ສະຫະລັດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢູໂຣບປະຖິ້ມຂໍ້ຕົກລົງອາວຸດນິວເຄລຍປີ 2015 ກັບອີຣ່ານ
ຊຶ່ງວໍຊີງຕັນໄດ້ຖອນໂຕອອກ ໃນປີກາຍນີ້. ທີກອງປະຊຸມໃນນະຄອນ ວໍຊໍ ທີ່ໄດ້ມີຫຼາຍ
ກວ່າ 60 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນ ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ
ໄດ້ກ່າວຫາວ່າພັນທະມິດຢູໂຣບ ພະຍາຍາມມ້າງເພການລົງໂທດຂອງອາເມຣິກາ
ຕ້ານໃນອັນທີ່ ທ່ານເອີ້ນວ່າລັດທິປະຕິວັດແບບສັງຫານຂອງອີຣ່ານ. ຫຼາຍໆປະເທດ
ໃນອີຢູ ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງ ແຮນຣີ ຣິຈແວລ ມີລາຍ
ລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ດັ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຂັດແຍ້ງກັນທີ່ຍືດເຍື້ອຍາວນານມາ
ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ, ແຕ່ຈຸດສຸມທີ່ສຳຄັນເລີຍກາຍເປັນເລື້ອງກ່ຽວກັບອີຣ່ານ.
ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີປະເທດໃດ ເວົ້າ
ອອກມາ ແລະປະຕິເສດ ພື້ນຖານຄວາມຈິງໃດໆທີ່ພວກເຮົາ ໄດ້ວາງອອກກ່ຽວກັບ
ອີຣ່ານ ໄພຂົ່ມຂູ່ຕ່າງໆທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດຂຶ້ນ, ທຳມະຊາດຂອງລະບອບ
ດັ່ງກ່າວ. ມັນແມ່ນເຫັນພ້ອມກັນ.”
ຄວາມເຫັນພ້ອມນຳກັນນັ້ນ ບາງທີອາດຈະແມ່ນໃນບັນດາປະເທດທັງຫຼາຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມນີ້. ແຕ່ວ່າ ບາງປະເທດພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດຊຶ່ງພໍສັງເກດເຫັນໄດ້
ຍ້ອນການບໍ່ມາປາກົດຕົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນກອງປະຊຸມນີ້ ຊຶ່ງຮວມທັງ ລັດຖະມົນຕີ
ການຕ່າງປະເທດຂອງຝຣັ່ງ ແລະເຢຍຣະມັນ. ຕົວແທນຂອງປະທດອັງກິດ ໄດ້ອອກຈາກ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ອນກຳນົດ.
ສາມປະເທດພັນທະມິດ ໄດ້ອອກຄວາມເຫັນຢ່າງແຂງຂັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄີຍ
ອີຣ່ານ ປີ 2015 ເຖິງແມ່ນວ່າວໍຊີງຕັນ ຈະໄດ້ຖອນຕົວອອກໄປ ກໍຕາມ. ຮອງປະທານາ
ທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ປ່ຽນເລື້ອງ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ ກ່າວວ່າ “ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ບັນດາ
ປະເທດຢູໂຣບພວກເຮົາ ຈະຖອນອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ອີຣ່ານ ແລະເຂົ້າຮ່ວມ
ກັບພວກເຮົາ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົານຳພາເອົາການເສດຖະກິດ ແລະຄວາມກົດດັນ
ທາງການທູດ ທີ່ຈຳເປັນ ໄປມອບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນອີຣ່ານ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ
ໃນຂົງເຂດ ແລະໃນໂລກ, ສັນຕິພາບ ແລະສິດເສລິພາບ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຄວນຈະໄດ້ຮັບ.”
ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ປະເທດໂປແລນ ແລະບາງປະເທດໃນຢູໂຣບ ເບິ່ງຄືວ່າ ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາຫາການເອົາບາດກ້າວຂອງວໍຊີງຕັນ ແລະສະຫະລັດ ກໍເບິ່ງເຫັນເປັນໂອກາດດີ.
ທ່ານ Piotr Buras, ປະຈຳສະພາຢູໂຣບ ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນການຕ່າງປະເທດ ກ່າວວ່າ
“ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈປານໃດ ກ່ຽວກັບ
ການທ້ອນໂຮມຂອງຢູໂຣບ, ຫຼື ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ບາງທີ ອາດຈະສວາຍເອົາໂອກາດ
ການແຕກແຍກຂອງຢູໂຣບນີ້ຊໍ້າ ຫຼືບໍ່ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ມັນຍິ່ງເລິກລົງໄປຕື່ມ.”
ສ່ວນພວກອື່ນແມ່ນກ່າວວ່າ ການເອົາບາດກ້າວ ຂອງວໍຊີງຕັນ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ
ປະສານງານການແບ່ງແຍກຂົງເຂດອັຕແລນຕິກ.
ທ່ານຈອນນາເຕັນ ອີຢາລ ຈາກສະຖາບັນຣອຍໂຢລຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ
ແມ່ນມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຂົ້າໄປພົວພັນຄືນໃໝ່ ກັບພວກເຂົາເຈົ້າໃນນະໂຍບາຍ
ພາກຕາເວັນອອກກາງ, ໂດຍສະເພາະ ບັນຫາທີ່ຫຼໍ່ແຫຼມແຕ່ລະອັນ ເຊັ່ນ ການລົງໂທດ
ຄືນໃໝ່ ຕໍ່ອີຣ່ານ ບ່ອນທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງຢ່າງໃຫຍ່ ລະຫວ່າງຢູໂຣບ ກັບສະຫະລັດນັ້ນ
ແລະ ອັນທີ 2 ນັ້ນ ມັນແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມອີກອັນນຶ່ງ ໂດຍກະຊວງການຕ່າງ
ປະເທດທີ່ຈະເຕືອນ ທຳນຽບຂາວວ່າ ການເປັນເພື່ອນກັບຢູໂຣບ ແມ່ນເປັນເລື້ອງ
ທີ່ທົດແທນບໍ່ໄດ້ ຕອນທີ່ກ່າວເຖິງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງອາເມຣິກາ.”
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ແມ່ນເຂົ້າຮ່ວມໂດຍອິສຣາແອລ ແລະຫຼາຍໆປະເທດເຂດອ່າວທີ່ຖື
ລັດທິຊຸນີມຸສລິມ. ກາຕາຣ໌, ເທີກີ ແລະເລບານອນ ປະຕິເສດ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ. ອີຣ່ານ ທີ່ບໍ່
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຖືວ່າ ເປັນມັນຕາຍໄປແລ້ວ ເວລາເຂົ້າມາເຖິງ.
ເຊີນຊົມ: ສະຫະລັດ ຕໍ່ວ່າຢູໂຣບ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ
The United States has called on Europe to abandon the 2015 nuclear deal with Iran, which Washington pulled out of last year. At a conference in Warsaw attended by more than 60 nations, U.S. Vice President Mike Pence accused European allies of trying to break American sanctions against what he called Iran's murderous revolutionary regime'. Several EU states have refused to attend the meeting, as Henry Ridgwell reports.
The summit sought to address longstanding conflicts in the Middle East but the overriding focus was on Iran.
Mike Pompeo, U.S. Secretary of State
"No country spoke out and denied any of the basic facts that we all have laid out about Iran, the threat it poses, the nature of regime. It was unanimous."
Unanimous perhaps among those countries attending the conference. But some U.S. allies were notable for their absence, including the foreign ministers of France and Germany. Britain's representative left the summit early.
All three allies have voiced strong support for the 2015 Iran nuclear deal despite Washington's withdrawal. U.S. Vice President Mike Pence called for a change of course.
Mike Pence, U.S. Vice President
"The time has come for our European partners to withdraw from the Iran nuclear deal and join with us as we bring economic and diplomatic pressure necessary to give the Iranian people, the region and the world the security, peace and freedom they deserve."
Analysts say Poland and some other European states appear closer to Washington's approach and the United States sees an opportunity.
Piotr Buras, European Council on Foreign Relations
"I have the feeling that the Trump administration doesn't care much about Europe's unity, or even more perhaps it really tries to exploit some divisions within Europe, or even deepen them."
Others say Washington's approach is aimed at bridging transatlantic divides.
Jonathan Eyal, Royal United Services Institute
"The United States is willing to re-engage with them on a Middle East policy, especially on a very sensitive issue like the re-imposition of sanctions on Iran where the gulf between Europe and the U.S. is very big. And secondly it is also another attempt by the State Department to remind the White House that the friends in Europe are irreplaceable when it comes to most of America's foreign policy objectives."
The summit was attended by Israel and several Sunni Gulf states. Qatar, Turkey and Lebanon declined to take part. Iran which did not attend the meeting - dismissed it as dead on arrival'.
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