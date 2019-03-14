ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ວາດພາບທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ
ຮຸນແຮງແລະການປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຢູ່ໃນພວກປະເທດທີ່ມີປະຫວັດບໍ່ດີຢູ່ແລ້ວໃນ “ລາຍງາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສິດທິມະນຸດ ຂອງປະເທດຕ່າງໆ ສຳລັບປີ 2018”.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳໃນວັນພຸດ
ວານນີ້ກ່ຽວກັບການລະເມີດຢູ່ໃນປະເທດອີຣ່ານ ຊູດານໃຕ້ ນິກາຣາກົວແລະຈີນ ຢູ່ໃນ
ຄຳປາໄສເປີດເຜີຍລາຍງານດັ່ງກ່າວນີ້.
ທ່ານພອມພຽວກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ປະຫວັດ
ຂອງທຸກໆປະເທດທີ່ມີການຊັ່ງຊາຕີລາຄາໃນລາຍງານປີນີ້ ບໍ່ມີຮອຍດ່າງເປື້ອນຫຼືແມ່ນ
ກະທັງດີຂຶ້ນ ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນແບບນັ້ນ.”
ລາຍງານປີນີ້ ແມ່ນຊັ່ງຊາຕີລາຄາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນເກືອບ
200 ປະເທດ ແລະດິນແດນຕ່າງໆ.
ກ່ຽວກັບປະເທດລາວນັ້ນ ລາຍງານດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະ ໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຖືກປົກຄອງໂດຍແຕ່ພຽງພັກດຽວ ຕາມລັດຖະທໍາມະນູນທີ່ ຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ ຊຶ່ງແມ່ນພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. ການເລືອກຕັ້ງສະ ພາແຫ່ງຊາດ
ເທື່ອຫລ້າສຸດ ທີ່ມີຂຶ້ນໃນປີ 2016 ແມ່ນບໍ່ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງເສລີ ແລະເປັນທຳ. ພັກ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກຜູ້ລົງສະໝັກທັງ ໝົດ ແລະການລົງກະ
ແນນສຽງ ແມ່ນບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນຕ້ອງໄປປ່ອນ ບັດ. ລຸນຫລັງການເລືອກ
ຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເຫັນດີ ໃຫ້ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເປັນນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ.
ລາຍງານເວົ້າວ່າ ພວກພົນລະເຮືອນຍັງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດ ໄພໄວ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຢູ່.
ເລື້ອງສິດທິມະນຸດ ແມ່ນຮວມທັງ ການຈັບກຸມແບບພະລະການ ພວກນັກໂທດ ການ
ເມືອງ ການກວດກາຕ່າງໆ ການເຂົ້າແຊກແຊງພໍສົມຄວນ ໃນສິດທິກ່ຽວກັບການ
ໂຮມຊຸມນຸມຢ່າງສັນຕິແລະເສລີພາບໃນການຄົບຄ້າສະມາຄົມ ການຈຳ ກັດຮັດແຄບ ໃນການປະກອບສ່ວນທາງການເມືອງ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການລັກລອບຄ້າ
ມະນຸດ.
ລັດຖະບານບໍ່ຟ້ອງແລະບໍ່ລົງໂທດພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ປະຕິບັດຜິດໃນດ້ານສິດທິ ມະນຸດ ແລະພວກຕຳຫຼວດແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ກະທຳຄວາມຜິດ ດ້ານສິດທິມະ
ນຸດແມ່ນຖືກຍົກໂທດ.
ສ່ວນຢູ່ປະເທດເວເນຊູເອລາ ລາຍງານນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງການສັງຫານນອກກົດໝາຍ ການ
ໜີບເຕັງ ທາງດ້ານການສະແດງ ຄວາມຮູ້ສຶກອອກມາ ແລະການຈຳກັດໃນ ການປະ
ກອບສ່ວນທາງການເມືອງ. ລາຍງານເວົ້າຕື່ມວ່າ ການປ່ອນບັດເອົາປະ ທານາທິບໍດີ
ໃນວັນທີ 20 ເດືອນພຶສພາ ປີ 2018 ທີ່ເລືອກເອົາທ່ານນິໂກລັສ ມາດູໂຣນັ້ນ ເຂົ້າຮັບ
ຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກນັ້ນ ເປັນ “ການປອມແປງຢ່າງໃຫຍ່” ທັງ ມີການຂັດຄ້ານບໍ່ໄປລົງຄະ
ແນນສຽງນໍາໂດຍພວກຝ່າຍຄ້ານ ແລະຖືກປະນາມ ໂດຍປະຊາຄົມນາໆຊາດ.
ທີ່ອີຣ່ານ ລາຍງານດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ “ປະຫວັດດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງລັດຖະບານ ອີຣ່ານ
ຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດ ແລະຍິ່ງຂີ້ຮ້າຍລົງ ໃນບາງກໍລະນີທີ່ ສຳຄັນ”.
ກ່ຽວກັບປະເທດຈີນ ລາຍງານດ້ານສິດທິມະນຸດ ຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດເວົ້າ ວ່າ ລັດ
ຖະບານພວມເພີ້ມທະວີການຈັບກຸມຄຸມຂັງຢ່າງໃຫຍ່ ຕໍ່ພວກສະມາຊິກ ຂອງຊົນຊາດ
ກຸ່ມນ້ອຍຊາວມຸສລິມວີເກີ້ ຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊິນຈຽງ.
The U.S. State Department is painting a grim picture of violations and abuses in countries that already have dismal records in its "Country Reports on Human Rights Practices for 2018."
Secretary of State Mike Pompeo Wednesday highlighted abuses in Iran, South Sudan, Nicaragua and China in his remarks on the release of the report.
"I wish I could say that the record of every country evaluated in this year's report is spotless or even improved, but it's simply not the case," Pompeo said.
This year's report evaluates the practices of roughly 200 countries and territories.
On Laos, the report said The Lao People’s Democratic Republic is ruled by its only constitutionally legitimate party, the Lao People’s Revolutionary Party (LPRP). The most recent National Assembly election held in 2016 was not free and fair. The LPRP selected all candidates, and voting is mandatory for all citizens. Following the election the National Assembly approved Thongloun Sisoulith to be the new prime minister.
Civilian authorities maintained effective control over the security forces.
Human rights issues included arbitrary detention; political prisoners; censorship; substantial interference with the rights of peaceful assembly and freedom of association; restrictions on political participation; corruption; and trafficking in persons.
The government neither prosecuted nor punished officials who committed abuses, and police and security forces committed human rights abuses with impunity.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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