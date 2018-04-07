ສຫລ ເພີ້ມການລົງໂທດ ຕໍ່ພວກກຳອຳນາດ ໃນຣັດເຊຍ

ທຳນຽບຂາວໄດ້ປະກາດການລົງໂທດ ຕໍ່ 38 ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະບໍລິສັດຂອງຣັດເຊຍ
ໂດຍກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ພວມລຸກຂຶ້ນ ຕໍ່ຕ້ານ “ກິດຈະກຳທີ່ເປັນໄພ” ທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່
ຕໍ່ມາ ຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ປະເທດປະຊາທິປະໄຕຕາເວັນຕົກ ແລະຕໍ່ໂລກ.
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີສ໌ ໂຄສົກ
ຂອງທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ຢາກຈະເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັບຣັດເຊຍ.
ທ່ານນາງແຊນເດີສ໌ ກ່າວວ່າ “ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຢາກຈະເຫັນກໍຄື ການປ່ຽນ
ແປງ ໃນການປະພຶດໂດຍທັງໝົດ ຂອງຣັດເຊຍ. ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ຕ້ອງການຢາກ
ໃຫ້ ມີການໂອ້ລົມ ແລະເຮັດວຽກໄປສູ່ການເສີມສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ດີຂຶ້ນ.”
ການລົງໂທດເຫຼົ່ານີ້ ຈະມີຕໍ່ຊາວຣັດເຊຍທີ່ມີອຳນາດ 7 ຄົນ ຮວມທັງທ່ານໂອເລັກ ເດ-
ຣີປາສກາ ມະຫາເສດຖີອາລູມີນຽມ ແລະພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດຂອງປະທານາທິບໍດີວະ
ລາດີເມຍ ປູຕິນ ຂອງຣັດເຊຍ ແລະ 12 ບໍລິສັດ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງຫຼືຄວບ
ຄຸມ. ນອກນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ຂອງລັດຖະບານຣັດເຊຍ 17 ຄົນ ພ້ອມທັງບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດຄ້າອາວຸດຂອງຣັດເຊຍ ແລະສາຂາ ແລະກໍທະນາຄານແຫ່ງນຶ່ງແມ່ນ
ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າຂອງການລົງໂທດດັ່ງກ່າວ.
ພວກທີ່ຖືກລົງໂທດ ແມ່ນຮວມທັງສະມາຊິກວົງໃນຄົນສຳຄັນໆຂອງທ່ານປູຕິນ.
ຊັບສິນຂອງພວກທີ່ຖືກລົງໂທດຈະຖືກກັກຢູ່ໃນສະຫະລັດແລະຊາວອາເມຣິກັນໄດ້ຖືກ
ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດທຸລະກິດກັບພວກເຂົາເຈົ້າ.
ໃນວັນສຸກວານນີ້ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ຈຳນວນນຶ່ງ ແລະພວກນັກຊ່ຽວ
ຊານດ້ານນະໂຍບາຍ ການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຕໍ່ການເອົາມາດ ຕະການດັ່ງກ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ ການລົງໂທດ ແມ່ນຄວນມີມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ.
ທ່ານແອແດັມ ຊິຟ ສະມາຊິກຄົນສຳຄັນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນຄະນະກຳມາທິການ
ສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳ ກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການເອົາມາດຕະການ
ທີ່ແຮງສຸດ ໂດຍລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບ
ການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2016 ຂອງສະ
ຫະລັດແລະ “ການຄາດຕະກຳພວກຄັດຄ້ານລັດຖະບານ ທັງຢູ່ໃນແລະຕ່າງປະເທດ.”
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