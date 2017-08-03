ສຫລ ກ່າວວ່າ ການຍິງທົດລອງ ຂອງອີຣ່ານ ເປັນບາດກ້າວ ທີ່ທ້າທາຍ

ສະຫະລັດ ອັງກິດ ຝຣັ່ງ ແລະເຢຍຣະມັນ ໄດ້ເອີ້ນການທົດລອງລູກສອນໄຟ ຫວ່າງ
ມໍ່ໆມານີ້ວ່າ “ບໍ່ສອດຄ່ອງ” ກັບມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທຳການສືບສວນ.
“ການທົດລອງທີ່ວ່ານີ້ ຖືວ່າເປັນເອົາບາດກ້າວທີ່ເປັນການຂົ່ມຂູ່ ເກາະຜິດ ໂດຍອີ
ຣ່ານ,” ນັ້ນຄືຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ລະບຸໃນຈົດໝາຍທີ່ີສົ່ງໄປໃຫ້ເຖິງທ່ານ Antonio Gutteres ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະປະທານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍສະຫະລັດ ຊຶ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ 4 ປະເທດມະຫາອຳນາດ
ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ໃນວັນພະຫັດອາທິດແລ້ວ ອີຣ່ານ ໄດ້ປະກາດໄປວ່າ ຕົນໄດ້ສົ່ງຈະຫຼວດ ທີ່ບັນທຸກ
ດາວທຽມ ຂຶ້ນສູ່ອາວະກາດ ໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ. Tehran ໄດ້ອ້າງວ່າ ລູກສອນໄຟ
Simorgh ແມ່ນມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະລຳລຽງດາວທຽມ ທີ່ໜັກ 250 ກິໂລກຣາມ
ໃຫ້ໄປໄກເຖິງ 500 ກິໂລແມັດ ເທິງໂລກ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຈະຫຼວດ
ທີ່ຕົນຍິງໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້.
ການຍິງທີ່ວ່ານີ້ ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກທີ່ສະຫະລັດ ເພີ່ມການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມານີ້ ຕໍ່ໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງອີຣ່ານ.
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຄວາມ ໃນການຕົກລົງດ້ານນິວເຄລຍ ປີ 2015 ທີ່ໄດ້ຈຳກັດກິດຈະກຳການ
ດ້ານນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການຫລຸດຜ່ອນການລົງໂທດທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ, ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເກືອດຫ້າມຢ່າງເປັນການ
ເປີດເຜີຍ. ແຕ່ວ່າ ເອກກະສານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍສະພາ
ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນມະຕິທີ່ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ ອີຣ່ານ
ແມ່ນຖືກ “ຮຽກຮ້ອງ” ບໍ່ໃຫ້ດຳເນີນກິດຈະການໃດໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງການທົດລອງລູກ
ສອນໄຟຂີປະນາວຸດ.
ຈົດຂອງໝາຍໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່າວວ່າ ການທົດລອງຂອງອີຣ່ານ “ແມ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງ”
ກັບເນື້ອໄນຂອງມະຕິສະຫະປະຊາຊາດ.
“ພວກເຮົາ ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອີຣ່ານ ຍຸຕິໃນທັນທີ ທຸກກິດຈະການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທົດ
ລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ອອກແບບເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳສົ່ງອາວຸດນິວເຄລຍ,
ທີ່ຮວມເຖິງການທົດລອງ ທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ,” ນັ້ນແມ່ນເນື້ອໄນ
ຂອງຈົດໝາຍທີ່ມະຫາອຳນາດ 4 ປະເທດ ໄດ້ຂຽນສົ່ງໄປ.
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