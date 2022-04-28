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ວັນພະຫັດ, 28 ເມສາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຣັດ​ເຊຍ​ແລກ​ປ່ຽນ​ນັກ​ໂທດ​ ທີ່​ຖືກໂທດ​ຈຳ​ຄຸກ​ ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ

ພາບ​ທີ່​ເກັບ​ໄວ້ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ທ້າວ Trevor Reed, ນັກ​ລົບ​ເກົ່າ​ທະ​ຫານ​ມາ​ຣີນ ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ໂຈ​ຕີ​ຕຳ​ຫລວດ ຢືນ​ຢູ່​ກົງ​ຂັງ​ຈຳ​ເລີຍ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄະ​ດີ​ໃນ​ມົ​ສ​ກູ, ວັນ​ທີ 11 ມີ​ນາ, 2020.

ສະຫະລັດ ​ແລະຣັດ​ເຊຍ ​ໄດ້​ແລກປ່ຽນ​ນັກ​ໂທດ​ລະດັບ​ສູງນຳ​ກັນ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ​ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ່ງ​ກັນ​ຢ່າງ​ແຮງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ຢູ​ເຄຣນ ຂອງ​ມົສກູມາໄດ້ 2 ເດືອນແລ້ວ​ນັ້ນ ກໍ​ຕາມ.

​ຣັດເຊຍໄດ້ປ່ອຍຕົວທ້າວ​ເທ​ຣ​ວໍ ຣີດ (Trevor Reed), ອະດີດທະຫານມາ​ຣິນ​ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຕິດຄຸກຢູ່ໃນຣັດ ເຊຍຕັ້ງແຕ່ປີ 2019 ຫຼັງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຣັດ ເຊຍກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງ ເມື່ອລາວຖືກ ກັກຂັງ ຫລັງຈາກດື່ມເຫຼົ້າຢ່າງໜັກ ໃນຕອນ​ກາງ​ຄືນ ແລະ ຕໍ່ມາໄດ້ຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກ ເປັນເວລາ 9 ປີ. ຄອບຄົວ ຂອງທ້າວ​ຣີດ (Reed) ໃຫ້​ຂໍ້​ໂຕ້​ແຍ້ງວ່າ​ລາວບໍລິ ສຸດ.

ໃນ​ທາງ​ຕອບ​ກັບ, ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ປ່ອຍ​ຕົວທ້າວຄອນ​ສ​ແຕນ​ຕິນ ຢາ​ຣົ​ສ​ເຊັນໂກ (Konstantin Yaroshenko), ນັກ​ບິນຣັດ​ເຊຍ​ທີ່​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ລົງ​ໂທດ​ເປັນ​ເວລາ 20 ປີ​ ໃນ​ລັດຄອນ​ເນັກ​ຕິ​ກັດ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ​ລັກ​ລອບ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໂຄ​ເຄນ​ເຂົ້າ​ມາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ພາຍຫຼັງ​ລາວ​ຖືກ​ຈັບ​ຢູ່​ໄລບີ​ເຣຍ​ໃນ​ປີ 2010 ​ແລະ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຕົວ​ມາ​ໃຫ້ສະ​ຫະ​ລັດ.

​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ນັກ​ໂທດ​ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງ​ປົກ​ກະ​ຕິກໍ​ຕາມ, ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ເວົ້າ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ການ​ທູດແຕ່​ຝ່າຍ​ດຽວ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຜູ້ນັ້ນກ່າວ​ວ່າ "ການ​ສົນທະນາ​ກັບຣັດ​ເຊຍ​ທີ່​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ແລກປ່ຽນນັກ​ໂທດ​ຄັ້ງ​ນີ້ ​ແມ່ນຖືກ​ຈຳກັດ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ ​ໃຫ້​ຢູ່ໃນແຕ່​ຫົວ​ຂໍ້​ເຫຼົ່າ​ນີ້ເທົ່າ​ນັ້ນ ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ສົນທະນາ​ທາງ​ການ​ທູດ​ທີ່​ກວ້າງອອກ​ໄປ."​

ພໍ່ແມ່ຂອງທ້າວ​ຣີດ, ທ່ານ​ໂຈ​ອີ ແລະນາງ​ພາວລາ ຣີດ ຢືນ​ຢູ່​ຂ້າງ​ປ້າຍ ທີ່​ຂຽນ​ວ່າ "Free Trevor Reed" (ຈົງ​ປ່ອຍ​ທ້າວTrevor Reed) ຢູ່​ໃນ​ຈະ​ຕຸ​ລັດ Lafayette ໃກ້​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, 30 ມີນາ, 2022.
ພໍ່ແມ່ຂອງທ້າວ​ຣີດ, ທ່ານ​ໂຈ​ອີ ແລະນາງ​ພາວລາ ຣີດ ຢືນ​ຢູ່​ຂ້າງ​ປ້າຍ ທີ່​ຂຽນ​ວ່າ "Free Trevor Reed" (ຈົງ​ປ່ອຍ​ທ້າວTrevor Reed) ຢູ່​ໃນ​ຈະ​ຕຸ​ລັດ Lafayette ໃກ້​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, 30 ມີນາ, 2022.

"ການປ່ອຍຕົວຂອງທ້າວ​ຣີດ ບໍ່​ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງ, ບໍ່​ມີ​ເລີຍ ກ່ຽວກັບແນວ​ທາງຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ເລື້ອງຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ຫນ້າວິ​ຕົກ ​ຢູ່ໃນຢູ ​ເຄ​ຣນ" ທີ່ດຳ​ເນີນ​ການໂດຍຣັດເຊຍນັ້ນ.”

ບັນ​ດາເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ບອກ​ວ່າ ການ​ແລກປ່ຽນ​ນັກ​ໂທດນັ້ນ​ ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃສ, ​ແຕ່​ໃນ​ຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ກ່ອນ​ທີ່ມັນ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ພວກນັກຂ່າວລະບຸໄດ້​ວ່າ ມີ​ເຮືອ​ບິນ​ລຳ​ນຶ່ງຂອງອົງ​ການ​ບໍລິການ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ລັດຖະບານ​ກາງ​ຂອງຣັດ​ເຊຍບິນ​ໄປ​ຍັງ​ນະຄອນຫຼວງອັງ​ກາ​ຣາຂອງເທີກີ. ຫ້ອງການຄຸ້ມ​ຄອງຄຸກຂອງສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ປັບປ່ຽນ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ້າວ​ຢາ​ຣົ​ສ​ເຊນ​ໂກ (Yaroshenko) ບໍ່ໄດ້ຖືກຈໍາຄຸກອີກຕໍ່ໄປ ແລ້ວ.

Dramatic Prisoner Swap Despite Strained US-Russia Relations
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Dramatic Prisoner Swap Despite Strained US-Russia Relations

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ພໍ່ແມ່ຂອງທ້າວ​ຣີດ, ທ່ານ​ໂຈ​ອີ ແລະນາງ​ພາວລາ ຣີດ ໄດ້ຫາທາງໃຫ້​ມີ ການປ່ອຍຕົວລູກຊາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ ໂດຍການໂຄສະນາໃນຫນັງສືພິມ ແລະຂຽນປ້າຍໄປ​ຕິດ​ໄວ້ ຢູ່ນອກທຳ​ນຽບ​ຂາວ. ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ຕ້ອງ​ສາຍຕາຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທຳນຽບຂາວ ​ແລະ​ເຂົາ​ເຈົ້າກໍ​ໄດ້​ພົບ​ກັບ​ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບ​ເດັນ ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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