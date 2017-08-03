ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ໂລກ

ສຫລ ກ່າວວ່າ ການຍິງທົດລອງ ຂອງອີຣ່ານ ເປັນບາດກ້າວ ທີ່ທ້າທາຍ

ພາບຈາກ website ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອີຣ່ານ, 27 ກໍລະກົດ, 2017, ທີ່ອ້າງເຖິງການທົດລອງລູກສອນໄຟ Simorgh ທີ່ບັນທຸກດາວທຽມ ຈາກສະຖານທີ່ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໃນອີຣ່ານ.

ສະຫະລັດ ອັງກິດ ຝຣັ່ງ ​ແລະ​ເຢຍຣະມັນ ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ​ຫວ່າງ
ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ວ່າ “ບໍ່​ສອດຄ່ອງ” ກັບມະຕິ​ຂອງ​ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​
ຊາດ ​ແລະ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ ທຳ​ການ​ສືບສວນ​.

“ການ​ທົດ​ລອງ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ຂົ່ມຂູ່ ເກາະ​ຜິດ ​ໂດຍ​ອີ
ຣ່ານ,​” ນັ້ນຄື​ຂໍ້ຄວາມ​ທີ່​ໄດ້​ລະບຸ​ໃນ​ຈົດໝາຍ​ທີ່ີສົ່ງໄປໃຫ້​ເຖິງທ່ານ Antonio Gutteres ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ ​ແລະປະທານ​ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງຂອງ
​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໂດຍ​ສະຫະລັດ ຊຶ່ງ​ຕາງໜ້າ​ໃຫ້ 4 ປະ​ເທດ​ມະ​ຫາ​ອຳນາດ​
ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້.

​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດອາທິດ​ແລ້ວ ອີຣ່ານ ​ໄດ້​ປະກາດ​ໄປ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຈະ​ຫຼວດ ​ທີ່​ບັນທຸກ
ດາວ​ທຽມ ​ຂຶ້ນສູ່​ອາ​ວະ​ກາດ​ ໄດ້ຢ່າງສຳ​ເ​ລັດຜົນ. Tehran ​ໄດ້​ອ້າງ​ວ່າ ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ
Simorgh ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ລຳລຽງດາວ​ທຽມ ທີ່​ໜັກ 250 ກິ​ໂລກຣາມ ​
ໃຫ້​ໄປ​ໄກ​ເຖິງ 500 ກິ​ໂລ​ແມັດ ​ເທິງ​ໂລກ, ​ແຕ່ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຈະ​ຫຼວດ
ທີ່​ຕົນ​ຍິງ​ໃນ​ສັບປະດາ​ແລ້ວ​ນີ້.

ການ​ຍິງ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ມີ​ຂຶ້ນຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ສະຫະລັດ ​ເພີ່ມ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ ​
ໃນເ​ດືອນກໍ​ລະ​ກົດ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ຕໍ່ໂຄງການ​ລູກ​ສອນ​ໄຟຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຂອງ​ອີຣ່ານ.

ພາຍ​ໃຕ້ຂໍ້ຄວາມ​ ໃນ​ການ​ຕົກລົງດ້ານ​ນິວ​ເຄລຍ ປີ 2015 ທີ່ໄດ້​ຈຳກັດ​ກິດຈະກຳ​ການ​
ດ້ານ​ນິວ​ເຄລຍ​ຂອງອີ​ຣ່ານ​ເພື່ອ​ແລກປ່ຽນ​ກັບ​ການ​ຫລຸດຜ່ອນການ​ລົງ​ໂທດ​ທາງ​ດ້ານ​
ເສດຖະກິດ, ​ການທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້ເກືອດ​ຫ້າມ​ຢ່າງ​ເປັນ​ການ
​ເປີດເຜີຍ. ​ແຕ່​ວ່າ ເອກ​ກະສາ​ນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ​ໄດ້ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນໂດຍສະພາ
​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງຂອງ​ ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໃນ​ມະຕິ​ທີ່​ກ່າວ​ເພີ່ມຕື່ມ​ວ່າ ອີຣ່ານ ​
ແມ່ນຖືກ “ຮຽກຮ້ອງ” ບໍ່​ໃຫ້ດຳ​ເນີນ​ກິດຈະການ​ໃດໆ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ການ​ທົດ​ລອງລູກ​
ສອນ​ໄຟຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ.

ຈົດ​ຂອງ​ໝາຍໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ທົດ​ລອງ​ຂອງ​ອີຣ່ານ ​“ແມ່ນ​ບໍ່​ສອດຄ່ອງ”
ກັບ​ເນື້ອ​ໄນ​ຂອງ​ມະຕິ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ.

“ພວກ​ເຮົາ ຂໍຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ອີຣ່ານ ຍຸຕິ​ໃນ​ທັນທີ ທຸກກິດຈະການ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບການ​ທົດ​
ລອງລູກ​ສອນ​ໄຟຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ ທີ່​ອອກ​ແບບເພື່ອ​ໃຫ້ສາມາດ​ນຳ​ສົ່ງ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ,
ທີ່​ຮວມ​ເຖິງການ​ທົດ​ລອງ ​ທີ່​ໃຊ້​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີລູກ​ສອນ​ໄຟຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​,” ນັ້ນ​ແມ່ນ​ເນື້ອ​ໄນ​
ຂອງ​ຈົດໝາຍ​ທີ່​ມະຫາ​ອຳນາດ 4 ປະ​ເທດ ​ໄດ້​ຂຽນ​ສົ່ງ​ໄປ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ Rex Tillerson ໃຫ້ຄຳຖະແຫຼງການ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນ ໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ວໍຊີງຕັນ, 1 ສິງຫາ 2017.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ Rex Tillerson ໃຫ້ຄຳຖະແຫຼງການ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນ ໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ວໍຊີງຕັນ, 1 ສິງຫາ 2017.

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG