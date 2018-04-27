ຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງສະພາສູງສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ຮ່າງ ກົດ
ໝາຍສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອຈະໃຫ້ການປົກປ້ອງ ແກ່ໄອຍະການພິເສດ
ທີ່ສືບສວນການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງສະຫະລັດ ໃນປີ
2016 ບໍ່ໃຫ້ຖືກປົດ ໂດຍພາລະການ.
ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍສະມາຊິກລັດຖະສະພາຈາກພັກ
ເດໂມແກຣັດ 10 ຄົນ ແລະຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ 4 ຄົນ ຈະຖືກຈັດເຂົ້າຢູ່ໃນກົດລະບຽບ
ຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາທີ່ກໍານົດວ່າ ໄອຍະການພິເສດຈະຖືກປົດອອກຈາກຕໍາແໜ່ງໄດ້
ໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາເທົ່ານັ້ນ ຫລືບໍ່ກໍເປັນຜູ້ທີ່ຖືກຕັດສິນວ່າໄດ້ "ກະທໍາຜິດ,
ປະລະໜ້າທີ່, ຂາດຄວາມສາມາດ, ມີຜົນປະໂຫຍດແອບແຝງຢູ່ໃນການປະຕິບັດວຽກ
ງານ, ຫລືດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງ ເໝາະສົມອັນອື່ນ."
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະໃຫ້ເວລາແກ່ໄອຍະການພິເສດ 10 ມື້ ເພື່ອທໍາການຕໍ່ສູ້ຢູ່ໃນ
ສານ ກ່ຽວກັບການຖືກປົດອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ. ຖ້າຫາກສານຕັດສິນວ່າ ການປົດອອກ
ຈາກຕໍາແໜ່ງນີ້ບໍ່ມີ “ເຫດຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ” ໄອຍະການພິເສດກໍຈະກັບມາຮັບ
ຕໍາແໜ່ງຄືນ. ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະບັງຄັບໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ແຈ້ງໃຫ້ລັດຖະສະພາ
ຊາບ ເມື່ອໄອຍະການພິເສດໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ແລະໃຫ້ລາຍງານຜົນຂອງການສືບສວນອີກ
ດ້ວຍ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງແຂງຂັນຕໍ່ໄອຍະການພິເສດ ໂຣເບີດ
ມອລເລີ ທີ່ໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ຈາກປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະສະມາ ຊິກລັດຖະສະ
ພາພັກຣີພັບບລິກັນບາງຄົນຢູ່ເລື້ອຍໆນັ້ນກໍຕາມ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງ ກ່າວກໍບໍ່ມີທ່າທາງວ່າ
ຈະກາຍເປັນກົດໝາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍໆ ເພາະມັນມີການຄັດ ຄ້ານຈາກສະມາຊິກພັກຣີພັບ
ບລິກັນ.
ທ່ານ ມິດຈ໌ ແມັກຄອນແນລ (Mitch McConnell) ຜູ້ນໍາສຽງສ່ວນຫລາຍໃນສະພາສູງ
ເວົ້າໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ທ່ານທຣໍາຈະບໍ່ປົດທ່ານມອລເລີອອກ ແລະເວົ້າວ່າ ສະນັ້ນບໍ່
ຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ນໍາເອົາຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວມາລົງຄະແນນສຽງຢູ່ໃນສະພາສູງ. ປະ
ທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານ ພອລ ໄຣແອນ ກໍຄັດຄ້ານ ຕໍ່ຄວາມຄິດທີ່ຈະເຮັດແບບນັ້ນເຊັ່ນກັນ.
ນິຕິກໍານີ້ໄດ້ຖືກນໍາມາສະເໜີໂດຍສະມາຊິກສະພາສູງ 4 ທ່ານໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ພາຍຫລັງ
ທີ່ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຕໍາໜິການທີ່ອົງການເອັຟບີໄອ ເຂົ້າໄປຄົ້ນບ້ານພັກ ແລະຫ້ອງການຂອງ
ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຢ້ານວ່າທ່ານທຣໍາ ອາດຈະປົດທ່ານມອລ
ເລີ ແລະຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ທ່ານ ຣອດ ໂຣເຊັນສ໌ຕາຍ (Rod
Rosenstein) ທີ່ເປັນຫົວໜ້າຂອງທ່ານມອລເລີນັ້ນ ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ.
ທ່ານມອລເລີເປັນຜູ້ນໍາພາໃນການສືບສອນ ຂອງລັດຖະບານກາງກ່ຽວກັບການແຊກ
ແຊງຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ ຂອງສະຫະລັດ ແລະອາດຈະມີການສົມ
ຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ. ທ່ານທຣໍາເວົ້າວ່າ
ບໍ່ໄດ້ມີການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ ແລະກໍໄດ້ປະນາມການສືບສວນນີ້ມາຕະຫລອດວ່າ ເປັນ
“ການຊອກຈັບຜິດ”.
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຕໍາໜິຢ່າງໜັກຕໍ່ໄອຍະການພິເສດ ແລະກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຫລາຍ
ປານນັ້ນກໍຕາມ ທ່ານທຣໍາໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ລາຍງານທີ່ເວົ້າວ່າ ທ່ານໄດ້ມີການສົນທະນາ
ເປັນການສ່ວນຕົວວ່າ ຈະປົດທ່ານມອລເລີອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ.
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