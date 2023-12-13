ບົດລາຍງານ ຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ອາກາດທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນ ໃນຂົງເຂດອາກຕິກ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ດ້ວຍລະດັບນໍ້າທະເລທີ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ

ຂົງເຂດອາກຕິກໄດ້ປະສົບກັບລະດູຮ້ອນ ທີ່ອົບອຸ່ນທີ່ສຸດ ເປັນປະຫວັດການໃນປີນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ປ່າທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະແຜ່ນນ້ຳກ້ອນລະລາຍ ໃນຂະນະທີ່ໄພຂົ່ມຂູ່ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກພົບກັບບັນຫາ ລວມມີລະດັບນ້ຳທະເລທີ່ສູງຂຶ້ນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ອຸນຫະພູມຄວາມຮ້ອນໃນລະດູຮ້ອນຢູ່ບໍລິເວນອາກຕິກ ແມ່ນສູງທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ຢ່າງຫນ້ອຍຊຸມປີ 1900 ໃນຂະນະທີ່ຂົງເຂດອາກຕິກ ຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມອົບອຸ່ນຂຶ້ນໄວເປັນສອງເທົ່າຂອງໂລກ ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງທາງດິນຟ້າອາກາດທີ່ເກີດຈາກມະນຸດ, ອີງຕາມລາຍງານກ່ຽວກັບຂົງເຂດອາກຕິກ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງມະຫາສະຫມຸດ ແລະບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດ ຫຼື NOAA ປະຈໍາປີ 2023.
ບົດລາຍງານປະຈໍາປີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຫດການກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ອາກາດຮ້ອນພວມປົກຄຸມບາງເຂດໃນພາກເຫນືອຂອງການາດາ ແລະ ບັນດາໝູ່ເກາະອາກຕິກຂອງການາດາ ກໍມີເຫດການເກີດຂຶ້ນຄ້າຍຄືກັນເຊັ່ນປະລິມານ ນໍ້າຝົນທີ່ຕົກລົງມາຕໍ່າກວ່າປົກກະຕິຢູ່ບໍລິເວນພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນ, ອັນມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດລະດູໄຟປ່າທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ເກາະກຣີນແລນ ສູນເສຍແຜ່ນນໍ້າກ້ອນ 350 ພັນຕື້ປອນ ຫຼື 158.7 ຕື້ໂຕນ ຈາກແຜ່ນນ້ຳກ້ອນຂອງເກາະ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີທ່າອ່ຽງໃນການສູນເສຍນ້ຳກ້ອນຕໍ່ເນື່ອງນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1998 ເປັນຕົ້ນມາ.