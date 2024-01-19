ກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີທີ່ຕັ້ງຖານຍິງສູກສອນໄຟ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມກະບົດຮູຕີຂອງເຢເມນອີກຄັ້ງ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີຂອງ ພວກະບົດດັ່ງກ່າວ ໃນຕອນແລງ ຂອງມື້ວັນພຸດແລ້ວນີ້ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ກຳປັ່ນສິນຄ້າຂອງສະຫະລັດທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນອ່າວເອເດັນ. ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ຈັດໃຫ້ພວກກະບົດຮູຕີຂອງເຢເມນທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານນັ້ນ ເຂົ້າໄປເປັນ ອົງການກໍ່ການຮ້າຍລະດັບໂລກ ຄືນໃໝ່ ຫລັງຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟແລະເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໃນຊ່ວງຫລາຍອາທິດຜ່ານມາ ຕໍ່ການຂົນສົ່ງຂອງສາກົນຢູ່ຂົງເຂດທະເລແດງ ແລະບໍລິເວນອ່າວເອເດັນ. ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນທີ່ນັກຂ່າວ VOA ປະຈໍາທໍານຽບ 5 ແຈ ຄາລາ ບາບ (Carla Babb) ລາຍງານວ່າ ພວກນັກວິຈານຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການຮຸກຮານຂອງອີຣ່ານທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນພາກພື້ນແຫ່ງນັ້ນ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ.
ໃນວັນພຸດແລ້ວນີ້, ສະຫະລັດ ໄດ້ຮ້ອງພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີວ່າເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ລຸນຫລັງມີການໂຈມຕີປະມານ 30 ຄັ້ງໃສ່ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງສິນຄ້າສາກົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ກາງເດືອນພະຈິກເປັນຕົ້ນມາ.
ຜູ້ອໍານວຍການດ້ານການສື່ສານຍຸດທະສາດ ຂອງສະພາຄວາມຫມັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ກ່າວວ່າ:
"ຖ້າກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຫາກຍຸຕິການໂຈມຕີ, ພວກເຮົາສາມາດພິຈາລະນາການຕັດສິນໃຈຄືນໃໝ່ໄດ້."
ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ອາດຈະດໍາເນີນການການໂຈມຕີ ຕໍ່ທີ່ຕັ້ງຂອງເຣດ້າ, ສະຖານທີ່ຍິງ ແລະ ສະຖານທີ່ປ່ອຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະ ຍິງລູກສອນໄຟ ຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີ ຢູ່ໃນເຢເມນ ຕື່ມອີກ.
ພົນຕີ ແພັດ ຣາຍເດີ້ (Pat Ryder), ຫົວໜ້າອົງການຂ່າວປະຈໍາທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ:
"ພວກກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີ ຕ້ອງຖາມຕົນເອງວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຂົາຊຸດໂຊມລົງ ແລະຖືກລົບກວນຍ້ອນການໂຈມຕີແບບຊະ ຊາຍ ແລະເປັນອັນຕະລາຍ ທີ່ຜິດກົດຫມາຍເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍປານໃດ?"
ທ່ານເບນາມ ເບັນ ຕາເລບລູ (Behnam Ben Taleblu), ຈາກມູນນິທິປ້ອງກັນປະຊາທິປະໄຕ ຫຼື FDD ກ່າວວ່າ:
“ມັນແກ່ຍາວເວລາມາຫຼາຍເປັນພິເສດ. ແລະມັນກໍຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດການຟື້ນຟູເທື່ອ.”
ຄືກັບ ທ່ານເບນາມ ເບັນ ຕາເລບລູ ຂອງ FDD, ບັນດານັກວິຈານ ກ່າວວ່າ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດການຕໍ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີຫຼາຍກວ່ານີ້ ຜູ້ທີ່ຮັບໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະຫນອງອຸບປະກອນທາງທະຫານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ ນັ້ນ
ກໍຄື ອີຣ່ານ.
ທ່ານເບນາມ ເບັນ ຕາເລບລູ ຈາກມູນນິທິປ້ອງກັນປະຊາທິປະໄຕ ກ່າວວ່າ:
"ນີ້ແມ່ນໂຄງການອານານິຄົມໃໝ່ ທີ່ສາທາລະນະລັດອິດສລາມມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງໂຕແທນທັງຫຼາຍ ແລະເຈາະຮູເຂົ້າສູ່ດິນແດນອາຣັບ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຕໍ່ສູ້ໃນອຸດົມການທີ່ເປັນສັດຕູໃນດ້ານແນວຄິດຂອງສາທາລະນະລັດອິສລາມ, ເຊິ່ງກໍຄື ລັດຂອງຊາວຢິວໃນພາກຕາ ເວັນອອກກາງ.”
ການສະໜອງອາວຸດທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງອີຣ່ານໃຫ້ແກ່ພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ເປັນໂຕແທນ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງເຊັ່ນ ໃນກາຊາ, ເລບານອນ, ຊີເຣຍ, ອີຣັກ ແລະ ເຢເມນ.
ໃນເດືອນນີ້, ກອງກໍາລັງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຂຶ້ນໄປກວດເຮືອນ້ອຍລຳນຶ່ງຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລຂອງໂຊມາເລຍ ແລະຍຶດໄດ້ ອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ ທີ່ທັນສະໄໝຈຳ ນວນນຶ່ງ ທີ່ສົ່ງໄປໃຫ້ເຢເມນ ເຊິ່ງຜະລິດໂດຍອີຣ່ານ.
ອີຣ່ານ ປະຕິເສດການສະໜອງລູກສອນໄຟ ໃຫ້ແກ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຫຼັກຖານໃຫ້ເຫັນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ ກົງກັນຂ້າມກັບຄໍາຢືນຢັນຂອງພວກເຂົາກໍຕາມ.
ທ່ານເບນາມ ເບັນ ຕາເລບລູ, ຈາກມູນນິທິປ້ອງກັນປະຊາທິປະໄຕກ່າວອີກຄັ້ງນຶ່ງວ່າ:
"ອີຣ່ານມີຍຸດທະສາດໂຕແທນ, ເຊິ່ງແນໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງພວກເຂົາ ແລະການຂົ່ມຂູ່, ແລະສ້າງການປະຕິເສດຂຶ້ນມາ. ແຕ່ດ້ວຍການຄົ້ນພົບລູກສອນໄຟທີ່ມີພະລັງອັນໃໝ່ນີ້, ແທ້ຈິງແລ້ວ ລັດຖະບານຜະເດັດການ ແມ່ນມີລັກສະນະພໍໃຈສົມຄວນ ໃນການສະແດງອອກຕໍ່ສິ່ງນີ້ດ້ວຍຕົນເອງ.”
ເຕຫະຣ່ານ, ໄດ້ທຳການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນອີຣັກ ແລະປາກິສຖານໃນອາທິດນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດເພື່ອນບ້ານຫຼາຍປະເທດມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈຮຸນແຮງ. ອິສລາມາບັດຮ້ອງຄືນເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈໍອີຣ່ານຂອງຕົນ, ໃນຂະນະທີ່ຊາວອີຣັກຢູ່ໃນຊາວເຄີດ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ ໄດ້ພາກັນປະທ້ວງຂະຫນາດໃຫຍ່.
The U.S. military carried out another attack against missile launch sites inside Houthi-controlled areas of Yemen after a Houthi attack late Wednesday that damaged a U.S.-owned commercial ship sailing in the Gulf of Aden. The attacks came as the United States redesignated Yemen’s Iranian-backed Houthi rebels as a global terrorist organization following weeks of missile and drone attacks on international shipping in the Red Sea and the Gulf. But as VOA Pentagon correspondent Carla Babb reports, critics remain concerned about Iran’s increasing aggression in the region.
The U.S. on Wednesday called Houthi militants a terror group, after about 30 attacks on international shipping lanes since mid-November.
National Security Council director of strategic communications John Kirby.
“If the Houthis cease attacks, we can reconsider the decision.”
If not, the United States and Britain could launch more attacks against Houthi radar sites, launch sites and drone and missile facilities inside Yemen.
Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder.
“The Houthis need to ask themselves how much of their capability do they want degraded and disrupted in light of these illegal reckless and dangerous attacks.”
Foundation for Defense of Democracies’ Benham Ben Taleblu.
“It is exceptionally long overdue. And it's still not even a complete restoration.”
Critics of the administration, like FDD’s Behnam Ben Taleblu, say more needs to be done against the Houthis, who serve as proxies for their military supplier, Iran.
Behnam Ben Taleblu, Foundation for Defense of Democracies, Skype.
“This is a neo-colonial project the Islamic Republic is engaging in to establish proxies and poke holes across the Arab heartland of the Middle East, to be able to have them fight the ideal ideological adversary of the Islamic Republic, which is the Jewish state in the Middle East.”
Iran supplies illicit weapons to violent proxies across the Middle East: in Gaza, Lebanon Syria, Iraq and Yemen.
This month, U.S. forces boarded this small boat off the coast of Somalia and confiscated several advanced conventional weapons bound for Yemen and made by Iran.
Iran denies supplying the Houthis with missiles, despite repeated evidence to the contrary.
Again, Foundation for Defense of Democracies Taleblu.
“Iran has this proxy strategy // which aims to put distance between it and threats, and to create deniability. But with this newfound missile power, the regime is actually quite content in showcasing this itself.”
Tehran carried out deadly missile strikes inside Iraq and Pakistan this week, angering its neighbors. Islamabad recalled its Iranian ambassador, as Iraqis in the northern Kurdish region launched massive protests.
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