈະສືບຕໍ່ ເພື່ອພົວພັນກັບ ວານູອາຕູ ແລະ ກີຣີບາຕີ ກ່ຽວກັບການຂໍສະເໜີເປີດສະຖານທູດແຫ່ງໃໝ່ ຢູ່ໃນສອງປະເທດດັ່ງກ່າວມານີ້.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວໃນເດືອນມີນາຜ່ານມານີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີແຜນ ການເປີດສະຖານທູດຢູ່ທີ່ວານູອາຕູ. ສະຫະລັດ ມີການພົວພັນທາງການທູດກັບບັນດາປະເທດໝູ່ເກາະ ຢູ່ໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕອນໃຕ້, ແຕ່ແຜນ ການຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນກໍາລັງດໍາເນີນງານ ໂດຍສະຖານທູດສະຫະລັດ ທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ ຢູ່ໃນປະເທດປາປົວນິວກີເນຍ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ເປີດສະຖານທູດຂອງຕົນຢູ່ໃນປະເທດໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນຄືນອີກ ໃນປີນີ້ ລຸນຫຼັງທີ່ປິດມາ ເປັນເວລາ 30 ປີ.
ເຖິງແມ່ນຈະມີການຜັກດັນທາງການທູດ, ແຕ່ປະເທດໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ໄດ້ປະກາດໃນເດືອນມີນາ ໃຫ້ອະນຸມັດສັນຍາມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານໂດລາແກ່ບໍລິສັດຂອງລັດຖະບານຈີນ ເຂົ້າມາປັບປຸງ ແລະຍົກລະດັບສະໜາມບິນສາກົນ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງໂຮເນຍຣາ.