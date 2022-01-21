ລັດຖະບານສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການລົງໂທດຕໍ່ຊາວຢູເຄຣນ 4 ຄົນ ທີ່ “ໄດ້ພົວພັນໃນການປະຕິບັດຕາມ ຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະບານຣັດເຊຍ ເພື່ອສ້າງຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງຂຶ້ນໃນປະເທດຢູເຄຣນ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ພວກເຮົາແນເປົ້າໝາຍໃສ່ນີ້ 2 ຄົນແມ່ນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຢູເຄຣນ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຕາມຄຳສັ່ງຂອງອົງການສືບລັບ FSB ແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການສ້າງຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງຂອງຣັດເຊຍ ແລະການປະຕິບັດງານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເພື່ອບ່ອນທຳລາຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູເຄຣນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງທຳລາຍພື້ນຖານຂອງຫຼັກປະຊາທິປະໄຕນຳດ້ວຍ.”
ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຫາຊາວຢູເຄຣນທັງ 4 ວ່າ ຊ່ວຍເຫຼືອຣັດເຊຍ “ໃຫ້ສາມາດ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຫຼໍ່ແຫຼມສຳຄັນ” ແລະ “ສ້າງຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງໃນຢູເຄຣນ.”
ບຸກຄົນທັງ 4 ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ທາຣາສ ໂກຊັກ (Taras Kozak) ໂອເລ ໂວໂລຊິນ (Oleh Voloshyn) ໂວໂລດີເມຍ ໂອລີນິກ (Volodymyr Oliy-nyk) ແລະວລາດີເມຍ ຊີໂກວິສ (Vladimir Sivkovich.)
ທ່ານບລິງເກັນກ່າວວ່າ “ຣັດເຊຍໄດ້ໃຊ້ກົນລະຍຸດ ແບບປະສົມປະສານ ຮວມທັງ ໃຫ້ຂໍ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະໃຊ້ອິດທິພົນໃນການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ ເພື່ອສ້າງຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງໃນຢູເຄຣນມາແລ້ວ ເປັນເວລາຫຼາຍໆປີ. ໃນປີ 2020 ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງວັງເຄຣັມລິນໄດ້ເລີ້ມແຜນການປະຕິບັດງານໃຫ້ຂໍ້ມູນຮອບດ້ານ ສ່ວນນຶ່ງກໍແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອທຳລາຍຄວາມສາມາດຂອງຢູເຄຣນ ໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດນຶ່ງບໍ່ໃຫ້ດຳເນີນການໄດ້ໂດຍລຳພັງ ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຖືກລະບຸຊື່ໃນມື້ນີ້ ແມ່ນຜູ້ມີບົດບາດໃນການປຸກລະດົມດັ່ງກ່າວ.”
ທ່ານບລິງເກັນກ່າວວ່າ ການລົງໂທດນີ້ ແມ່ນ “ບໍ່ໄດ້ຮວມຢູ່ໃນ ແລະແຍກຕ່າງຈາກມາດຕະການທີ່ມີຜົນກະທົບສູງໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ຂອງສະຫະລັດ ປະເທດພັນທະມິດແລະພາຄີ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ ແລະລະບົບການເງິນຂອງຣັດເຊຍ ຖ້າຫາກປະເທດດັ່ງກ່າວຍັງຈະຮຸກຮານຢູເຄຣນຕື່ມອີກ.”
ທ່ານບລິງເກັນ ທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມເບີລິນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນໆ ກ່ຽວກັບສະຖານະການຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນຣັດເຊຍ ຕິດກັບຢູເຄຣນໃນຂະນະທີ່ທ່ານກະກຽມຈະໂອ້ລົມກັບລັດຖະມຸນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ລາວຣັອຟ.
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