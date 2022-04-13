ສະຫະລັດ ຄາດວ່າ ຈະປະກາດການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ 750 ລ້ານໂດລາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຢູເຄຣນໃນໄວໆນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນຳຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຂໍຮ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມເພື່ອໂຕ້ກັບກອງກຳລັງຣັດເຊຍ.
ຜູ້ຊ່ວຍອາວຸໂສຂອງລັດຖະສະພາທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີວ່າ ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ສະເໜີສະບັບສຸດທ້າຍແມ່ນຍັງຢູ່ໃນການປຶກສາຫາລືນັ້ນ, ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະລວມມີລະບົບປືນໃຫຍ່ໜັກຢູ່ພື້ນດິນ, ລວມທັງປືນຄົກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດອາວຸໂສຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຢູເຄຣນ ໄດ້ຮັບໂດຣນທີ່ເອີ້ນວ່າ Switchblade “ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ” ຈຳ ນວນ 100 ລຳ, ທີ່ບັນຈຸວັດຖຸລະເບີດ ທີ່ສາມາດທຳລາຍລົດຖັງ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບໃນການສັນຍາທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ສະເໜີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມປອດໄພມູນຄ່າ 300 ລ້ານໂດລາກ່ອນໜ້ານີ້.
ໂດຣນທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນຄາດວ່າ ຈະເດີນທາງໄປຮອດຢູເຄຣນໃນອາທິດໜ້າ ຫຼື ປະມານນັ້ນ, ເຊັ່ນດຽວກັບລູກສອນໄຟ ແຈເວີລິນ (Javelin) ຕໍ່ຕ້ານລົດຖັງເພີ່ມເຕີມ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ “ໄດ້ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເພິ່ນທີ່ຈະສືບຕໍ່ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ມະນຸດສະທຳໃຫ້ຢູເຄຣນ ໃນການປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມໂຫດຮ້າຍທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໂດຍຣັດເຊຍ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງທຳນຽບຂາວ ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.
ທ່ານໄບເດັນ ຍັງໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນຕໍ່ຣັດເຊຍ, ໂດຍກ່າວຫາປະທານາທິບໍດີ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ກ່ຽວກັບ “ການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ” ໃນຢູເຄຣນ.
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມລັດໄອໂອວາຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມໂຄງການທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອລາຄານໍ້າມັນ ທີ່ຕໍ່າກວ່າເກົ່າວ່າ “ງົບປະ ມານຄອບຄົວຂອງເຈົ້າ, ຄວາມສາມາດຂອງເຈົ້າທີ່ຈະຕື່ມນໍ້າມັນລົດ, ມັນບໍ່ຄວນມີສິ່ງໃດຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າຜູ້ນຳຜະເດັດການຈະປະກາດສົງຄາມ ຫຼື ກໍ່ການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຈາກໄລຍະໄກເຄິ່ງໂລກອອກໄປ.”
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ປ້ອງກັນການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານເພື່ອລະບຸການກະທຳຂອງ ຣັດເຊຍ ເປັນການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງລົມກັບບັນດານັກຂ່າວ ກ່ອນຂຶ້ນເຮືອບິນປະທານາທິບໍດີ Air Force One.
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເອີ້ນມັນວ່າການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນເພາະວ່າມັນໄດ້ມີຄວາມຊັດເຈນຂຶ້ນວ່າ ທ່ານປູຕິນແມ່ນມີແຕ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະກວາດລ້າງຄວາມຄິດຂອງການສາມາດເປັນຄົນຢູເຄຣນ, ແລະຫຼັກຖານແມ່ນກຳລັງກອງຂຶ້ນ.”
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