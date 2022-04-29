ຫຼັງຈາກໄດ້ຕິດຄຸກຣັດເຊຍມາເປັນເວລາເກືອບ 3 ປີ ອະດີດທະຫານມາຣີນສະຫະລັດ ທ້າວເທຣວໍ ຣີດ (Trevor Reed) ກໍໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນມາຍັງສະຫະລັດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການແລກປ່ຽນກັບນັກໂທດຊາວຣັດເຊຍທີ່ຖືກຈັບຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ທ້າວຣີດໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ ໃນຖານເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທີ່ມົສກູ 2 ຄົນຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍໃນຂະນະທີ່ລາວເມົາເຫຼົ້າ. ສະຫະລັດເອີ້ນການດຳເນີນຄະດີນັ້ນວ່າ “ລະຄອນພິດສະດານ.”
ທ້າວຣີດໄດ້ກັບຄືນໄປເຖິງລັດເທັກຊັສ ຊຶ່ງເປັນບ້ານເກີດຂອງລາວ ແລະຈະເຂົ້າໄປຮັບການປິ່ນປົວທີ່ໂຮງໝໍທະຫານເປັນເວລາສອງສາມມື້ ເພື່ອກວດກາເບິ່ງສຸຂະພາບຂອງລາວ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຂອງລັດເທັກຊັສ ໄດ້ນຳຮູບພາບການເດີນທາງໄປເຖິງຂອງທ້າວຣີດ ອອກເຜີຍແຜ່ທາງທວີດເຕີ້.
ແມ່ຂອງທ້າວຣີດ ຍານາງພອລລາ ຣີດ ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ້ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ມັນເປັນມື້ທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕື່ນເຕັ້ນສຳລັບຄອບຄົວຣີດ. ທ້າວທຣີວໍໄດ້ກັບຄືນມາເຖິງສະຫະລັດແລ້ວ.”
ທ້າວຣີດໄດ້ຖືກແລກປ່ຽນຕົວກັບນັກບິນຣັດເຊຍ ທ້າວຄອນສແຕນຕິນ ຢາຣົສເຊັນໂກ (Konstantin Yaroshenko) ທີ່ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໃນຖານພະຍາຍາມລັກລອບຢາເສບຕິດເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ. ລາວໄດ້ຖືກຈັບໂດຍກຳລັງພິເສດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ປະເທດໄລບີເຣຍໃນປີ 2010.
ມີລາຍງານວ່າ ການແລກປ່ຽນນັກໂທດດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນທີ່ສະໜາມບິນແຫ່ງນຶ່ງໃນປະເທດເທີກີ.
ພໍ່ຂອງທ້າວທຣີວໍ ທ່ານໂຈຍ ຣີດ (Joey Reed) ກ່າວວ່າ “ເຮືອບິນຂອງອາເມຣິກັນ ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ໃກ້ໆກັບເຮືອບິນຂອງຣັດເຊຍແລະພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ແລກປ່ຽນນັກໂທດທັງສອງໃນເວລາພ້ອມໆກັນ ຄືກັນກັບທີ່ພວກເຈົ້າເຫັນໃນຮູບເງົາ.”
ນອກນັ້ນ ສະຫະລັດຍັງໄດ້ພະຍາຍາມຫາທາງໃຫ້ມີການປ່ອຍໂຕຊາວອາເມຣິກັນອີກຄົນນຶ່ງ ຄືອະດີດທະຫານມາຣີນພອລ ວີແລນ ທີ່ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດໃຫ້ຕິດຄຸກ 16 ປີ ໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2020 ໃນຂໍ້ຫາຈາລະກຳ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ