ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະພະຍາຍາມຂໍຄວາມເປັນເອ ກະພາບຈາກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຍິງລູກສອນໄຟຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການຄັດຄ້ານຈາກ ຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ ກ່ອນໜ້ານີ້ກໍ່ຕາມ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ລິນດາ ທອມມັສ ກຣີນຟີລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງສະພາໃຫ້ກ່າວປະນາມການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດພວກນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງສະພາໃຫ້ຮຽກຮ້ອງ ສປປ ເກົາຫຼີ ປະຕິບັດຕາມພັນທະສາກົນພາຍໃຕ້ທຸກມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ. ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງສະພາ ໃຫ້ຜັກດັນ ສປປ ເກົາຫຼີ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາທີ່ມີຄວາມໝາຍ.”
ສປປ ເກົາຫຼີ ແມ່ນຊື່ຫຍໍ້ສຳລັບຊື່ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ຄືສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ເກົາຫຼີ.
ທ່ານນາງ ທອມມັສ ກຣີນຟີລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າການພະຍາຍາມກ່ອນໜ້ານີ້ໂດຍ ຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ “ເພື່ອລະງັບທຸກໆຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຕອບໂຕ້ທີ່ມີຄວາມໝາຍນັ້ນກໍ່ຕາມ,” ວໍຊິງຕັນ ຈະສະເໜີຖະແຫຼງການປະທານາທິບໍດີຕໍ່ສະພາ. ນັ້ນແມ່ນບາດກ້າວທີ່ຕ່ຳກວ່າມະຕິ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຖືກຕັດສິນເຫັນດ້ວຍຢ່າງເປັນເອກະສັນ.
ໃນເດືອນພຶດສະພາປີກາຍນີ້, ປັກກິ່ງ ແລະ ມົສກູ ໄດ້ໃຊ້ສິດຍັບຢັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອກີດກັ້ນຮ່າງມະຕິຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະກຳນົດມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ຕໍ່ ພຽງຢາງ.
ລຸນຫຼັງກອງປະຊຸມສະພາໃນວັນຈັນວານນີ້, ສະມາຊິກ 8 ຈາກ 15 ປະເທດຂອງສະພາ, ບວກ ເກົາຫຼີໃຕ້, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບທູດພິເສດສະຫະລັດ ໃນການອອກຖະແຫຼງການ ກ່າວປະນາມການຍິງລູກສອນໄຟຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ຂອງ ສປປ ເກົາຫຼີ.
ໃນຕອນເຊົ້າຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງວັນຈັນວານນີ້, ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໃກ້ສອງລູກໃນສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງຢ່າງວ່ອງໄວວ່າເປັນການແກ້ແຄ້ນສຳລັບການຊ້ອມລົບທາງອາກາດຮ່ວມລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ບໍ່ຮອດນຶ່ງວັນກ່ອນໜ້ານັ້ນ.
ການຍິງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນບໍ່ເຖິງສອງວັນຫຼັງຈາກ ພຽງຢາງ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ຮວາຊອງ-15 ໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອະທິບາຍວ່າເປັນການຝຶກຊ້ອມ “ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຮູ້ຕົວ” ເພື່ອທົດລອງຄວາມສາມາດ “ໃນການເຄື່ອນທີ່ ແລະ ໂຈມຕີຕອບໂຕ້ທີ່ມີພະລັງ.” ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສາມາດແນມເຫັນໄດ້ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ, ເຊິ່ງຕັ້ງຫ່າງຈາກເກາະ ຮັອກໄກໂດ ພຽງ 200 ກິໂລແມັດ.