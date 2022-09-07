ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍ ພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທີ່ຈະຊື້ຈະຫຼວດແລະລູກປືນໃຫຍ່ ໃນມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານໂດລາຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ໃນການສູ້ລົບທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ໃນປະເທດຢູເຄຣນ ນັ້ນຄືການພົບເຫັນໃໝ່ຂອງອົງການສືບລັບສະຫະລັດ ທີ່ມີການຫຼຸດລະດັບລົງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ພົນຈັດຕະວາແພັດ ຣາຍເດີ (Pat Ryder) ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາມີແມ່ນຣັດເຊຍໄດ້ຮ້ອງຂໍເປັນພິເສດໃນເລື້ອງລູກປືນ.” ທ່ານກ່າວວ່າ ສະຫະລັດພົບເຫັນຮ່ອງຮອຍທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ພົບພໍ້ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງອື່ນ ຮວມທັງເລື້ອງເງິນໄດ້ມີການປ່ຽນມື ຫຼືຄວາມກ້າວໜ້າກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງໃດໆທີ່ພວມມີຂຶ້ນ.
ທ່ານຣາຍເດີ ກ່າວວ່າ “ແຕ່ກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ແລະບົ່ງບອກເຖິງສະຖານະການທີ່ວ່າຣັດເຊຍພົບເຫັນໂຕເອງ ຖ້າຈະເວົ້າໃນເລື້ອງລໍຈິສຕິກແລະຄວາມສາມາດແບບຍືນຍົງ ທີ່ມັນພົວພັນກັບຢູເຄຣນ” ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນຢ່າງເປີດເຜີຍເທື່ອທຳອິດກ່ຽວກັບການຊັ່ງຊາດ້ານສືບລັບ ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຕີລາຄາວ່າ ສະຖານະການບໍ່ໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍດີໃນດ້ານນັ້ນ ສຳລັບຣັດເຊຍ.”
ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຕຈິງແລ້ວ ການຊື້ອາວຸດຍັງບໍ່ທັນມີຂຶ້ນຂຶ້ນ ຫຼືມີການສົ່ງລູກປືນຂອງເກົາຫຼີເໜືອເຂົ້າໄປໃນສະໜາມລົບຢູເຄຣນເທື່ອ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານກ່າວວ່າ ການເວົ້າດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນ “ຮ່ອງຮອຍອີກອັນນຶ່ງກ່ຽວກັບວ່າປູຕິນມີຄວາມສິ້ນຫວັງສ່ຳໃດ.”
ທ່ານເຄີບີກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ລາວໄດ້ຊື້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຈາກອີຣ່ານ ເວລານີ້ລາວກຳລັງຊິຊື້ລູກປືນໃຫຍ່ຈາກເກົາຫຼີເໜືອ. ມັນເປັນຮ່ອງຮອຍທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນປະເທດຂອງລາວໄດ້ປະສົບກັບຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍສ່ຳໃດ ອັນເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກສົງຄາມນີ້ແລະລະດັບຂອງຄວາມສິ້ນຫວັງ ທີ່ລາວໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຍັງປະເທດຕ່າງໆ ເຊັ່ນອີຣ່ານແລະເກົາຫຼີເໜືອເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍສືບລັບສະຫະລັດເຊື່ອວ່າ ຣັດເຊຍພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງທີ່ຈະຊື້ອຸບປະກອນທາງທະຫານຈາກເກົາຫຼີເໜືອໃນອະນາຄົດ. ການພົບເຫັນດັ່ງກ່າວຂອງໜ່ວຍສືບລັບ ແມ່ນໜັງສືພິມນິວຢອກໄທມ໌ລາຍງານເປັນຜູ້ທຳອິດ.
ທ່ານເຄີບີກ່າວວ່າ ໜ່ວຍສືບລັບສະຫະລັດສະເໜີແນະວ່າ ຣັດເຊຍພວມຊອກຫາຕະຫຼາດ ເພື່ອຊື້ລູກປືນໃຫຍ່ “ໃນລະດັບຫຼາຍລ້ານລູກ” ຈາກເກົາຫຼີເໜືອແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງຫຼາຍໄປກວ່ານີ້.