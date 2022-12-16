ສະພາສູງສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ຮັບຜ່ານກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດດ້ານການປ້ອງກັນຊາດປີ 2023 ຊຶ່ງເປັນກົດໝາຍທີ່ອະນຸມັດການໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານການປ້ອງກັນຂອງສະຫະລັດ ທີ່ລວມທັງການດັດແກ້ໃໝ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມຽນມາ -- “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຮວມເຂົ້າກັນເລື້ອງມຽນມາ ໂດຍຜ່ານຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນດ້ານການທະຫານຂອງປີ 2021”--
ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕທີ່ຕໍ່ສູ້ຕ້ານລັດຖະບານ ທະຫານ ທີ່ໄດ້ປົກຄອງມຽນມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ລັດຖະປະຫານເມື່ອປີກາຍນີ້.
ພາສາໃນກົດໝາຍມຽນມາ ຂະຫຍາຍອຳນາດຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດອອກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ລະບອບການປົກຄອງ ຫຼັງການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ແລະໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອແກ່ພັກຝ່າຍຄ້ານແລະກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານຕ່າງໆ. ການອະນຸມັດໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອ ບໍ່ລວມທັງດ້ານອາວຸດ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍສະບັບລົງວັນທີ 8 ທັນວາ ຊຶ່ງຜູ້ນຳສະເໜີ ປະທານຄະນະກຳມະການກິດຈະການຕ່າງປະເທດ ທ່ານເກຣກໍຣີ ມີກສ໌ (Gregory Meeks) ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍຕໍ່ການຮັບຜ່ານຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ມື້ດຽວກັນນັ້ນ.
ທ່ານມີກສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການຮວມເອົາຮ່າງກົດໝາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມຽນມາ ນັ້ນ ເປັນໄຊຊະນະທີ່ສຳຄັນສຳລັບປະຊາຊົນຂອງມຽນມາ ຜູ້ທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ້ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ແລະເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນການນຳເອົາພວກ ຄາດຕະກອນທະຫານມຽນມາ ມາຮັບຜິດຊອບ.”
ທ່ານໄມໂກລ ຮັກຄ໌ (Michael Haack) ຜູ້ຈັດການໃນການປຸກລະດົມປະຈຳ ອົງການລົນນະລົງເພື່ອມຽນມາໃໝ່ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ອັນນີ້ເປັນມາດຕະ ການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ໄດ້ເອົາເພື່ອມຽນມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຊຸມປີ 2000.” ກຸ່ມນີ້ ໄດ້ປະຕິບັດງານໃຫ້ກັບຂະບວນການປະຊາທິປະໄຕຂອງມຽນມາ ແລະວິ້ງເຕັ້ນກ່ຽວກັບເລື້ອງຕ່າງໆຂອງມຽນມາໃນລັດຖະສະພາ.
ທ່ານຮັກຄ໌ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນສຸດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມຽນມາ ແມ່ນ ການຮວບຮວມກົດໝາຍ ແລະຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍການວາງມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ພວກສະມາຊິກຂອງລັດຖະບານທະຫານ ທີ່ປົກຄອງປະເທດໃນປັດຈຸ ບັນ ມາດຕະການລົງໂທດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ບໍລິສັດນ້ຳມັນແລະເຊື້ອໄຟຂອງມຽນມາ ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດທີ່ເປັນນຶ່ງໃນແຫລ່ງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍຂອງລັດຖະບານ ທະຫານແລະໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການສະໜັບສະໜຸນແກ່ກອງກຳລັງຕໍ່ຕ້ານລັດ ຖະບານທະຫານ.
ອີງຕາມກຸ່ມສະໜັບສະໜຸນມຽນມາຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ໄດ້ຖືກອ້າງເຖິງໂດຍຊື່ ກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທະຫານ ທີ່ເປັນເງົາມືດ ກໍຄື ລັດຖະບານສາມັກຄີຂອງມຽນມາ ແລະກຸ່ມເຄືອຂ່າຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ ສະພາທີ່ປຶກສາສາມັກຄີແຫ່ງຊາດ ແລະຄະນະກຳມະການທີ່ຕາງໜ້າ Pyidaungsu Hluttaw ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາ ທີ່ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກ ໃນລະຫວ່າງການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ເມື່ອປີກາຍນີ້ ທີ່ເປັນກຸ່ມ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍສະຫະລັດ.
ສະພາຕ່ຳໄດ້ຮັບຜ່ານພາສາທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ໃນເດືອນເມສາປີກາຍນີ້ ແຕ່ສະພາສູງບໍ່ເຄີຍຮັບຜ່ານມາກ່ອນ.