ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສຫລ ໄປຢ້ຽມຢາມ ອັຟການິສຖານ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ເລື້ອງຖອນທະຫານ

ທ່ານ ອັບດູລາ ອັບດູລາ, ປະທານຂອງສະພາສູງໃນການປອງດອງຊາດ (ກາງ) ຍ່າງໄປກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ຢູ່ທໍານຽບ Sapidar ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ (ວັນທີ 15 ເມສາ, 2021)

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ນໍາເອົາການຮັບປະກັນຂອງຊາວອາເມຣິກັນໄປໃຫ້ອັຟການິສຖານຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມທີ່ບໍ່ໄດ້ປະກາດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຖອນທະຫານຂອງສະຫະລັດທັງໝົດ 2.500 ຄົນໃນວັນທີ 11 ກັນຍາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ຫາທາງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈວ່າ ສະຫະລັດຍັງມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຕໍ່ປະເທດທີ່ທະຫານສະຫະລັດໄປປະຈໍາຢູ່ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2001 ເປັນຕົ້ນມາ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ແລະວໍຊິງຕັນໃນວັນທີ 11 ກັນຍາຂອງປີນັ້ນ.

“ຂ້າພະເຈົ້າຢາກສະແດງໃຫ້ຮູ້ທ່ານວ່າການຢ້ຽມຢາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄວາມ ໝັ້ນໝາຍຂອງສະຫະລັດຕໍ່ສາທາລະນະລັດອິສລາມ ແລະປະຊາຊົນອຟັການິສຖານ,” ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານ ບລິງເຄັນ ທີ່ກ່າວຕໍ່ປະທານາທິບໍດີອັຟການິສຖານ, ທ່ານອາສຣັຟ ການີ (Ashraf Ghani) ທີ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ການເປັນພາຄີແມ່ນມີການປ່ຽນແປງ, ແຕ່ວ່າການເປັນພາຄືໃນໂຕມັນເອງນັ້ນແມ່ນມີຄວາມຍືນຍົງ."

ທ່ານເວົ້າກັບທ່ານ ບລິງເຄັນ ໂດຍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ການເສຍສະຫຼະຂອງກອງທັບສະຫະລັດອາເມລິກາວ່າ "ພວກເຮົາເຄົາລົບການຕັດສິນໃຈແລະ ກຳລັງດັດປັບບູລິມະສິດຂອງພວກເຮົາຢູ່".

ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ມາໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານ ບລິງເຄັນ ກ່າວວ່າສະຫະລັດຈະດຳເນີນງານເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໃນຍາມໃດກໍໄດ້ອີກຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.

ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະປັບປ່ຽນທ່າໄວ້ຂອງເຄື່ອງມື ແລະຊັບສິນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປົກປ້ອງຢ່າງລະມັດລະວັງ ບໍ່ໃຫ້ມີການຂົ່ມຂູ່ອື່ນໆເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນອັຟການິສຖານ. “ແລະພວກເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າ ພວກເຮົາມີວິທີທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນໄດ້.”

ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ກຸ່ມຕາລີບານກໍໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ກຸ່ມນັ້ນໄດ້ເຊັນກັບສະຫະລັດໃນປີກາຍນີ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການປາກົດໂຕກັບມາອີກຂອງກຸ່ມ ອາລ-ຄາຍດາ (al-Qaida) ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານໜີ້ ເຊັ່ນກັນ. ພວກເຮົາຈະຍຶດໝັ້ນໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາອັນນັ້ນ.”

ໃນລະຫວ່າງການບໍລິຫານລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣໍາ, ສະຫະລັດໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບກຸ່ມຕາລີບານ ໃນການຖອນທະຫານສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 1 ພຶດສະພາ. ການເລື່ອນວັນກໍານົດເສັ້ນຕາຍໄປຫລາຍເດືອນນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວໃຈຮ້າຍ.

ພວກຕາລີບານໄດ້ມີຄຳຕອບຢ່າງເປັນທາງການອອກມາຕໍ່ແຜນການເລື່ອນການຖອນທະຫານຂອງທ່ານໄບເດັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ໂດຍໄດ້ຕໍາໜີສະຫະລັດ ໃນການເລື່ອນເວລາການຖອນທະຫານອອກໄປນັ້ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG