ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ໂລກ

ສປຊ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີໂຮງຮຽນ ພວມເພີ້ມ ທະວີຂຶ້ນ

ທະຫານໄນຈິເຣຍຄົນນຶ່ງ ຢືນຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງຮຽນປະຖົມ ທີ່ຖືກ ທຳລາຍ ຢູ່ເມືອງ Chibok ປະເທດ Nigeria ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2016.

ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ກ່າ​ວວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໂຮງຮຽນ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ​ກຳລັງເພີ້​ມທະວີ
ຂຶ້ນ ໂດຍມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຫລາຍ​ກວ່າ 500 ​ເທຶຶ່ອ​ໃນ​ຫົກ​ເດືອນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ປີນີ້ຫລາຍ​ໆ​
ແຫ່ງ​ແມ່ນຢູ່ໃນ​ເຂດ​ສົງຄາມ.

ທ່າ​ນນາງ Virginia Gamba ຜູ້ຕາງໜ້າ​ພິ​ເສດ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໃຫ້​ພວກ​
ເດັກນ້ອຍ ​ຢູ່ໃນ​ບັນຫາຂັດ​ແຍ້​ງ ດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ ກ່າວ​ຕໍ່​ກອງ​ປະຊຸມ ສະພາ​ຄວາມ​
ໝັ້ນຄົງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດວ່າ ປີ 2017 ອາດ​ເປັນ​ປີ ​ທີ່ມີການວາງລະເບີດ ແລະການ
ທຳລາຍໂຮງຮຽນຫລາຍເປັນປະຫວັດການ.

​ໃນ​ປີ 2016 ທ່ານ​ນາງ Gamba ກ່າວ​ວ່າ ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດສາມາດໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ
ວ່າ ມີການ​ໂຈມ​ຕີ 753 ເທື່ອ​ໃສ່​ໂຮງຮຽນ ​ແລະ​ໂຮງໝໍ. ​ແຕ່​ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ ​ໂຕ​ເລກ
​ທີ່​ແທ້​ຈິງແມ່ນສູງ​ກວ່ານັ້ນອີກ ​ເພາະວ່າ​ ຫລາ​ຍໆ​ແຫ່ງ​ແມ່ນເປັນ​ອັນຕະລາຍ​ສຳລັບ​ພະ
ນັກ​ງານສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ທີ່ຈະເຂົ້າ​ໄປ​ເຖິງ.

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ​ ແນວທາງ​ໃໝ່​ໃນການ​ໂຈມ​ຕີ ​ໄດ້ປາກົດໃຫ້ເຫັນ ​ຫວ່າງ​ສອງສາມ​ປີ​
ມານີ້ວ່າ​ ໄດ້ມີການ​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ ​ໃ​ສ່​ໂຮ​ງຮຽນພວກ​ເດັກນ້ອຍ ນາຍ​ຄູ ​ແລະ​ສະຖາບັນ​
ການ​ສຶກສາ. ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ ​ນີ້​ອາດເກີດຂຶ້ນ​ໄດ້​ເພາະວ່າໂຮ​ງຮຽນ​ແມ່ນເບິ່ງກັນ​ວ່າ​
ເປັນ​ສັນຍາ​ລັກ​ຂອງ​ລັດ ຫລືພວກກຸ່ມ​ປະກອບ​ອາວຸດ ທີ່​ບໍ່​ພໍໃຈ​ກັບ​ຫລັກສູດ​ການ​ສອນ
​ຂອງ​ໂຮງຮຽນ.

ທ່ານ​ນາງ Gamba ກ່າວ​ວ່າ​ເດັກນ້ອຍ​ແມ່ຍິງ ​ແລະ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ
​ໄດ້​ເປັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ ​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ ໃຫ້​ຢຸດ​ເຊົາ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ດ້ານການ​ສຶກສາ​
ຂອງ​ພ​ວກ​ເດັກນ້ອຍ​ແມ່ຍິງ.

ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກ ພວກກໍ່ການຮ້າຍ Boko Haram ຂັບໄລ່ໜີ ກຳລັງເຂົ້າໂຮງຮຽນຢູ່ເມືອງ Maiduguri ປະເທດ Nigeria ວັນທີ 20 ທັນວາ 2015.
ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກ ພວກກໍ່ການຮ້າຍ Boko Haram ຂັບໄລ່ໜີ ກຳລັງເຂົ້າໂຮງຮຽນຢູ່ເມືອງ Maiduguri ປະເທດ Nigeria ວັນທີ 20 ທັນວາ 2015.

ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ຢູ່​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ Boko Haram ​ໄດ້​ປະຕິບັດ
​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຢ່າງ​ທາລຸນ ​ຕໍ່​ພວກ​ເດັກນ້ອຍ ​ແລະ​ໂຮງຮຽນ. ທ່ານ​ນາງ Gamba ກ່າວ​ວ່າ
​ໂຮງຮຽນ 1,500 ​ແຫ່ງ​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ເໜືອ​ຂອງໄນ​ຈີ​ເຣຍ​ໄດ້​ຖືກ​ທຳລາຍ​
ໂດຍ ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ Boko Haram ນັບ​ແຕ່​ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.

ຢູ່​ໃນ​ອັຟກາ​ນິສຖານ ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ສຶກສາ​ຂອງພວກ​ແມ່ຍິງ ​ກໍເປັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ
​ໃນການ​ໂຈມ​ຕີ. ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວເຖິງ ເຫດການ​ນຶ່ງ​ ໃນ​ເດືອນ​ເມສາ ປີ 2016 ວ່າ ກຳລັງ​
ຕາ​ລິ​ບານ ໄດ້ບັງຄັບ​ໃຫ້ ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນ28 ແຫ່ງເຂົ້າ​ປະຊຸມ ບ່ອນທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮຽກ
ຮ້ອງ​ວ່າ ບໍ່​ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ​ແມ່ຍິງ​ອາຍຸ​ສູງ​ກວ່າ 11 ປີ​ໄປເຂົ້າ​ໂຮ​ງຮຽນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG