ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຕົນກຳລັງພິຈາລະນາທີ່ຈະແກ້ໄຂ “ບັນຫາທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ” ຂອງ
ທຸກຝ່າຍ ຕໍ່ຄວາມຂັດແຍ້ງໃນ ອັຟການິສຖານ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸສັນຕິພາບຢູ່ໃນປະເທດ
ດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານຊາລເມ ຄາລິລຊາດ ທູດພິເສດ ສະຫະລັດ ເພື່ອການປອງດອງອັຟການີສຖານ
ໄດ້ຂຽນຄຳສັນຍາໃນທວິດເຕີຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ປາກິສຖານ ໃນວັນເສົາວານ
ນີ້ ບ່ອນທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງພາກັນພະຍາຍາມກະກຽມ ແລະ ຈັດການເຈລະຈາ
ຮອບຕໍ່ໄປກັບພວກຜູ້ຕາງໜ້າຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ອັຟການິສຖານ.
ທ່ານ ຄາລິລຊາດ ໄດ້ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ປາກິສຖານ ທ່ານເຕມີນາ
ຈານຈົວ ເພື່ອຊອກຫາສ່ອງທາງ ກ່ຽວກັບ ການສືບຕໍ່ເຈລະຈາກັບກຸ່ມ ຕາລິບານ.
ກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ມີຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະສົ່ງທູດພິເສດຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອເຂົ້າ
ຮ່ວມໃນຂະບວນການສົນທະນານັ້ນ ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມເທື່ອສຸດທ້າຍກັບ ທີມຂອງ
ທ່ານ ຄາລິລຊາດ ຢູ່ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອເມເຣັສ ໃນເດືອນ ທີ່ຜ່ານມາ.
ພວກກະບົດຕາລິບານ ແຕ່ນັ້ນມາໄດ້ກ່າວຫາທີມຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ຖອນອອກ ຈາກ
ການຈັດການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຮຽກຮ້ອງຂອງກຸ່ມກບົດທີ່ສຳຄັນ ໃຫ້ກອງກຳ
ລັງ ອາເມຣິກັນທັງໝົດ ແລະ ກອງກຳລັງ ເນໂຕ ຖອນຈາກປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ
ອັຟການິສຖານ ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມແຕກຕ່າງທາງການເມືອງຕ່າງດ້ວຍຕົວເຂົາ
ເຈົ້າເອງ.
ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ກຸ່ມ ຕາລິບານ ເປີດການສົນທະນາໂດຍກົງກັບ ລັດຖະບານ
ອັຟການິສຖານ, ແຕ່ພວກກະບົດດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະເຮັດຕາມ, ປະຕິເສດລັດ
ຖະບານ ກາບູລ ວ່າເປັນ “ຫຸ່ນເຊີດຂອງ ອາເມຣິກາ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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